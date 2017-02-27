27 февраля 2013 года лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил в интервью газете «Неаткарига»: «9 мая каждый год напоминает нам, что мы все еще в опасности, что существует угроза русификации и здесь до сих пор живет огромное количество врагов Латвии, которые при первой же возможности забудут все, что обещали с трибуны или на экзамене по натурализации, и предадут Латвийское государство». С просьбой дать оценку этим высказываниям заместитель председателя фракции «Центра согласия» Валерий Агешин обратился в правоохранительные органы. По мнению Агешина, это высказывание было нацелено на разжигание национальной и этнической розни в соответствии со ст. 78 Уголовного закона. Но Полиция безопасности ответила отказом.

В тот же день в возрасте 79 лет в Риге скончался поэт Имантс Зиедонис, выдающийся деятель латышской культуры, прижизненно включенный в культурный канон.

В тот же день в Ботаническом саду Латвийского университета открылся новый Дом азалий.

27 февраля 2012 года председатель парламентской комиссии общественного сплочения Илмарс Латковскис заявил, что для того, чтобы содействовать сплочению латвийского общества, для молодежи нацменьшинств нужно проводить конкурсы латышских песен. По мнению депутата, такие конкурсы могли бы проводиться во всех регионах или даже в каждом крае, а их кульминацией стало бы финальное шоу на телевидении. «Латышская рок-музыка — золотая жила общественной интеграции. Я рекомендовал бы проводить конкурсы, на которых популярные латышские песни исполняют русская молодежь и молодые люди других национальностей», сказал Латковскис.

В тот же день Национальное объединение подало на рассмотрение в Сейм новый закон о юридической принадлежности памятника Свободы и Рижского братского кладбища, который предусматривает ужесточение наказаний за вредительские и оскорбительные действия по отношению к этим объектам.

27 февраля 2011 года госсекретарь Министерства иностранных дел Андрис Тейкманис заявил, что президент России Дмитрий Медведев подтвердил готовность посетить Латвию, однако конкретные сроки пока не называются.

27 февраля 2010 года на льду Даугавы между Каменным и Вантовым мостами в Риге прошёл турнир по народному хоккею.

27 февраля 2009 года европейского статистического бюро Eurostat опубликовало данные, свидетельствовавшие, что сезонно выровненный уровень безработицы в Латвии в течение последнего года вырос с 6,2% до 12,3% — это был самый высокий показатель среди стран ЕС.

27 февраля 2008 года в городе Огре утром в ряде жилых домов колодезная вода оказалась окрашенной в синий цвет в результате утечки синей краски с находящегося поблизости текстильного производства.

27 февраля 2007 года Центральное статистическое управление Латвии сообщило, что по степени риска бедности домашних хозяйств безработных, пожилых людей и многодетных семей, Латвия занимает третье место в Европейском Союзе.

В тот же день на всей территории страны был обявлен траур по жертвам трагического пожара в Алсунге.

27 февраля 2006 года ночью в Латвии резко понизилась температура воздуха - на Видземской возвышенности, в Зосене, столбик термометра опустился до -24 градусов.В Риге ночью было -14 градусов, а в Лиепае - 11 градусов мороза.

27 февраля 2005 года полиция обнаружила в гостиничном номере в Кулдиге труп мальчика двух с половиной лет, отравленного матерью медикаментами, разведенными в коктейле из сока и алкоголя. Жительница Скрунды Сармите (1973 года рождения) рассказала, что после того, как она рассталась со своим сожителем, хотела убить ребенка и совершить самоубийство. Тройную дозу лекарств приняла и она сама, но не умерла, поэтому перерезала себе вены разбитым стаканом, однако и это не помогло ей совершить самоубийство. Еще раз выпив лекарства, женщина пошла в полицию, чтобы заявить о случившемся.

В тот же вечер в городе Валмиера подростки избили до смерти своего сверстника, применив на практике приемы из компьютерной игры Mortal Combat, и сбросили его тело в реку Гауя.

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на Бастионной горке в центре Риги собралось около 1000 участников акции протеста против перевода русских школ на обучение преимущественно на латышском языке, чтобы потребовать прекращения проверки латвийскими спецслужбами созданного защитниками русских школ видеоклипа. Звучала музыка из созданного защитниками русских школ видеоклипа и оригинальная песнягруппы, положенная в его основу. Протестующие с Бастионной горки отправились к посольствам США и Франции, скандируя: «Руки прочь от русских школ!, «Эй, господа, это уже не шутки!» и другие.

В тот же день министерство иностранных дел Латвии решило отказать в визе вице-спикеру Госдумы России Дмитрию Рогозину, приглашенному 6 марта принять в Риге участие во Вселатвийском съезде защитников русских школ. Рогозин обвинил латвийские власти "в трусости и слабости".

27 февраля 2003 года стало известно, что впервые в практике Рижского сиротского суда ему придется доставить в Латвию младенца - гражданина Латвии, брошенного матерью в Испании после преждевременных родов. 26 летняя рижанка бросила мальчика, родившегося у нее в Испании в сентябре прошлого года. Местонахождение матери не известно, никаких формальностей в отношении своего ребенка она не выполнила. Бабушка мальчика, являющаяся опекуншей остальных детей своей дочери, отказывается брать на себя заботу об уже четвертом по счету внуке.

