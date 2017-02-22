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Посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис следит за местными культурными событиями, которые связаны с Украиной. Однако выставку "Дети войны", фотографии для которой были сделаны в зоне конфликта на юго-востоке Украины, посол не посещал - у него не нашлось времени. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал сам Евгений Перебийнис, который на этой неделе завершает в Латвии свои полномочия.

Перебийнис сказал, что лично эту выставку не посещал, но на ней были представители посольства.

"На выставке "Дети войны" я не был, но были наши дипломаты. Меня не приглашали, к тому же я уезжаю, поэтому у меня очень много других дел. Я читал об этой выставке, знаю, что она создана журналистами "Новой газеты", показывает лица детей", - сказал Перебийнис.

На просьбу уточнить, кто из посольства побывал на выставке, Перебийнис назвал первого секретаря посольства Алису Подоляк, но о ее впечатлениях ничего не рассказал.

Напомним, в октябре 2015 года в Латвии проходила выставка "Люди Майдана", в открытии которой Перебийнис принимал личное участие.

Сергей Мельникофф и Евгений Перебийнис

Кроме того, выставка вызвала поддержку со стороны высших должностных лиц Латвии. Так, спикер-сейма Инара Мурниеце после посещения выставки с одобрением отзывалась о ней.

Сам автора выставки "Люди Майдана" Сергей Мельникофф в одном из интервью заявил, что "300 000 русскоязычных жителей нужно отправить назад в вагонах для скота". Позже Перебийнис заявил, что такие высказывания являются неприемлемыми, и не должно было звучать в публичном пространстве.

Добавим, фотовыставка "Дети войны" будет открыта в галерее Happy Art на седьмом этаже торгового комплекса GALLERIA RIGA на ул. Дзирнаву, 67 до 28 февраля.

выставка "Дети войны"

выставка "Дети войны"