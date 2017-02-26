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Невозможно побывать в Риге и не повстречаться с Раймондом Паулсом, об этом в эфире радио Baltkom рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я не могу не приехать в Риге и не встретиться с Раймондом Паулсом и его женой Ланой. Для меня большая честь назвать Раймонда Вольдемаровича своим другом. Мы подружились. Мы сделали совместный проект. Я руковожу театром "Мюзикл". И Раймонд Паулс специально для нас написал мюзикл "Всё о Золушке". Спектакль идет уже 2,5 года и мы не собираемся с ним расставаться. у нас есть планы ознакомить с мюзиклом зарубежную публику, в частности обсуждается вероятность гастролей в Японию. И, конечно, приехать сюда и не встретиться с Паулсом невозможно. Мы просто скучаем. Он удивительный человек. – с одной стороны абсолютно укоренненый в латышской культуре, человек, понимающий, что такое национальные интересы Латвии. С другой стороны он открыт миру и это хорошо", - сказал Швыдкой.

Как сообщалось, в эти дни в Риге проходит книжная выставка, где Россия стала почетным гостем. Для Латвийской книжной выставки было отобрано около одной тысячи книг порядка 20 российских издательств.