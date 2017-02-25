25 февраля в истории Латвии: первое дело KNAB

25 февраля 2016 года Сейм в третьем, окончательном, чтении принял законопроекты о безвозмездной передаче Совету еврейских общин Латвии пяти объектов недвижимости. Решение относилось к зданию бывшей еврейской школы на ул. Абренес, 2, в Риге, зданию на ул. Эрнеста Бирзниека-Упиша, 12 в Риге, где когда-то находилась еврейская религиозная школа, зданию бывшего еврейской общества по уходу за больными на ул. Лудзас, 25 в Риге; зданию бывшей синагоги на ул. Кляву, 13 в Юрмале, а также к зданию бывшей синагоги на ул. Лиела, 31 в Кандаве. В тот же день опрос, проведенный через интернет компанией социологических и маркетинговых исследований TNS в сотрудничестве с передачей телеканала LNT "900 секунд", показал, что большинство - 61% - жителей Латвии - считают, что Великобритании следовало бы остаться в составе ЕС. 20% опрошенных придерживались противоположного мнения, еще 20% не смогли сформулировать свою позицию в этом вопросе.

25 февраля 2015 года Латвия устанoвила дипломатические отношения с Федеративными Штатами Микронезии — государством в Океании, расположенным на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи. Эксклюзив | Латвия устанoвила дипломатические отношения с Федеративными Штатами Микронезии — государством в Океании, расположенным на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи.

в международном аэропорту "Рига" состоялась торжественная встреча спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи.

В тот же день стали известны результаты опроса «Латвийский барометр DNB», показавшие, что утверждение нового правительства под руководством Лаймдоты Страуюмы поспособствовало росту оптимизма среди населения. Особенно был заметен рост оптимизма населения при оценке перспектив развития экономической ситуации - индекс с -4 пунктов в конце 2013 года увеличился до +1 в начале этого года. Улучшилось и общее настроение общества, и жители Латвии сегодня смотрят в будущее увереннее, чем в конце 2013 года - после нескольких месяцев минусовых показателей индекс вырос до +2 пунктов, сообщало агентство LETA.



25 февраля 2011 года на санно-бобслейной трассе Кёнигсзе в Германии латвийский скелетонист Мартинс Дукурс стал чемпионом мира, показав лучший результат в четырёх заездах. Это была первая медаль Чемпионата мира по скелетону, завоеванная латвийским спортсменом.

25 февраля 2010 года Cейм в окончательном чтении принял поправки к закону "Об обороте алкоголя", которые ввели полный запрет на продажу спиртного в магазинах, ресторанах и ночных клубах 1 сентября, в День знаний. Предложение депутата "Гражданского союза" Карлиса Шадурскиса запретить продажу алкоголя 8 марта Сейм отклонил.

В тот же день газета «Диена» сообщила, что пятиклассники 4-й Елгавской основной школы вымогали обеденные деньги у своих одноклассников, обещая не рассказывать взрослым, что те курят. По подсчетам отца одного из потерпевших мальчиков, у его сына вымогатели в целом вытянули таким образом почти 300 латов.

25 февраля 2009 года Еврокомиссия перечислила Латвии первый платёж финансовой помощи Евросоюза в размере одного миллиарда евро. Это была часть среднесрочной финансовой помощи Латвии в размере 3,1 миллиардов евро, утверждённой в январе советом министров финансов стран ЕС.

В тот же день газета Neatkariga, со ссылкой на неофициальные данные, сообщила, что в 2008 году президент Валдис Затлерс и его подчиненные потратили сотни тысяч латов на съемки фильма, развлекательные мероприятия, посуду, садовый инвентарь и прочие «приятные мелочи». Дороже всего обошлись поездки президента. Так, компания Celojumu birojs Express Travel получила более 260 000 латов, а Kaleva Travel более 174 000 латов. Еще 11 000 латов ушло на VIP-услуги аэропорта. Немало было потрачено и на проживание в гостиницах. Например, проживание в Hotel Tigra во время визита в Цесис обошлось в 12 000 латов. На закупку продуктов за год было потрачено как минимум 102 000 латов. На пирожные ушло более 12 000 латов, на конфеты Laima — почти 2000 латов.

В тот же день вступили в силу изменения к Кодексу об административных нарушениях. Сумма штрафа за безбилетный проезд в городском общественном транспорте возросла от 2 до 5 латов. За безбилетный провоз багажа — до 15 латов, а за другие нарушения в общественном транспорте — до 15 латов.



