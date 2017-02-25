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Сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис отправляется с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Его будут сопровождать министр экономики Арвил Ашераденс, министр земледелия Янис Дуклавс и министр сообщения Улдис Аугулис, а также многочисленная делегация предпринимателей. Визит продлится до 28 февраля.

Намечены встречи с высокопоставленными должностными лицами ОАЭ. Цель визита - расширить договорную базу и укрепить экономические отношений между странами, сообщили в пресс-службе президента.

По мнению востоковеда Леона Тайванса, произошедшая ситуация с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Рижском аэропорту может плохо обернутся для латвийской делегации. В интервью радио Baltkom он подчеркнул, что мусульмане не прощаю публичных унижений.

“Во время визита в ОАЭ наш президент может получить дипломатическое унижение, чтобы Латвии была показана ответная реакция. Это может повредить и процессу переговоров”, - сказал он.

Как уже сообщалось, Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани в Рижском аэропорту. Эту информацию радио Baltkom подтвердили в МИД Латвии.

Тем временем представители аэропорта отрицают, что посла Объединенных Арабских Эмиратов во время проверки безопасности в Рижском аэропорту просили снять традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.

Добавим, президент посетит выставку продуктов питания и индустрии гостеприимства "Gulfood 2017", в которой Латвия участвует с национальным стендом. Вейонис откроет в Дубае бизнес-форум предпринимателей Латвии и ОАЭ и встретится с живущими в этой стране латвийскими подданными.