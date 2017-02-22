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Уменьшение налогов на рабочую силу позволит работодателям увеличить зарплаты, и таким образом, улучшить экономику страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал эксперт по вопросам социальной защиты и здравоохранения Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс. От отметил, что если этого не произойдет, то из Латвии сбегут все жители.

"Новая налоговая система необходима, иначе Латвия потеряет конкурентноспособность среди стран Балтии. Если снязятся налоги на рабочую силу, то предпренимателям будет легче платить хорошие зарплаты. Следовательно, экономика будет двигаться вперед и будет расти ВВП страны. Государство от этого получит больше. Но в другом аспекте, изменения не в пользу уменьшения социального неравенства", - отметил Лейшкалнс.

По его словам, важно повысить необлагаемый минимум на иждивенцев и тщательно рассмотреть момент социального неравенства.

"Если мы хотим снизить неравенство, то мы должны повысить необлагаемый минимум на иждивенца. Если мы предлагаем повысить необлагаемый минимум на пенсии, это даст прирост только к той половине пенсионеров у которых пенсия достигает 235 евро, и чем она выше, тем больше прибыль. Таким образом, неравенство среди пенсионеров возрастет. Следовательно, социальная сторона вопроса не до конца обдумана", - сказал Петерис Лейшкалнс.

Он также добавил, что большинство предпринимателей поддерживает новую налоговую систему и считает ее разумной.

"Предприниматели, в основном, готовы платить больше, и они согласны с тем, что если не снизятся налоговые ставки на рабочую силу, то мы станем государством из которого люди бегут", - пояснил Лейшкалнс.

Как писал Mixnews ранее, в январе этого года премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что система Латвии должна быть направленна на динамичное развитие экономики, не забывая и о социальной защите. Латвии не годится способ, когда тот, кто платит больше налогов, получает больше благ, а также принцип о том, что всем все обеспечивается одинаково независимо от налогов.

В свою очередь министр благосостояния Янис Рейрс предложил до 450 евро повысить необлагаемый минимум пенсий, если будет решено повысить налогонеоблагаемый минимум до 350 евро.