24 февраля 2015 года руководитель концертного зала «Дзинтари» Гунтарс Кирсис сообщил, что организаторы конкурса «Новая волна» не откликнулись на просьбу представителей концертного зала подтвердить резервацию на время проведения мероприятия. Традиционные даты проведения конкурса уже зарезервированы для других мероприятий, и «Новая волна» в Юрмале этим летом не состоится.

24 февраля 2014 года в Саласпилсском крае было замечено несколько речных уток. Как сообщило Латвийское орнитологическое общество, это был самый ранний прилёт этих птиц в Латвию — рекорд их весенней миграции.

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в поезде Смилтене-Рига было основано социал-демократическое движение «Возрождённая Латвия». Одним из организаторов был секретарь министерства обороны Вейко Сполитис.

В тот же день с 9.00 до 9.30 проходила акция протеста против повышения акциза, было прекращено производство алкогольных напитков, а также не работали специализированные магазины и офисы предприятий. Во время получасовой акции не работали 50 магазинов Latvijas Balzams, магазины напитков Vintage и Eirovins, производства и офисы Liviko, Mobil Plus, Park MV, Dylan Distribution и Prike Latvija. Как рассказал порталу Nozare.lv председатель правления АО Latvijas Balzams Карлис Андерсонс, получасовой простой предприятия причинил государству убытки в размере 5,6 тысяч латов в виде не поступившего акциза и НДС.

24 февраля 2011 года депутат фракции "Единства" Карлис Шадурскис обратился в Центр госязыка с просьбой проверить действия Центрального статистического управления, которое публично рассылало призывы участвовать в переписи населения на русском языке. Центр госязыка начал административное делопроизводство о несоблюдении закона о госязыке в буклетах о переписи населения. Как сообщил начальник контрольного отдела центра Антонc Курситис, по поводу буклетов на русском языке было получено более десяти жалоб от депутатов Сейма, Европарламента и населения.

В тот же день на пяти метеостанциях превышены рекорды минимальной температуры воздуха, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Павилосте ночью было -22,8 (прежний рекорд -19,6), в Лиепае -19,5 (-19,2 в 1985 году). Рекорды температуры были превышены также в Вентспилсе, Салдусе и Стенде.

24 февраля 2010 года Латвийское дендрологическое общество выбрало деревом 2010 года багульник болотный. Это ветвистый вечнозеленый кустарник высотой 50-120 см с сильным одурманивающим запахом, близкий родственник рододендронов.

В тот же день рижская муниципальная полиция начала административное делопроизводство в связи с нецензурными высказываниями мэра Риги Нила Ушакова. Делопроизводство было начато по запросу национал-радикальной партии Visu Latvijai!.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Союзом Коморских Островов - государством в Индийском океане.



24 февраля 2009 года танцевальный коллектив Рижского технического университета Vektors получил сертификат от бюро рекордов Гиннеса в Лондоне о том, что 25 октября 2008 года в Риге был установлен новый мировой рекорд в категории "самый длинный танец". 2208 танцоров из 99 коллективов народного танца исполнили один из самых известных латышских танцев "Гатвес дея". Танцоры растянулась от здания Латвийского университета на бульв. Райня до здания Рижского технического университета на ул. Калькю 1, а сам танец длился 5 минут и 14 секунд.



В тот же день посол Республики Мали Брехима Кулибали вручил президенту Затлерсу аккредитационные грамоты. Резиденция посла находипась в Москве.

В тот же день советник председателя правления российского «Альфа-банка» Александр Гафин был уволен после своего заявления о готовности президента банка Петра Авена возглавить правительство Латвии в случае поступления такого предложения. «Последние заявления Гафина, касающиеся президента ОАО "Альфа-банк" Петра Авена, были полностью его инициативой и не были инициированы кем-либо из руководства банка. Все это является грубейшим нарушением корпоративной этики. Таким образом, все вышеописанные действия послужили основанием для официального увольнения Александра Гафина из Альфа-банка с 24 февраля 2009 года», — сообщили в банке.

24 февраля 2007 года пресс-секретарь президента Айва Розенберга сообщила, что Вайра Вике-Фрейберга, чтобы поддерживать форму, посещает бассейн раз или два раза в неделю, гуляет по берегу моря и тщательно заботится о своем здоровье. Но несмотря на тяжелую работу, которая требует много сил, президент исполняет все свои обязанности, себя не жалеет и работает с полной отдачей.

В тот же день в Вентспилсе завершился национальный отборочный конкурс "Евровидения". Убедительную победу одержали шестеро теноров — группа Bonaparti.lv с песней на итальянском языке Questa Notte.

24 февраля 2006 года Сенат Верховного суда отменил решение министра внутренних дел Дзинтарса Яунджейкарса о включении выдворенного в 2004 году из Латвии активиста русской общины Александра Казакова в список нежелательных лиц.

В тот же день в Риге было подписано соглашение о проведении в латвийской столице саммита НАТО.



