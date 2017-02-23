Эксклюзив |

Рижская дума не может повлиять на решение человека не работать, и жить на социальные пособия, но готова предложить таким людям руку помощи. Об этом в интервью радио Baltkom, рассказал глава рижской социальной службы Эрвин Алкснис. Так он прокомментировал сообщение о женщине из провинции, принципиально не желающей трудиться и уже 15 лет живущей на государственные пособия.

"Я не могу сказать про наших клиентов, что такой образ жизни они выбрали сознательно. Таких - очень маленькая часть. У каждого есть своя история, какой-то рассказ, почему так произошло. Есть причина. Вопрос в том, насколько быстро эту причину можно выявить и насколько человек желает эту причину исправить. Мы не можем выбрать образ жизни вместо, мы можем ему только предложить руку помощи. Но дальше он все должен сделать сам", - сказал Алкснис.

В то же время, такие люди есть и в столице, но их немного, считает он.

"Конечно и в Риге есть такие случаи! Есть уже и второе, и третье поколение, выбирающих такой образ жизни. Мы посчитали тех, кто получает пособия больше десяти лет. Таких семей около трех с половиной тысяч. Большая часть из из них - почти 60% это одинокие пенсионеры. Они вынуждены получать пособие, потому что их пенсии оказались очень маленькими. Вторые по количеству - 15%, это семьи где родитель воспитывает один одного или двух детей. Ещё есть люди, которые очень особо смотрят на жизнь. Таким людям, по нашим наблюдением, необходима помощь врача", - рассказал Алкснис.

Mixnews уже писал о женщине, принципиально не желающей работать и уже 15 лет живущей на государственные пособия.