В тот же день газета Diena сообщила, что в начале марта по не разглашаемым причинам службу в латвийской Полиции безопасности оставят последние пятеро из работавших там бывших работников КГБ.

27 февраля 2002 года результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS, показали, что в этом году доверие жителей Латвии коммерческим банкам выросло, и впервые число доверяющих банкам превысило число тех, кто не испытывает к ним доверия.



В тот же день в Риге на улице Деглава открылся первый в Латвии гипермаркет Maxima.

28 февраля 2001 года Рижская дума утвердила техническое решение строительства нового места пересечения Даугавы, предусматривавшее прокладку туннеля по ее дну.

В тот же день старший прокурор прокуратуры Латгальского предместья Риги Айя Межсарга сообщила, что в ходе проверки не подтвердилась информация о возможных сексуальных отношениях в одной из рижских средних школ, поэтому прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела. В письме родителей указывалось, что в одной из средних школ Риги, возможно, имели место групповые сексуальные отношения между учащимися 7-ого класса. Имелись также подозрения о физическом и моральном подавлении одноклассников, а также в том, что часть школьников заражена венерической болезнью.

27 февраля 2000 года в Кулдиге сгорело деревообрабатывающее предприятие «Вулкан». Эксперты определили, что завод подожгли какие-то злоумышленники. Это событие приобрело еще более скандальный оттенок, когда стало известно, что через несколько дней завод должны были приватизировать. Покупателем намеревалась стать оффшорная фирма.

27 февраля 1997 года Сейм выразил доверие коалиционному Кабинету министров, второй раз сформированному Андрисом Шкеле.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Замбией.



27 февраля 1990 года в Риге над зданиями Совета Министров, Верховного Cовета и горисполкома был поднят красно-бело-красный флаг.

27 февраля 1987 года между трудящимися Латвийской ССР и Эстонской ССР был подписан годовой договор о социалистическом соревновании.

27 февраля 1986 года Конгресс США принял резолюцию об объявлении 14-го июня Днем свободы балтов.



27 февраля 1979 года недалеко от порта Вентспилс сел на мель и получил пробоину латвийский танкер «Антонио Грамши». В море вылилось от 5 до 15 тысяч тонн нефти.



27 февраля 1941 года на Рижском железнодорожном вокзале была открыта первая в Латвийской ССР круглосуточная комната матери и ребёнка, для отдыха и медицинской помощи матерям с детьми. Но работу начала 1-го марта.

27 февраля 1940 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что паспортный отдел МВД получает из полицейских участков по 80 заявлений в день. Больше всего люди просят распространенные фамилии или надеются сменить свою уже латышскую фамилию на новую. Газете приводит примеры, кто какую фамилию желает: «Шфрунтис-Струнке и Шиманелис-Шимонелис — Страутс, Якобсонс-Екабсонс — Сална, Везис-Вейс — Вилнис, Укинс-Укиньш — Айре, Ананченокс-Ананчинокс — Авотыньш, Буракс-Буракас — Межциемс, Нагис-Наге — Сниедзиньш, Утнанс- Вутнанс — Аре, Годманис — Селга», и т.д.



27 февраля 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что вчера в зале профсоюза полиграфистов на улице Лапчлеша в Риге начался прием желающих сниматься в новых латвийских фильмах. В первый день явилось 30 кандидатов, среди которых были школьники, выпускники драматических курсов, рабочие, интеллигенты. Сначала всех регистрировали, потом взвешивали, измеряли, рост, отмечали цвет глаз и волос. Потом нужно было прочитать какое-нибудь стихотворение или что-то нибудь рассказать, чтобы проверить голос. Комиссия, в составе которой был и полковник-лейтенант Контровскис из информационного подразделения армии, делала пометки в анкете и сообщала: «Пока свободны. Когда в фильме понадобится ваш типаж — вас вызовут!». Регистрация продолжится до 15 марта, писала газета.

27 февраля 1925 года в Рижской городской управе была создана специальная комиссия для переименования улиц, так как с присоединением к городу Альт-Мюльграбена. Кундзинсгольма и Больдераа (Вецмилгрависа, Кундзиньсалы и Болдераи), выяснилось, что некоторые улицы этих мест имеют одинаковые названия с улицами Риги.

27 февраля 1923 года газета «Сегодня» сообщила: «Распоряжением министра внутренних дел лицам моложе 16 лет запрещается посещение кинематографов. Владельцам кинематографов вменяется в обязанность не допускать лиц моложе 16 лет на представления, программы которых не подвергнуты предварительной цензуре министерства образования. Распоряжение вступает в силу с 1 марта с. г.»

27 февраля 1920 года на Соборе латвийского духовенства единогласно было принято постановление пригласить епископа Пензенского и Саранского Иоанна Поммера возглавить Латвийскую православную церковь. Соответствующее прошение было послано и патриарху Московскому и всея Руси Тихону.

27 февраля 1919 года правительство Карлиса Улманиса издало распоряжение о наделении землей всех безземельных крестьян.

Фото - asptr.lv, газеты "Яунакас Зиняс", "Падомью Латвия" и "Час".