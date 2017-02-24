Газета: что позволено Вейонису, не позволено Ушакову (7)

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Эксклюзив | 24 февраля 2017 года, 12:21

К общественно значимым персонам в нашей стране применяются “двойные стандарты”, когда речь идет о использовании русского языка в СМИ. Такой вывод делает читательница газеты Latvijas avīze, попытавшись выяснить, не нарушает ли закон президент Латвии Раймонд Вейонис.

Нарушения закона со стороны президента, по ее мнению, произошли в эфире радио Baltkom.

“Мэра Риги Нила Ушакова Центр госязыка (ЦГЯ) хочет наказать за то, что он не говорил по-латышски. Но вот как-то слушала радио “Baltсom” [правильно Baltkom – Ред], и наш президент битых полчаса, отвечая на вопросы, говорил по-русски. Разве это не наказуемое нарушение? Позвонила в Канцелярию президента – как они смотрят на то, что глава государства не говорит с гражданами по радио на госязыке? Поднявший трубку замялся – я была первой, кто этим поинтересовался. Поэтому он не знал, как ответить,” - пишет читательница газеты Инга Мазуре.

Ответ читательницу не устроил и она продолжила свое расследование.

“Не успокаиваюсь на этом и звоню в ЦГЯ. Сотрудница его мне пояснила, что выбор языка общения со стороны президента – это “вопрос этики”? Значит, президент может руководствоваться этикой, а председателю Рижской думы надо платить штраф за несоблюдение норм Закона о языке. В голову приходит приходит поговорка – что позволено Юпитеру, то не позволено быку – но, может быть, вы, журналисты, проинформируете, как на самом деле обстоят дела с интерпретацией закона”, - пишет Мазуре.

Напомним, что президент Латвии Раймонд Вейонис был гостем радио Baltkom 21 февраля.

Комментарии 7
пенсионер3 часа назад
Молодец,уела центр беспредела языка,интересно как теперь танец пойдёт
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12342 часа назад
Надеюсь они это так не оставят и все таки этот мусорник хотя-бы оштрафуют прилично,я имею в виду центр государственных обезьян,ибо эти фашисты штрафуют только русских,хоть бы раз оштрафовали кого-то например за английский язык!Может если их оштрафуют хоть раз солидно начнут башкой своей тупой думать,а не задницей!А лучше вообще эту контору гнать из Латвии к чертям собачьим,пускай вон чертям когда гореть в аду будут,мозги про латышский язык парят!
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леший2 часа назад
общаясь с народом, НУЖНО говорить на том языке, на котором народ понимает----можно вообще официальным лицам не говорить по-русски, но тогда не говорите, что ВЫ представляете всё население Латвии----националисты, на то ОНИ и националисты, что защищают интересы только одной группы этноса, тем и гордятся===ЕСЛИ хотите превратить Латвию в моноэтническое государство, то нужно выйти из ЕС и закрыть границы ДЛЯ ВСЕХ, кто не является носителем латышского языка---Хотелось бы на это посмотреть!====А так эти ВАШИ языкодвижения напоминают борьбу с ветряными мельницами, причём с ИЛЛЮЗОРНЫМИ
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