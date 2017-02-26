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Сегодня по православной традиции, в день Прощеного воскресенья, мэр Риги Нил Ушаков попросил прощения.

"Piedodiet mani, lūdzu! Простите меня, пожалуйста!", - написал Ушаков в социальной сети Facebook. Пользователи сети активно отвечают градоначальнику: "Бог простит,и я прощаю!!!Вы меня тоже простите!".

По церковному календарю в этом году 26 февраля у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель.

В Прощеное воскресенье заканчивается празднование Масленицы, а вместе с ней и употребление в пищу непостных продуктов, в том числе молочных.

Это первый шаг в Великому посту и именно в этот день у верующих есть обычай просить прощения друг у друга за все видимые и невидимые обиды и стремиться помириться с враждующими. Это прекрасный повод начать пост с доброй, чистой душой и сосредоточиться на духовной жизни. В храмах в этот день совершается чин прощения в память о древней традиции египетских монахов, которые перед наступлением Великого поста до Пасхи расходились по пустыне, чтобы полностью отдаться молитвам.

А так как в пустыне было много опасностей, то встреча перед постом могла оказаться последней, и монахи просили прощение друг у друга как перед смертью. Со временем это стало традицией у всех верующих.

Согласно православным канонам, сегодня людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.