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На открывшейся в Риге книжной выставке можно собралось огромное количество российских писателей и книгоиздателей, здесь собрались такие люди, которых в Москве сложно встретить в одном месте, сказал радио Baltkom специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы рады тому, что спустя 9 лет, повторилось наше присутствие на книжной выставке в Риге. Этот наш приезд будет полезным как для читателей Латвии, так и для писателей, которые всегда рады встрече со своими читателями за рубежом. Книги представлены многих издательств. Но самая любопытная инновация этой выставки в том, что более 1000 книг российских писателей можно будет скачать из интернета абсолютно бесплатно и это будет легальное скачивание для всех, кто будет посетителями выставки. Есть что посмотреть, есть что купить и получить удовольствие. Мода на чтение возвращается, читают много, в том числе и молодежь", - указал спецпредставитель президента России.

"На выставку советую сходить, потому что вы встретите людей, которых и в Москве то трудно встретить всех вместе. И книги хорошие тоже", - сказал Швыдкой.

Швыдкой также указал, что он абсолютно не согласен, когда говорят, что присутствие России на выставке в Риге – это чуть ли не "мягкий десант" или "демонстрация мягкой силы".

"Либо это сила, либо мягка. С культурой взаимодействуют. Силой на культуру воздействовать невозможно. Если есть потребность, чтобы русская и латышская культуры взаимодействовали - это будет, если нет, то и не будет", - сказал российский гость радио Baltkom.

Стоит добавить, что в эти дни в Риге проходит книжная выставка, где Россия стала почетным гостем. Для Латвийской книжной выставки было отобрано около одной тысячи книг порядка 20 российских издательств.