28 февраля в истории Латвии: а теперь - горбатый!

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в Ригу прибыл премьер-министр Великобритании Дейвид Кэмерон. Интересно, что латышские газеты написали фамилию британского премьера по-разному. «Латвияс авизе» - Kemerons, а «Диена» - Kamerons.

В тот же день депутаты Сейма отклонили законопроект, который позволил бы латвийцам менять свою национальность на латыша. Поправки подали депутаты «Единства» и Партии реформ.

В тот же день движение «Не покупай чужого!» в открытом письме призвало депутатов Сейма добиться, чтобы для полов в новом здании Латвийской национальной библиотеки использовался вместо канадского клена латвийский дуб.

28 февраля 2012 года в интервью телеканалу LNT президент Андрис Берзиньш предложил склонить головы перед латышскими легионерами Ваффен СС, поскольку многие из них отдали свою жизнь за Латвию. «Считать их преступниками — это за рамками здравого смысла»- сказал президент.

В тот же день правительство установило порядок приема и отчисления учащихся в учреждениях общего образования. Согласно новым правилам, в 1-4-х классах и 10-12-х классах учеников нельзя оставлять на второй год, а с 5-го по 8-й класс в следующий класс можно переводить с одной неудовлетворительной оценкой. Второй раз можно учиться в 9-м классе, если ученик не выполнил предусмотренные законом требования для получения основного образования. На третий год в том же классе ученики оставаться не могут.

В тот же день года Комиссия по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок Рижской думы не поддержала предложение фирм-перевозчиков о повышении стоимости проезда в маршрутных такси. Перевозчики хотели повысить её до 55 сантимов.

28 февраля 2011 года объединение VL-ТБ/ДННЛ сообщило, что им удалось собрать 10 000 подписей за поправки к Сатверсме, предусматривавшие полный перевод всех государственных школ на латышский язык обучения. Сбор подписей продолжался почти год.

В тот же день стало известно, что Британский совет и группа миграционной политики в ходе исследования политики интеграции в 31 стране пришли к выводу, что в Латвии наименее благоприятная среда для иммигрантов и их детей. У иммигрантов в Латвии ограничены возможности участвовать в политической жизни, школы не готовы принимать детей иностранцев, и во многих сферах страна всего лишь выполняет минимальные требования ЕС.

В тот же день министр иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис, после официального визита в США, сделал заявление, что Латвия совместно с американцами может разрабатывать собственные месторождения сланцевого газа. В подтверждение своих слов о запасах полезного ископаемого он ссылался на советские данные геологоразведки. Однако, как сообщил газете «Бизнес & Балтия» руководитель отдела геологии факультета географии и науки о Земле Латвийского университета профессор Гирт Стинкулис, в советское время разведка сланцев в Латвии вообще не проводилась.

28 февраля 2009 года на съезде партии «Новое время», проходившим под девизом «НВ — надёжному будущему!», экс-премьер Эйнарс Репше заявил, что причины нынешнего кризиса следует искать в коррупции, чрезмерной бюрократии и близоруких решениях.



28 февраля 2008 года в здании Рижской ратуши был торжественно открыт портрет бывшего мэра Риги Гундарса Боярса.

В тот же день в Москве был задержан Владимир Линдерман. В марте решением российского суда он был помещен в изолятор в Московской области, откуда был выслан в Латвию.



28 февраля 2007 года в Латвийском Национальном театре состоялась презентация книги En Nombre de la Libertad - изданной на испанском языке биографии президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги «Во имя свободы».



В тот же день в Латвийском музее природы был выставлен для обозрения 10-метровый скелет горбатого кита, погибшего 21 июня 2006 года в Рижском морском заливе напротив Дунте в Балтийском море. На церемонии открытия выставки инициатор воссоздания скелета кита министр здравоохранения Винетс Велдре, министр охраны среды Раймондс Вейонис, представители Продовольственно-ветеринарной службы, Латвийского сельскохозяйственного университета и Латвийского музея природы подписали символическое свидетельство доброй воли о сохранении этого уникального экспоната.

28 февраля 2006 года правительство Латвии выделило пособия шести российским военным пенсионерам, пожелавшим уехать из страны. Общая сумма выделенных пособий - 9840 латов.

В тот же день председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Индулис Эмсис призывал 16 марта, в день памяти латышских легионеров, не поддаваться на провокации промосковских сил.



В тот же день в Вашингтоне президент Вайра Вике-Фрейберга встретилась с экспертом по внешней политике Збигневом Бжезинским (на фото), спикером конгресса США Дэнисом Хастертом, а также с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт.

28 февраля 2005 года при неясных обстоятельствах из Норвегии была выдворена приехавшая из Латвии Элина Линка, которая при посредничестве фирмы Avalders устроилась на работу няней. Фирма запросила у норвежских властей разъяснений и обжаловала действия норвежской полиции, которая без разъяснений задержала девушку на две недели. Сама Линка рассказала, что два дня ее держали в тюрьме, не давая возможности связаться с родственниками в Латвии и представителями посольства Латвии в Норвегии, причем о причинах задержания и выдворения никто ей не сообщил.МИД Латвии 5 марта вручил посольству Норвегии в Риге ноту с просьбой дать разъяснения в связи с выдворением Линки из Норвегии.

