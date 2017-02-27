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На прошлых выходных на глазах у одной из жительниц микрорайона Югла сторожевые собаки загрызли её пекинеса. Как пострадавшая женщина рассказала в интервью Mixnews.lv, все произошло вблизи жилого дома по адресу Mazā Juglas iela 3a.

"Около 12 часов я вышла на прогулку со своей собакой. Я находилась в непосредственной близи от дома, когда навстречу мне выскочила огромная овчарка, практически сбила меня с ног, и напала на моего пекинеса. Я закричала, а через пару секунд выбежала ещё одна овчарка, и они просто разорвали мою собачку. Я продолжала звать на помощь", - рассказывает пострадавшая.

По словам женщины, через несколько минут послышался свист.

"Овчарки отреагировали на свист и убежали. Как оказалось, рядом с нашим домом есть логистическая компания, которой и принадлежат эти собаки. Охранник рассказал, что у них сломались ворота, но днём собаки находятся в вольере. Видимо, они и оттуда выбрались. По словам охранника, это уже не первый раз, когда эти собаки на кого-то нападают. Они даже на хозяйку рычат и скалятся. Сама хозяйка сказала, что ей необходимы именно такие псы, так как на территорию ни раз забирались грабители. Наш дом находится рядом с лесом, тут много семей с маленькими детьми, у меня у самой полуторагодовалый внук. Теперь просто страшно выходить с ним на улицу. На месте моей собаки мог оказаться кто угодно, возможно она спасла жизнь и мне", - рассказывает женщина.

В полиции радио Baltkom подтвердили рассказ пострадавшей.

"19 февраля мы получили вызов в микрорайон Югла, где в результате нападения двух овчарок погиб пекинес. Хозяин напавших собак установлен. В таких случаях грозит предупреждение и денежный штраф от 7 до 350 евро для частных лиц, и до 700 евро для юридических лиц. Также возможна конфискация собак", - рассказали в полиции.

Напомним, 4 ноября в Бабите после нападения нескольких собак погибла 5-летняя девочка. Собаки принадлежали семье погибшей девочки. Псы напали на ребенка в Бабите, где живет семья. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, нашли девочку уже мертвой. Как сообщили в полиции, родители оставили детей – девочку 5 лет и мальчика 3 лет – под присмотром бабушки. Позже женщина оставила внуков прабабушке и отправилась на работу. Пока пожилая женщина занималась расчисткой снега во дворе, дети находились рядом, кидались снежками и играли с четырьмя бордоскими догами, принадлежащими семье. Внезапно собаки напали на девочку и стали ее кусать. Прабабушка пыталась отогнать собак и защитить ребенка, одновременно, звоня своей дочке — хозяйке собак. К возвращению бабушки девочка скончалась от укусов.