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Президент Латвии Раймонд Вейонис продолжает работу над законопроектом о предоставлении гражданства Латвии всем новорожденным, в том числе детям неграждан. Об этом он рассказала в интервью радио Baltkom. Вейонис подчеркнул, что ждет нужного момента для того, чтобы повторно выступить с этой инициативой.

"Не хочу поднимать этот вопрос до выборов, потому что его могут использовать для каких-то дискуссий. Не хочу, чтобы это предложение просто растерзали. Я заинтересован, чтобы это предложение было принято, так что жду нужного момента. Уверен, что в первом полугодии это предложение будет официальной высказано", - сказал президент.

По словам главы государства, в Латвии не должно увеличиваться число неграждан.

"Все, кто рождается, должны получать гражданство Латвии. Надо перестать бояться, что это повлияет на наше государство. Если мы считаем, что наша образовательная система не способна учить новых людей по тем программам, которые у нас существуют, то мы очень боязливый народ. Но я уверен, что мы сильные и готовы к этому", - отметил Вейонис.

Напомним, ранее созданная президентом экспертная группа по сплочению общества выступила с инициативой автоматически присваивать гражданство Латвии всем новорожденным в Латвии, в том числе детям неграждан.

Ранее премьер-министра Эстонии Юри Ратаса предложил упростить процесс предоставления гражданства негражданам Эстонии.