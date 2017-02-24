Эксклюзив |

После 18-ти часов гостем в студии радио Baltkom будет доктор искусствоведения, бывший министр культуры России, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который прибыл на открывшуюся в Риге книжную выставку. Проведет интервью Михаил Губин.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.