23 февраля 2016 года суд Курземского района Риги приговорил Максима Коптелова к шести месяцам тюрьмы за призыв подписываться за присоединении Латвии к России.

В тот же день правительство утвердило разработанные Министерством обороны правила, которые упростили заход военных кораблей НАТО в латвийские воды. Как сообщило Минобороны, в связи с изменением ситуации с безопасностью в Европе и с учетом обязательств Латвии как страны-члена НАТО необходимо обеспечить по возможности быстрое прибытие в Латвию вооруженных сил союзников. Новые правила были разработаны, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку на участвующие в этом процессе органы и ускорить принятие решений.

23 февраля 2015 года прокуратура Рижского судебного округа предъявила обвинение жителю Латвии, в марте прошлого года опубликовавшему на сайте avaaz.org петицию о присоединении Латвии к России. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука, обвинение предъявлено по статье Уголовного закона о публичном призыве к ликвидации государственной независимости Латвии с включением ее в состав другого государственного образования. За такое преступление полагается лишение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы или штраф.

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Риге прошли испытания первой в Латвии снегоплавильной машины.

В тот же день руководитель парламентской Подкомиссии по предотвращению коррупции Алексей Лоскутов обратился в прокуратуру с заявлением о том, что судья Конституционного суда, экс-депутат Сейма Винета Муйжниеце, возможно, ранее подделала протокол заседания Юридической комиссии парламента, чтобы помешать продвижению поправок к Уголовному закону, направленных на ужесточение мер за нарушения при финансировании партий.

23 февраля 2010 года сотрудники Полиции безопасности пришли к выводу, что хотя отдельные высказывания в блоге журналиста Карлиса Стрейпса свидетельствуют о негативном отношении к русским, это не является разжиганием национальной розни. В ПБ с просьбой оценить содержание двух записей в блоге известного журналиста и преподавателя Латвийского университета обратился депутат Елгавской думы Сергей Невольский.

В тот же день в Риге, на ул. Мелнсила 22, около 14.40 был совершен вооруженный налет на расчетную группу "Латвияс хипотеку ун земес банка". Грабители, пригрозив работникам банка огнестрельным оружием, украли 520 латов. Позже эти грабители ограбили ещё восемь филиалов и расчетных групп семи банков, т.е. два филиала - дважды. Их добычей стали 4,5 тысячи латов. Осуждены в декабре 2011 года.

23 февраля 2009 года партия "Новое время" на заседании правления официально выдвинула на пост премьера Латвии кандидатуру депутата Европарламента Валдиса Домбровскиса.

В тот же день в эфире радиостанции "Эхо Москвы" советник президента "Альфа-банка" Александр Гафин сообщил, что президент "Альфа-банка" Петр Авен готов занять пост главы правительства Латвии, По его словам, П.Авен "готов рассмотреть" соответствующее предложение в случае, если такое поступит.Гафин отметил также, что Авена "не пугают" трудности, связанные со сложившейся в стране тяжелой экономической ситуацией. "Это та ситуация, когда вызывают хирурга, а не логопеда", - сказал он.

23 февраля 2008 года ночью над Латвией пронеслась буря. После нее без электричества оставались примерно 30 тысяч жителей.Самый сильный ветер дул в Павилосте, где его скорость достигала 31 м/сек.

В тот же день в природном парке Лигатне волк укусил трехлетнюю девочку. Инцидент произошел, когда родители, перешагнув через заградительный барьер, через забор кормили животное. Как сообщила руководитель проектов Гауйского национального парка Кристине Мелеце, инцидент произошел, когда родители, перешагнув через заградительный барьер, через забор кормили животное. В Цессиской районной больнице сообщили, что у девочки был откушен кончик пальца. Найти его на месте происшествия не удалось.



23 февраля 2007 года ночью около 1.00 в пансионате для престарелых Reģi, в городке Алсунга под Кулдигой, возник пожар, в результате которого погибли 25 человек, еще одна женщина скончалась в больнице 2 марта.

23 февраля 2006 года депутаты Сейма отклонили предложение Социалистической партии Латвии об объявлении в стране экономического кризиса.

В тот же день недалеко от Вентспилса в море столкнулись латвийский и эстонский рыболовецкие траулеры "Персе" и "Эмма". Информация о столкновении появилась 24 февраля — в день независимости Эстонии. Интересно, что название латвийского траулера по-эстонски означает «ж…»

23 февраля 2005 года в Москве у посольства Латвии несколько десятков активистов Авангарда красной молодежи требовали запретить латвийскую символику как фашистскую, а саму Латвию исключить из Европейского союза. Собравшиеся сожгли латвийский флаг, который принесли с собой. Здание посольства забросали яйцами.

23 февраля 2004 года стало известно, что воздухоплаватель Гунар Дукште на минувшей неделе установил рекорд Латвии в полетах на воздушном шаре, поднявшись на высоту 7097 метров. Управляемый им воздушный шар Prieka! начал полет в Валмиере в 12.32 и уже спустя полчаса над Цесисом поднялся на высоту 4000 метров. Продолжая набирать высоту со скоростью 2 м/сек, всего через 1 час 9 минут он смог поставить новый рекорд высоты полета. Полет успешно завершился через 2 часа 20 минут, когда воздушный шар опустился в Бауском районе недалеко от Вецсауле, преодолев по воздуху расстояние в 139 км.

В тот же день стало известно, что на неделе в Дуникской волости Лиепайского района на хуторе Велджу родился двухголовый ягненок. Кроме двух голов у животного были замечены и другие аномалии. Хозяйка хутора Альма Роле обнаружила необычного ягненка уже мёртвым. Двухголовый ягненок родился у овцы породы латвийская черноголовая в результате естественного оплодотворения. Директор департамента надзора за здоровьем и содержанием животных Продовольственно-ветеринарной службы Ингус Целмс указал, что случаев рождения двухголовых ягнят в Латвии до сих пор не регистрировалось.



