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Для того, чтобы можно было удовлетворить все финансовые потребности медиков отрасли в 2018 году необходимо выделить порядка 150 млн евро. Об этом в эфире радио Baltkom завила министра здравоохранения Анда Чакша, комментируя жалобы медицинских работников на свои заработные платы.

"Финансирования в сфере здравоохранения не хватает и зарплаты очень маленькие. Одна из мотиваций в тяжелой работе - это оплата труда. Наша цель получить сначала 12% от общего бюджета, а потом и 14%. Конечно, надо ситуацию рассматривать с двух сторон. Во-первых, нужно чтобы правительство и больница правильно распределили эти деньги. Во-вторых, необходимо чтобы из бюджета были распределены деньги на всю сферу медицины. На одни только зарплаты требуется 150 млн.евро" - пояснила Анда Чакша.

Как ранее писал Mixnews, на прошлой неделе работники Рижского роддома пригрозили уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат. Вслед за ними письмо в Министерство здравоохранения направили и специалисты родильного отделения Университетской клинической больницы имени Пaула Страдиня