25 февраля 2008 года первый посол Грузии в Латвии, резиденция которого находится в Риге, Константин Коркелия вручил верительные грамоты президенту Валдису Затлерсу.

В тот же день в 10:30 некий пассажир сообщил сотрудникам службы безопасности Рижского аэропорта, что на втором терминале в туалете оставлена сумка. Охранники посчитали, что она могла представлять опасность, из-за чего на два часа была нарушена работа аэропорта.

25 февраля 2007 года в Риге сотрудники полиции провели рейд по ночным клубам.За ночь было задержано двое драгдилеров, у которых в общей сложности изъяли 185 таблеток экстази. При визуальной проверке посетителей ночного клуба LaRocca врачи Рижского центра профилактики зависимости сделали вывод, что приблизительно 30% танцующих находились под воздействием наркотических или психотропных средств.

25 февраля 2006 года стало известно, что группа национально настроенных в этот день собиралась учредить партию «Латвия латышей» с целью формировать государство, дружественное латышам.

В тот же день в Елгаве некий подросток по хулиганским мотивам разбил в торговом центре на улице Католю защитное стеклышко и нажал на кнопку сигнала тревоги. Сигнал действовал примерно два часа, мешая работе центра и спокойствию людей. Торговому центру был нанесен ущерб на сумму примерно 181 лат. Суд приговорил подростка к условному лишению свободы на шесть месяцев.

25 февраля 2005 года в эфир вышла первая в Латвии школьная FM-радиостанция — гимназии города Валка.

В тот же день на пункте пограничного контроля Терехово на латвийско-российской границе пограничники задержали мужчину, который пытался ввести в Латвию арсенал стоимостью примерно в 3000 латов. Пограничники провели повторную проверку автомашины «ВАЗ — 2109», уже прошедшую таможенный контроль. В «жигулях» были найдены шесть комплектов пневматических винтовок, три комплекта пневматических пистолетов, три ружья для стрельбы под водой, три комплекта оптических прицелов. Кроме того, были обнаружены четыре штатива для оптических прицелов, объектив для камеры, 30 запасных комплектов к пневматическим пистолетам, восемь комплектов механизмов зарядки газом и пять комплектов боеприпасов, в каждом — по 200 единиц.

25 февраля 2004 года суд Балвского района приговорил к 1,5 годам тюрьмы одного из четырех молодых людей, обвинявшихся в том, что они насмерть забили ногами собаку, посаженную на цепь. Остальные соучастники преступления были приговорены к тюремному заключению на один год условно с испытательным сроком на один год и пребыванием под контролем полиции.

В ту же ночь с территории Даугавпилсского дробового завода при неясных обстоятельствах был угнан микроавтобус Ford Tranzit с госномером DH 3316. В автобусе находилось более 10 159 спортивных и охотничьих патронов, в основном, 12-го калибра. Сумма похищенного составила 780 латов.



25 февраля 2003 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией возбудило первое уголовное дело с момента создания учреждения. Дело было возбуждено по факту возможных нарушений при организации конкурсов на закупку медицинских товаров в Рижской больнице травматологии и ортопедии, директором которой был доктор Валдис Затлерс. Уголовное дело было заведено в связи с предполагаемым совершением должностными лицами больницы умышленных действий в корыстных целях, нанесших существенный ущерб госуправлению, защищаемым законом правам и интересам лиц.

В тот же день комитет окружающей среды Рижской думы решил запретить посыпать солью городские тротуары и искать другие решения и альтернативные методы противолёдной обработки улиц. А также одобрил предложение установить на центральных улицах города у столбов электропередачи и используемых Трамвайно-троллейбусным управлением опор 1000 новых урн для мусора.

25 февраля 2002 года в Богоявленском соборе в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II возвел архиепископа Александра в сан митрополита.

В тот же день в Лимбажи несколько неизвестных на улице Парка избили Увиса С., стащили с него куртку, шапку и ботинки, отняли 15 латов и карточку Latvijas Unibanka. После этого они одели пострадавшего в женскую одежду — платье, джемпер и белое женское пальто.

В тот же день в волости Гришкану Резекненского района двое вооруженных мужчин в противогазах попытались ограбить магазин. Они выстрелили из газового пистолета и потребовали у продавщицы денег. После этого они попытались открыть кассовый аппарат, однако сработала сигнализация, и участники нападения сбежали.

25 февраля 2001 года в Рижском Дворце спорта прошел концерт Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, устроенный усилиями российского посла Александра Удальцова.