23 февраля 2003 года около пятидесяти активистов молодежной патриотической организации "Клуб 415" и Латвийского национального фронта собрались на пикет около здания посольства России в Латвии, чтобы призвать Россию прекратить войну в Чечне и выразить свой протест против начала военных действий в Ираке. Активисты передали в посольство открытое письмо к правительству Российской Федерации и президенту Владимиру Путину. В своем письме они призвали Россию содействовать репатриации своих соотечественников из Латвии.

В тот же день в проходившем в Сигулде Чемпионате мира по санному спорту латвийский спортсмен Мартиньш Рубенис завоевал серебряную медаль.

23 февраля 2002 года газета «Час» опубликовала интервью с мэром Юрмалы Дайнисом Урбановичсом, который заверил: «Городская дума сделает все возможное, чтобы Юрмала развивалась как туристический и курортный центр, а не превратилась в спальный вагон для рижан».

23 февраля 2001 года около 200 детей из основной художественно-ремесленной школы центра Риги утром собрались возле здания Агентства госнедвижимости, протестуя против намерения передать находящееся на бульваре Аспазияс здание школы посольству России в Латвии.

В тот же день в Риге на улице Цандера открылся Центр здоровья и ухода за животными.

23 февраля 2000 года председатель парламентской комиссии по расследованию дела о педофилии Янис Адамсонс заявил, что к делу о педофилии причастны и директора некоторых школ, Он заявил агентству ЛЕТА, что один из директоров руководит одной из рижских школ и, возможно, он вовлек в дело о педофилии и завуча.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга Латвии в письме заверила исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина, что при решении судьбы Василия Кононова будут соблюдены принципы международной практики.

23 февраля 1999 года в больницу были доставлены восемь учеников Вангажского ремесленного училища, отравившихся наркотическими веществами. По информации полиции, трое учеников ремесленного училища распространяли наркотики, при употреблении которых отравились их товарищи.

23 февраля 1989 года в Риге у памятника Освободителям состоялся массовый митинг Интерфронта против присвоения латышскому языку статуса государственного.

В тот же день был опубликован Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о возрождении исторических гербов латвийских городов.

23 февраля 1965 года в уругвайской столице Монтевидео агент израильской спецслужбы МОССАД убил бывшего латвийского летчика Герберта Цукурса, военного преступника, обвиняемого в массовых убийствах евреев в рижском гетто и лагере в Румбуле.

23 февраля 1943 года немецкое командование издало приказ о мобилизации в латышский легион СС граждан Латвии с 1919 - 1924 годов рождения.



23 февраля 1941 года военнослужащие бывшей латвийской армии принесли торжественную присягу Рабочей-Крестьянской Красной Армии. Среди первых присягнувших были генерал - майоры Удентиньш, Далбергс, Даненбергс и Гросбартс.

23 февраля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» продолжала публиковать заверения благодарности и верности, поступающие президенту Улманису со всей страны. Например, общество молочных хозяев Upe из Рите (нынешнего Екабпилского уезда) прислало великому Вождю телеграмму со словами: «Каждый Ваш призыв и каждое сказанное Вами слово это приказ нашей жизни и работе, которому верим и на которое полагаемся. В память об этом важном для общества событии жертвуем на государственную оборону 100 латов».



23 февраля 1936 года газета «Ритс» сообщила, о том что Рижская молочная централь впервые в Латвии начала выпускать сгущенное (конденсированное) молоко. И советовала его путешественникам и спортсменам. На фото — вакуумный аппарат, изготовлявший сгущенное молоко.



23 февраля 1925 года начался первый в истории государственный визит президента Латвии. Янис Чаксте прибыл в Таллин, где встретился с эстонским президентом Яксоном. «Когда падет таможенная стена между Латвией и Эстонией, тогда работа по укреплению союза достигнет того пункта, когда нельзя будет сказать:«здесь — латыш, здесь- эстонец», но — здесь «латыш-эстонец», заявил Чаксте в своей речи. Нo никаких договоров подписано не было.

В тот же день корреспондент газеты «Сегодня» сообщал из Таллина ночной телеграммой: «Сегодня все улицы переполнены публикой. Настроение приподнятое, праздничное. Почти все витрины магазинов разукрашены национальными флагами Эстонии и Латвии. В местной кондитерской Туте выставлен большой торт из марципана, изображающий эстонский «Крест Свободы» и латвийский орден «Лачплесис».



23 февраля 1924 года в Риге прошел конкурс модных причёсок «Фантазия», парикмахеры соревновались в скорости. Первое место занял парикмахер Штильц из фирмы «Бетке» - 23 минуты, сообщила пресса. Всего было выполнено девять причёсок.

23 февраля 1919 года в Риге пьесой Леона Паэгле "Возрождение" был открыт Рабочий театр, теперь - Национальный.

23 февраля 1918 года из Петрограда в Псков навстречу наступавшим немецким войскам отправился батальон 6-го Тукумского латышского стрелкового полка, на базе которого впоследствии был создан 6-й Торошинский латышский стрелковый полк.

23 февраля 1909 года (по старому стилю) латышская интеллигенция по поводу речи в Думе барона А.Ф. Мейендорфа, отправила ему следующую телеграмму: «Позвольте выразить вам глубокую благодарность за первое слово в пользу латышского народа перед лицом России. Ваше имя останется в сердцах латышей незабвенным», сообщила газета «Русское слово».

Фото - mixnews.lv,liepajniekiem.lv, газета "Час", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.