28 февраля 2004 года объединение ТБ/ДННЛ практически единогласно не поддержало участие в правительстве, формируемом кандидатом на пост премьера Индулисом Эмсисом.

28 февраля 2003 года генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон начал свое обращение к депутатам Сейма на латышском языке, чем заслужил бурю аплодисментов. «С добрым утром, я очень рад быть в Латвии», - сказал Робертсон на немного ломаном латышском.

В тот же день около 20 хоккейных болельщиков утром собрались у здания Сейма с требованием увеличить бюджетное финансирование этого вида спорта. Несколько пикетчиков, одетые в форму сборной Латвии по хоккею, взяли с собой хоккейные клюшки, каски и другую атрибутику. Они держали плакаты«Отдайте деньги спорту!», «Куда деваются 3% акцизного налога на спорт!?».

28 февраля 2002 года Латвийское общество национальных воинов - бывших легионеров Ваффен СС решило в этом году не совершать традиционного уличного шествия по Риге 16 марта, чтобы избежать возможных провокаций и не ставить под угрозу вступление Латвии в НАТО.

В тот же день оператор мобильной связи "Латвияс мобилайс телефонс" открыл новое административное здание на улице Ропажу в Риге.

28 февраля 2001 года стало известно, что Служба госдоходов, проверяя декларацию о доходах депутата сейма Иварса Годманиса за 1999 год, обнаружила, что в ней не указаны полученные им доходы в размере нескольких тысяч латов.

В тот же день агентство АР, со о ссылкой на российское информационное агентство РИА-Новости, сообщило, что сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Марко сейчас находится в Латвии и собирается отправиться в одно из африканских государств, согласившееся предоставить ему политическое убежище. Глава пресс-центра МВД Нормунд Бельскис сообщил что, в распоряжении МВД нет информации о возможном пребывании сына Милошевича в Латвии.

28 февраля 2000 года в Курземском окружном суде начался процессе по делу обвиненного в геноциде Евгения Савенко.

В тот же день сенат Латвийского университета принял решение присвоить президенту Вайре Вике-Фрейберге степень почетного доктора за заслуги перед Латвией.

В тот же день Полиция безопасности возбудила уголовное дело «за деятельность, умышленно направленную на разжигание межнациональной и расовой розни» по статье 78 ч. 1 Уголовного закона против лиепайского журнала Patriots. Дело было возбуждено за статью некоего Хенрика Кушнериса в третьем номере журнала «О клещах, жидах и отмене смертной казни в Латвии».

В тот же день комитет Кабинета министров одобрил проект Закона о труде, который заменил советский Кодекс законов о труде (КЗоТ). Этим законом были ликвидированы трудовые книжки.

28 февраля 1999 года два офицера и рядовой Мобильного полка, находящиеся в Екабпилсе для оказания помощи в случае возможного наводнения, по просьбе сотрудника Виеситского участка полиции прибыли в Виесите, чтобы обеспечить порядок во время концерта группы «Ливи». Попытка наведения порядка закончилась нанесением телесных повреждений средней тяжести нескольким жителям городка. Согласно показаниям пострадавших, пьяные люди в форме без какой-либо причины начали их избивать, пинать ногами и всячески унижать. Происходило это в пивном баре в Виесите, а затем в лесу, где издевательства продолжились с применением оружия. 22 декабря Екабпилсский районный суд приговорил военнослужащих спецвзвода первого батальона Мобильного полка Юриса Стродса, Ромео Стромидло и Ариса Витовскиса к денежным штрафам в размере 8-10 минимальных зарплат.

28 февраля 1991 года Совет Министров ЛР принял решение о ликвидации штаба отряда охраны порядка (так называемых «белых беретов») и передачи его функций Департаменту общественной безопасности.

В тот же день в Риге прошла премьера первого латвийского полнометражного мультфильма «Несс и Несси».

28 февраля 1990 года в Риге прошел крупнейший митинг против независимости Латвии.

28 февраля 1989 года Дума Народного фронта Латвии призвала Исполнительный комитет Совета народных депутатов города Риги прекратить движение транспорта мимо святыни латышского народа — памятника Свободы.



28 февраля 1940 года в рижском кинотеатре «Сплендид-Палас» состоялась премьера советского фильма «Минин и Пожарский» режиссера В.Пудовкина.

28 февраля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что административный департамент МВД утвердил порядок оформления велосипедных номеров. В каждом округе номерные таблички должны быть разного света: в Риге – желтые, в Видземе – светло-зелёные, в Курземе – голубые, в Земгале – кирпичного цвета и в Латгалии – белые.

28 февраля 1925 года начались выборы в Рижскую думу. Было подано 23 избирательных списка. Больше всего голосов получила социал-демократическая партия.

28 февраля 1920 года по распоряжению министерства внутренних дел был закрыт рижский православный кафедральный собор. О чем после всенощной было объявлено старосте собора А.И. Трофимову. Из-за этого в воскресенье не состоялось богослужение. Мотивы закрытия собора неизвестны, отмечала газета «Сегодня».

28 февраля 1919 года на 3-м съезде социал-демократической рабочей молодежи Латвии был основан латвийский комсомол.

28 февраля 1535 года в Вендене (Цесисе) скончался магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг.

Фото - president.lv, kasjauns.lv, Музея природы, газеты "Яунакас Зиняс".