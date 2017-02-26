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В субботу, 25 февраля владельцы автомобилей марки Mercedes-Benz устроили флешмоб - на бывшем летном поле на Румбуле выстроили из своих транспортных средств трехлучевую эмблему легендарной марки, а затем прокатились по улицам Риги.

Свою акцию участники группы "МерсоMafia" в Facebook запечатлели не только на фото, но и на видео с высоты птичьего полета.

Для того, чтобы флешмоб по составлению эмблемы удался, в нем приняли участие 32 автомобиля. Участники "слета" пояснили, что организовали флешмоб спонтанно, как собственно и другие встречи, на которые приезжают не только по одиночке, но и целыми семьями, чтобы общаться,делиться опытом и проводить досуг.

История эмблемы Мерседес связана с концом 1800-х годов, когда Готтлиб Даймлер стал техническим директором завода Deutz, занимавшегося производством двигателей внутреннего сгорания. Существует такая история, что в начале своей работы там, Готтлиб Даймлер украсил свой собственный дом звездой и написал своей жене, что придет день, когда эта звезда будет сиять над его собственным заводом, символизируя процветание.

В июне 1909 года трехлучевая и четырехлучевая звезды были зарегистрированы в качестве фирменных знаков. Но, начиная с 1910 года, трехлучевая звезда стала украшать автомобили.

Трехлучевая звезда символизирует стремление концерна Даймлер к универсальной моторизации – "на земле, воде и воздухе", сообщает avtorazvorot.ru.

фото и видео, предоставленная участникамигруппы "МерсоMafia"