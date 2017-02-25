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Если запрещать сотрудникам дорожной полиции держать при себе более 30 евро наличными, то аналогичные ограничения надо ввести среди министров и депутатов. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал экс-глава МВД Янис Адамсонс.

"Тогда давайте запретим министрам иметь при себе наличными больше тысячи, депутатам – больше 500 евро. Это же глупость несусветная! И это решение нарушает элементарные права полицейских", - считает он.

Отрицательно к решение ограничить количество наличных относиться и президент Латвийского объединенного профсоюза полицейских Агрис Суна.

"Как будет происходить контроль? Преступников некому ловить, а будет кто-то, кто своим же будет карманы выворачивать? Собери доказательную базу и докажи", - считает.

По словам Суны, риск коррупции среди высших полицейских намного выше.

"В дорожной полиции, по сравнению с высокими чинами в полиции, возможный размер взятки намного меньше. Тогда всем им надо по три раза в день чемоданы проверять!", - считает он.

Напомним, начальник Госполиции Интс Кюзис ранее заявил, что в этом году в организации работы дорожной полиции ожидаются существенные изменения. В частности, по его словам, сотрудники патрульной службы и дорожной полиции во время работы не смогут иметь при себе наличные деньги на сумму свыше 30 евро.

Если контролирующие структуры обнаружат у полицейского деньги свыше 30 евро, это будет основанием для дисциплинарной оценки действий полицейского за несоблюдение приказа, а происхождение более крупных сумм и возможную связь с коррупцией будет проверять Бюро внутренней безопасности.