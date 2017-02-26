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Европейское космическое агентство подключилось к поиску внеземной жизни, заявил в интервью радиостанции Baltkom глава московского представительства ЕКА Рене Пишель.

«Эти исследования (поиск внеземной жизни) идут на разных уровнях. Это задача человечества. Например, мы ищем жизнь на Марсе, ищем экзопланеты, Европейское космическое агентство тоже подключилось к этому. Все возможные средства нужно использовать для этого поиска. Мы нашли уже немало экзопланет. Рано или поздно это должно привести к тому, что мы получим какой-то сигнал (от внеземных цивилизаций)", — сказал Пишель.

НАСА сообщило в среду, что ученые обнаружили еще четыре соразмерных Земле планеты вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолей, три из семи планет этой системы потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни.

В агентстве отмечают, что это «крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально «жилой» зоне одной звезды за пределами Солнечной системы». В мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие.

Как пояснили в НАСА, вскоре после обнаружения планетарной системы астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов, и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.

Открытие семи планет, движущихся вокруг звезды TRAPPIST-1, было сделано при помощи космического телескопа НАСА «Спитцер» (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне. Планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и, вероятнее всего, на них есть вода. Ученые не исключают, что все семь планет потенциально могут обладать водой. Вместе с тем, пока, признают они, доказательств этого нет. Как полагают ученые, семь планет этой системы, вероятнее всего, являются каменными.