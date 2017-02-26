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Раймондс Вейонис был выписан из Клинической больницы им. Страдиньша и дальнейшее выздоровление продолжил в реабилитационном центре "Вайвари". Как сообщалось на сайте президента, лечащие врачи провели контрольное обследование здоровья президента и пришли к выводу, что применяемая терапия показывает положительную динамику. Врачи также отметили, что наряду с программой реабилитации после операции на сердце Вейонису необходимо продолжать курс антибиотиков.

26 февраля 2015 года Национальное объединение призывало министра внутренних дел Рихардcа Козловскиса устранить риски для национальной безопасности, которые связаны с нарушениями в Управлении по делам гражданства и миграции при продлении видов на жительство. Фракция ВЛ-ТБ/ДННЛ призвала главу МВД к активным действиям, так как регулярно появляются факты, доказывающие необходимость ограничить торговлю ВНЖ, а еще лучше - запретить ее совсем. Как указал нацблок, и исследования о влиянии ВНЖ на народное хозяйство, и итоги ревизии Госконтроля в УДГМ выявили негативные аспекты торговли ВНЖ и их угрозу для безопасности Латвии.



26 февраля 2014 года на торжественном мероприятии в Институте Гёте в Риги специалист по общественным отношениях и координатор по внешним связям Валмиерского городского самоуправления Дидзис Ставаусис получил стипендию Президента Андриса Берзиньша на освоение немецкого языка. Стипендию для освоения немецкого языка во время визита в Латвию в июле 2013 года основал президент Германии Йоахим Гаук. Стипендия посвящена президенту Берзиньшу в качестве признательности за особый вклад в популяризацию немецкого языка в Латвии.

26 февраля 2013 года в Юрмале, на чердаке концертного зала «Дзинтари», в ходе работ по реконструкции была обнаружена завернутая в одеяло винтовка 1939 года выпуска.



26 февраля 2009 года президент Валдис Затлерс поручил сформировать новое правительство выдвинутому оппозиционной партией «Новое время» Валдису Домбровскису. «Это будет новое правительство, новая коалиция. Все начнется с чистого листа», сказал президент Затлерс.

В тот же день на общем собрании Рижского отделения ЛПП/ЛЦ был назван кандидат в мэры Риги на предстоящих муниципальных выборах - министр сообщения Айнарc Шлесерс. Он выразил уверенность, что именно ЛПП/ЛЦ одержит победу на выборах столичного самоуправления, так как она единственная из партий может предложить программу развития столицы в условиях экономического кризиса.

26 февраля 2008 года министр культуры Хелена Демакова в интервью, опубликованном в газете Latvijas Avize выступила против "Основных направлений политики интеграции общества", подготовленных секретариатом министра по особым поручениям в делах общественной интеграции. Демакова заявила, что для неё понятие «мультикультурность» связано с идеологией, резко противоречащей идее латышского национального государства.

В этот же день рижский окружной суд приговорил обвиняемого в хранении наркотиков на сумму 100 000 латов президента латвийского общества мотоциклистов «Свободные ястребы» Вилниса Гаварса к девяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества и последующим контролем полиции на два года. В 2001 году Гаварс скрылся из Латвии и 7 лет он прожил на нелегальном положении в Ленинградской области, где был задержан милицией и выдан Латвии.

26 февраля 2007 года на заседании парламентской комиссии по национальной безопасности руководство латвийской Службы военной разведки и безопасности признало факт нехватки квалифицированных специалистов.

26 февраля 2005 года из служебной гостиницы Латвийского университета на улице Стурес в Риге исчез гражданин Шри-Ланки Эдермуни К. 1978 года рождения. 28 февраля его земляки начали получать на мобильные телефоны краткие сообщения о том, что сокурсник захвачен в заложники, а за его освобождение требуют 80 000 латов. З марта стражи закона нашли исчезнувшего мужчину в арендованной им квартире в Риге. Полицейским он рассказал, что инсценировал похищение, поскольку чувствовал себя одиноким и хотел, таким образом, привлечь к себе внимание сокурсников.