24 февраля 2005 года вечером в Ригу из Тель-Авива под именем Платона Еленина на собственном самолёте прибыл беглый российский олигарх Борис Березовский и остановился в отеле "Ридзене". На пресс-конференции Березовский пообещал вернуться в Кремль до 2006 года. И рассказал что, благодаря ему, около 30 тысяч русских школьников посмотрели спектакли в Театре русской драмы и побывали на экскурсиях. А а 800 школах была распространена газета «Телеграф». В тот же вечер Березовский улетел.

24 февраля 2004 года мэр Вентспилса Айварc Лембергс неожиданно появился в здании Сейма, чем очень удивил депутатов. Сам Лембергс тоже удивился, почему его 20-минутное пребывание в здании парламента вызвали чрезмерное удивление у журналистов и депутатов. Он пояснил, что имеет пожизненный пропуск в здание Cейма, так как будучи депутатом Верховного Совета проголосовал за восстановление независимости Латвии.

24 февраля 2003 года представители крестьян и правительства Латвии договорились, что на упорядочение сахарной, молочной и животноводческой отраслей из средств, предназначенных на сельхозсубсидии, будет выделено 4,3 млн латов, которые позднее, возможно, будут покрыты из средств госбюджета. В связи с этим намеченные на 25 февраля акции протеста крестьян были отменены.

24 февраля 2002 года выходящая в американском штате Аризона газета Tribune опубликовала рекламную статью о туристической Риге - городе, который, по мнению газеты, постепенно возвращает присвоенное ей до Второй мировой войны название "балтийский Париж". Статья вызвала большую гордость латышской общественности.

24 февраля 2001 года, в День независимости Эстонии, сотрудники полиции самоуправления зарегистрировали в Риге 112 случаев невывешивания государственных флагов. Сотрудники полиции в связи с невывешенными флагами взыскали денежные штрафы на сумму 258 латов. Были наказаны 40 лиц, составлены 62 акта осмотра и 11 административных протоколов.

В тот же день в Риге, в корейском ресторане «Сораксан», кандидат в депутаты Рижской думы от Народной партии Иварс Форандс презентовал свой сайт www.forands.lv. По его собственному утверждению, он стал первым латвийским политиком, заведшим страницу в интернете.

В тот же день в Латвии начало работу представительство фонда известного российского предпринимателя Бориса Березовского.

24 февраля 2000 года в Риге было подписано соглашение правительств Латвии и России о продлении срока регулирования процесса переселения и защите прав переселенцев.

В тот же день министр юстиции Валдис Биркавс с трибуны парламента объявил о прекращении им длившейся неделю голодовки, после чего прямиком направился в прокуратуру давать свидетельские показания по уголовному делу, возбужденному в связи с высказываниями депутата Яниса Адамсонса.



24 февраля 1990 года в Риге состоялась конференция независимой Коммунистической партии Латвии, отколовшейся от КПСС.

24 февраля 1989 года газета «Советская молодёжь» писала про визит в Латвию Валерии Новодворской: «Смелостью своих суждений эта дама даже удивила лидеров ДННЛ – борцов за независимость: «Советское руководство стоит на чисто империалистических позициях и никогда не вернёт порабощённым народам их национальный суверенитет».

24 февраля 1943 года прошла пятая перепись населения Латвии, которая длилась всего один день.

24 февраля 1942 года в Риге была зафиксирована температура воздуха 32 градуса ниже ноля.



В тот же день с призывом к латышам записываться в легион СС выступил рейхскомисар Остланда Генрих Лозе . На фото — кадр агитационного фильма.

24 февраля 1934 года начался референдум по первому латвийскому законопроекту о пенсиях. Он предусматривал пенсионный возраст с 65 лет и всем одинаковую пенсию в 30 латов — и по возрасту и по инвалидности. Законопроект был представлен социал-демократами, отклонён правым большинством в Сейме и вынесен на референдум. Правые призвали к бойкоту референдума и для введения пенсионного законодательства голосов не хватило.

24 февраля 1925 года на заседании Сейма были принят закон о запрещении ночных работ в хлебопекарнях. Им разрешалось работать с 4 часов утра до 8 часов вечера. Там же было принято постановление о Кабинете министров, согласно которому министры в случае своей отставки получают жалованье за три месяца вперед.



24 февраля 1924 года в Яунпиебалгской церкви (Цесиский край) были торжественно освящены колокола, реэвакуированные из Нижнего Новгорода, куда были вывезены в 1915 году.

24 февраля 1918 года после взятия 3-им Курземским латышским стрелковым полком Ростова-на-Дону, стрелки провели там аресты и обыски, наводя в городе "революционный порядок". Были расстреляны все, записавшиеся в Добровольческую (белую) армию, включая подростков 14-16 лет.

24 февраля 1891 года была освящена лютеранская церковь в Торнякалнсе - первая названая именем Лютера в Латвии.

Фото - president.lv, guinnessworldrecords.com, газеты "Диена", "Суббота" и "Час", книга "90 лет ЛР".