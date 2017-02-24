Депутат: рано радоваться тому, что Россия обратила внимание ООН на неграждан (2)

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Эксклюзив | 24 февраля 2017 года, 20:03

То, что Россия заявила о своей готовности финансировать программы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в странах Балтии - еще ни о чем не говорит. Результативность этой программы зависит о того, какие инструменты она будет в себя включать. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил депутат Сейма от партии «Согласие», правозащитник Борис Цилевич.

«Вопрос заключается в том, о каких именно программах идет речь. Эстония, например, внесла поправки в законодательство и теперь там всех детей, родившихся на территории страны, признают гражданами Эстонии. В Латвии такая возможность есть, но если родители не проявляют инициативу, то ребенок может остаться негражданином. Если все сведется к очередным каким-то просветительским мероприятиям, не думаю, что это будет эффективно. К сожалению, для нашего нынешнего правительства гражданство – это священная корова, они кровью подписались, что ничего менять не будут. А все, что исходит из России, априори будет восприниматься в штыки. В ООН работают грамотные специалисты, которые владеют ситуацией. Надо положиться на их усилия», - сказал Цилевич.

Как раннее сообщили в МИД России, государство готово финансировать программы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в странах Балтии. Стоит отметить, что на начало 2016 года только на территории Латвии проживало около 252 тысяч неграждан.

Комментарии 2
леший3 минуты назад
вот стоит только кому-то придумать что-нибудь хорошее для неграждан Латвии, как Циля тут-как-тут====давай досвиданья!----не твоё это дело и не тебе что-то вякать===спи дальше на заседаниях сайема==="защитничек!"
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Это представить только - 252 тысячи человек! Ни в одной стране другой нету армии такой! Не хватает только Суворова, который перевёл бы их через Альпы.
Я никого ни к чему не призываю, я просто удивляюсь, как психологически сложно устроены люди - уверена, что 252 человека в данном случае добились бы своих прав быстрее, чем 252 000.
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