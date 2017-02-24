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Игра в так называемые "черные списки" – плохая, которая безусловно не способствует хорошим отношениям между странами, сказал в интервью радио Baltkom специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который прибыл на открывшуюся в Риге книжную выставку.

"Латвия составляет свои "черные списки", внося туда Кобзона, Газманова и других артистов и историков, Россия в ответ принимает свои меры. Когда начинается "игра в списки", то начинается обоюдная и непродуктивная политика взаимоотношений", - сказал представитель президента России.

По словам Швыдкого, латвийский режиссер Алвис Херманис, который некогда работал с российскими театрами, в какой-то момент отказавшись от сотрудничества с Россией, высказал таким образом свою позицию – это его право и здесь ничего не поделаешь.

"Херманис может занимать любую позицию. Люди по разному устроены, а художники – люди эмоциональные. Делают свои оценки происходящему. Это его право", - сказал Швыдкой.

В то же время представитель президента России указал, что Россия - многогранна, также как и Латвия, где также наблюдаются ультраправые течения в политике.

"Россия – страна многоцветная, не надо ее мазать только черной краской. Ведь и в Латвии тоже существует много разных политических течений, в том числе и ультраправых", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента России сказал, что он абсолютно не согласен, когда говорят, что присутствие России на выставке в Риге – это чуть ли не "мягкий десант" или "демонстрация мягкой силы".

"Либо это сила, либо мягка. С культурой взаимодействуют. Силой на культуру воздействовать невозможно. Если есть потребность, чтобы русская и латышская культуры взаимодействовали - это будет, если нет, то и не будет", - сказал российский гость радио Baltkom.

Стоит добавить, что в эти дни в Риге проходит книжная выставка, где Россия стала почетным гостем. Для Латвийской книжной выставки было отобрано около одной тысячи книг порядка 20 российских издательств.