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Возможное повышение необлагаемого минимума для работающих до 350 евро и для пенсионеров - до 450 евро, а также снижение подоходного налога на 3 процента потребует в госбюджете 200 миллионов евро. Об этом в прямом эфире радио Baltkom заявил депутат сейма от партии "Согласие", член комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрей Клементьев.

По его словам, сомнения в реальности такой программы вызывает тот факт, что никто пока не говорит, из каких источников будут получены такие средства.

"Впечатление, что они играют с людьми и обещаниями без цифр. Снизить доходную часть бюджета в трех направления - невозможно. В бюджете необходимы для повышения зарплат, здравоохранения. В этом году у нас есть маленький резерв в виде европейских фондов. В школах экономики учат тому, что понижение налогов стимулирует предпринимателей платить налоги. Но пока обсуждение проходит без аргументов и очень неуверенно", - отметил он.

Напомним, 1 апреля премьер-министр вместе с министром финансов должны представить программу новой налоговой системы. Андрей Клементьев не исключает, что обещания правящих политиков так и останутся обещаниями, а их появление является способом отвлечь общество от других серьезных проблем.