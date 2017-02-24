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То, что Россия заявила о своей готовности финансировать программы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в странах Балтии - еще ни о чем не говорит. Результативность этой программы зависит о того, какие инструменты она будет в себя включать. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил депутат Сейма от партии «Согласие», правозащитник Борис Цилевич.

«Вопрос заключается в том, о каких именно программах идет речь. Эстония, например, внесла поправки в законодательство и теперь там всех детей, родившихся на территории страны, признают гражданами Эстонии. В Латвии такая возможность есть, но если родители не проявляют инициативу, то ребенок может остаться негражданином. Если все сведется к очередным каким-то просветительским мероприятиям, не думаю, что это будет эффективно. К сожалению, для нашего нынешнего правительства гражданство – это священная корова, они кровью подписались, что ничего менять не будут. А все, что исходит из России, априори будет восприниматься в штыки. В ООН работают грамотные специалисты, которые владеют ситуацией. Надо положиться на их усилия», - сказал Цилевич.

Как раннее сообщили в МИД России, государство готово финансировать программы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в странах Балтии. Стоит отметить, что на начало 2016 года только на территории Латвии проживало около 252 тысяч неграждан.