25 февраля 2000 года в рижском кинотеатре Kino 52 состоялась премьера фильма Айгарса Граубы «Страшное лето». Возле кинотеатра был выставлен принимавший участие в съемках фанерный танк с резиновыми гусеницами. Съемки фильма обошлись в 1 миллион долларов. За год фильм посмотрели 75000 человек при кассовом сборе 131 000 долларов США.

В тот же день из сухого дока Лиепайского судоремонтного завода "Тосмаре" был поднята последняя часть последней разрезанной подводной лодки военно-морского флота бывшего СССР - сообщил директор завода "Тосмаре" Георг Птичкин. «Потребуется еще 10 дней, чтобы разрезать ее на более мелкие куски. Тогда территория Лиепайского порта будет полностью освобождена от наследия бывшего советского военного флота - семи подводных лодок», сказал Птичкин.

25 февраля 1996 года восьмой съезд Народного фронта Латвии решил создать на базе НФЛ Христианскую народную партию.

25 февраля 1989 года прошел первый съезд Клуба защиты среды.

25 февраля 1986 года генсек ЦК КПСС М.С. Горбачев на ХХVII съезде КПСС выступил с политическим докладом, в котором высказался за проведение экономических и демократических преобразований в обществе. Эта политика получила название "перестройка".

25 февраля 1990 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд этого дня — плюс 12 градусов.

25 февраля 1959 года заместитель председателя Совета Министров Эдуардс Берклавс в газете «Ригаc Балсс» опубликовал статью «Разговор по душам», в которой выразил сожаление по поводу того, что латыши не желают вступать в партию и комсомол, а также призывал отказаться от предрассудков, так как «наше продвижение вперед будет ещё более стремительным если все лучшие, также и лучшие сыны латышского народа будут в авангарде борцов - в комсомоле, в партии». Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС обратил внимание ЦК КПЛ на то, что статья «политически ошибочная и вредная».

25 февраля 1952 года в газете «Правда» за подписью «Группа читателей» и под заголовком «Эпопея латышского народа» был опубликован положительный отзыв о романе Вилиса Лациса «К новому берегу». Там говорилось: «Но главное достоинство романа Лациса состоит не в изображении отдельных героев, а в том, что главным и подлинным героем романа является латышский народ, простые трудовые люди из народа, вчера еще запуганные и забитые, а сегодня воспрявшие духом и творящие новую жизнь. Роман Лациса есть эпопея латышского народа, порвавшего со старыми буржуазными порядками и строящего новые социалистические порядки». Историки считают, что настоящий автор этой статьи — Сталин, она помещена в его дополненное собрание сочинений, вышедшее в России.

25 февраля 1942 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд этого дня — минус 23 градуса.



25 февраля 1940 года в Риге, на площади Единства (Эспланаде), прошёл первый смотр рижских извозчиков. Участвовало 160 извозчиков со своими лошадьми. Начальник Трудовой камеры К. Эгле в своей речи заявил, что идея смотра принадлежит президенту Улманису. Лучшим извозчикам вручили награды от министерства земледелия и рижских властей — деньги и часы, а Трудовая камера подарила бронзовую табличку «Лауреат зимнего смотра извозчиков».



25 февраля 1934 года в Риге завершился Съезд латвийских женщин. Женщины потребовали, чтобы национализм стал определяющей идеологией в государстве.



25 февраля 1925 года в Риге перeд армейским экономическим магазином (ныне «Галерея Центр») выстроилась громадная очередь желающих купить дешевые апельсины. «В течение нескольких часов весь громадный запас магазина был окончательно распродан, причем, требовались преимущественно мелкиe апельсины, ценой от 8 до 10 рублей. Некоторые покупатели ждали своей очереди несколько часов. Болеe дорогиe. от 12 до 15 рублей, апельсины покупались сравнительно меньше» — сообщила газета «Сегодня».



В ту же ночь при посадке на аэродроме Спилве в условиях снега и тумана разбился выдающийся латышский лётчик капитан Эдвинс Бите. Его Fokker D.VII ударился о землю и был полностью разрушен.

25 февраля 1924 года состоялось поднятие колокола на башню Домского собора в Риге, для чего было выломано одно окно. Колокол был возвращён из России, куда его вывезли в 1914-м году.

В тот же день, в связи с прибытием в столицу эшелонов с новобранцами, во всей Риге и на станциях была запрещена продажа крепких спиртных напитков.

Фото - mixnews.lv, president.lv, knab.lv, lsm.lv, газеты "Час", "Неаткарига" и "Яунакас Зиняс", журналы "Неделя" и "Атпута".