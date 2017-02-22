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В среду в 20 часов по рижском времени американское космическое агентство НАСА должно выступить с экстренной пресс-конференцией. В агентстве обещают сообщить о важной сенсации, которая связана с поиском внеземной жизни. Подробности держатся в секрете и будут обнародованы только на пресс-конференции.

Журналисты и ученые во всем мире, гадают о том, что это может быть. В соцсетях активно обсуждается возможность того, что ученым удалось найти жизнь за пределами Земли. Готовы ли мы ко встрече с инопланетянами?

В 20 часов в студии радио Baltkom начинается специальный выпуск программы “Baltkom online” в ходе которого мы вместе с экпертами обсудим то, что будет объявлено на пресс-конференции. Мы пригласили в эфир ученых, священослужителей, специалистов по IT.

На прямую связь с нашей студией согласились выйти ведущие российские астрономы и астрофизики.

Одиноки ли мы во Вселенной? Возможно сегодня мы узнаем ответ на этот вопрос. Или, по крайней мере, есть надежда, что приблизимся к нему.

Телефоны в студии +371-67212939 и 67213939.

Ведущие – Вадим Радионов и Константин Ранкс.