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На каждой второй стройплощадке работают по проектам, у которых нет необходимых согласований и сроков. Такое признание в интервью LNT сделал директор Бюро государственного контроля за строительством Петерис Друкис.

Тем временем, директор департамента контроля за строительством Марис Демме в эфире радио Baltkom разъяснил слова руководителя своего бюро.

"Нет таких ситуаций, когда строительные работы проходят без проекта или надзора. Здесь идет речь о неправильном порядке оформления документации. Сперва должен быть утвержден проект и тогда по нему должны быть проведены работы. Но есть разные причины, когда во время работы надо изменять проект по желанию заказчика, или рациональные улучшения со стороны строителя, но чаще всего причина в качестве проекта ", - пояснил Марис Демме.

Как уже сообщал Mixnews, бюро проверило около 25% всех общественных зданий, и в каждом втором были обнаружены признаки, свидетельствующие об опасности, поэтому владельцам необходимо предпринять шаги по устранению недочетов. В 60% случаях нарушения были связаны с несущими конструкциями.