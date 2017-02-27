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Отношение человека к животным закладывается еще в детстве. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила психолог Наталья Воеводска, комментируя произошедший на прошлой неделе случай сожжения подростком собственного котенка.

"Самое страшное в данной ситуации - это подростковая и юношеская жестокость, столь популярная в нашем обществе. В ней преобладает эгоцентризм и желание получить желаемое любым способом и даже таким извращенным. Что касается этого юноши, его можно наказать или посадить, но это не даст результатов, так как это уже глубокая патология личности и он уже просто больной человек", - сказала Воеводска.

По словам психолога, именно в семьях, где происходило насилие над ребенком рождаются личности не умеющие сострадать или распознавать эмоции.

"Это патология личности и корни ее идут из детства. Это такие семьи, где с ребенком плохо или жестоко обращались, возможно, часто били. Где есть, так называемая эмоциональная тупость - неумение распознавать эмоции и неумение сострадать. Дети выросшие в семьях с животными более мягкие и умеют сочувствовать и сострадать. Все начинается с элементарной заботы", - пояснила психолог.

Воеводска отметила, что необходимо научить ребенка заботиться о других.

"Научить ребенка сочувствовать, заботиться и научить ощущать боль другого как свою, только так можно в будущем избежать проявления жестокости и потребительского отношения", - заключила психолог.

В свою очередь, директор приюта Dzivnieku draugs Солвита Виба эфире радио Baltkom отметила, что причины по которым животных приносят в приют, это не всегда жестокое обращение. Чаще всего хозяева просто больше не способны их содержать.

"Часто бывают случаи, когда животное нуждается в ветеринарной помощи, а хозяин ее не может оказать. В таких крайних случаях питомец поступает к нам. К сожалению, чаще всего животных с записками оставляют у дверей приюта. Бывает, когда хозяин сам признается, что не может больше содержать животное", - отметила Виба.

По ее словам, статистика показывает, что большая часть принесенных питомцев обретает дом. В первую очередь, выбирают котят и тех, кто помоложе.

"За январь мы приняли сорок четыре кошки, а отдали тридцать семь. Это очень тяжелая работа, так как животное необходимо привести в порядок, провести вакцинацию, стерилизацию или другие процедуры. Тем не менее люди выбирают котят и других молодых животных чаще, чем взрослых", - пояснила Виба.

Как писал Mixnews, на прошлой неделе в одном из домов в Приекульском крае 19-летний юноша сжег своего котенка.