26 февраля 2004 года Сейм принял в окончательном чтении закон о присоединении Латвии к договору НАТО. Депутаты приветствовали принятие закона аплодисментами, а министр иностранных дел Сандра Калниете поблагодарила парламент за поддержку документа.«Это исторический момент. Этим решением вы одобрили полноправное участие нашего государства в НАТО», подчеркнула глава латвийского МИДа, отметив, что Латвия вновь заняла достойное место в сообществе западноевропейских государств.

В тот же день прокуратура предъявила радиодиджею Алексу Дубасу обвинение в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений по части 1 статьи 125 Уголовного Закона Латвии.

В этот же день рано утром в Лиепае и окрестностях гремел гром и сверкала молния, сопровождавшиеся очень сильной метелью. Это было очень редкое для зимы природное явление, которое объяснялось перемещением воздушных масс и резкими перепадами температур.

26 февраля 2003 года впервые за время своего существования Латвийское управление морской среды попросило прокуратуру возбудить уголовное дело о загрязнении моря в связи с произошедшей в декабре 2002 года в акватории Рижского порта утечкой почти 10 тонн дизельного топлива с белизского танкера Aquarius и несообщением об утечке.

В этот же день президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге в ходе государственного визита в Польшу была вручена награда этой страны- орден Белого Орла.

26 февраля 2002 года латвийское правительство одобрило закон о мобилизации.

В тот же день 19 латвийских предприятий и частных переработчиков молока создали общество «Сырный клуб».

26 февраля 2001 года на территории завода ВЭФ загорелся цех металлообработки площадью 500 квадратных метров.

В тот же день пресс-секретарь ТБ/ДННЛ Янис Кюзулис сообщил, что в прошедшие выходные дни в Риге была повреждена почти третья часть крупноформатных предвыборных плакатов объединения. В ночь с субботы на воскресенье на плакатах ТБ/ДННЛ краской были нарисованы свастики и различные непристойные надписи.



В тот же день после более чем четырех лет работы в Латвии отбыл на родину посол России в Латвии Александр Удальцов.



26 февраля 1999 года в Риге в кинотеатре «Палладиум» состоялась премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», с участием режиссером. Перед кинотеатром прошел митинг национал-большевиков, которые раздавали зрителям листовки.

26 февраля 1997 года была начата легализация паспорта негражданина Латвии - почти 200 странам был разослан его образец.

26 февраля 1996 года президент Гунтис Улманис встретился с представителями интеллигенции, подписавшими открытое письмо о нарушении прав национальных меньшинств в Латвии.

26 февраля 1994 года в здании Большой Гильдии в Риге впервые прошло вручение Большого музыкального приза.



26 февраля 1951 года в здании Большой Гильдии (филармонии) открылся первый съезд художников Советской Латвии.



26 февраля 1940 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что в вестибюле Дворца правосудия в Риге (ныне Кабинет министров) установлена скульптура работы Карлиса Земдеги, олицетворяющая правосудие. Впоследствии эту скульптуру сменила голова Ленина, в 1990 году правосудие вернулось на прежнее место.

26 февраля 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Управление железных дорог постановило в ближайшeм будущем прикреплять к железнодорожным вагонам металлический государственный герб. В первую очередь это будeт применяться к пассажирским вагонам, а впоследствии также к товарным. Относительно изготовления металлических гeрбов в настоящее время ведутся переговоры».



26 февраля 1922 года в Национальной опере состоялся торжественный акт в честь столетнего юбилея латышской прессы. Первой латышской газетой была названа вышедшая в 1822 году «Латвиешу авизес».

26 февраля 1920 года в Каунасе начала работу латвийско-литовская комиссия по определению границы между двумя странами. Договориться не удалось. Литовцы претендовали на Даугавпилс, Лиепаю и Илукстский округ, а латыши — на Мажейкяй и Палангу. Граница была проведена британским представителем и окончательно признана только в 1930 году.

Фото - president.lv, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журнал "Илюстретс журналс", книга "90 лет ЛР".