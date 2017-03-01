1 марта в истории Латвии: первая перепись

1 марта 2016 года гендиректор Службы госдоходов Инара Петерсоне подала министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле оценку должностных лиц финансовой полиции и СГД, в отношении которых возникли подозрения в нечестности, и предложения по их освобождению от выполнения служебных обязанностей. "Важно как можно быстрее избавиться от людей, над которыми нависла тень подозрений. Чем дольше мы будем решать этот вопрос, тем сильнее деградирует вся система", - заявила министр. В тот же день вступил в силу закон о международных и национальных санкциях, который предусматривает введение санкций в отношении физического или юридического лица, если оно угрожает внешнеполитическими интересам или безопасности Латвии. В тот же день на семинаре «Использование латышского языка в СМИ: вызовы и возможности» руководитель отдела развития языка Агентства латышского языка Инита Витола сообщила, что увеличилось число латышей, предпочитающих смотреть телепередачи на русском языке. Около 20% жителей, для которых родным языком является латышский, смотрят телепередачи на русском языке. 1 марта 2015 года в Риге у посольства России прошло мероприятие памяти убитого накануне в центре Москвы российского оппозиционного политика Бориса Немцова. 1 марта 2014 года потеряло актуальность сделанное президентом Валдисом Затлерсом приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Латвию. Об этом в 2015 году сообщил президент Андрис Берзиньш. 1 марта 2013 года суд объявил приватизировавшую санаторий «Кемери» компанию Ominasis Latvia неплатежеспособной. 1 марта 2012 года стало известно об учреждении общества «Для развития Латвии», в число учредителей которого вошли бывший премьер-министр Эйнарc Репше и такие известные предприниматели, как Олаф Беркис и Валерий Белоконь. В тот же день газета «Латвияс Авизе» сообщила, что депутат Сейма и член правления «Единства» Андрей Юдин хочет организовать «программу обмена детьми», чтобы дети из русских семей могли пожить в латышских семьях. Юдин призвал откликнуться те латышские семьи, которые хотели бы на неделю или дольше принять русскоязычных детей, чтобы те ближе познакомились с латышскими традициям и расширили свой кругозор. 1 марта 2011 года Латвийская Православная Церковь, Центральный Совет Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, а также руководство Рижской Армянской Церкви направили в Рижскую думу открытое письмо с возмущением открытой в т/ц Spice выставкой Bodies Revealed, где демонстрировались тела умерших людей.

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В тот же день началась перепись населения Латвии, первая после вступления в Евросоюз. Впервые были подсчитаны люди, употребляющие латгальский язык. Общий итог переписи — в Латвии на 1 марта 2011 года проживало 2 067 887 человек.

Той же ночью в Латвии местами можно было наблюдать северное сияние. Как рассказал представитель Латвийского астрономического общества Мартиньш Гиллс, лучше всего северное сияние было видно в Буртниеки и в некоторых из северных регионов страны.

1 марта 2010 года было ликвидировано Управление натурализации. Его функции были переданы Управлению по делам гражданства и миграции.

В ту же ночь магазине Maxima на ул. Пулквежа Бриежа в Риге под тяжестью снега проломилась крыша.

1 марта 2009 года началось постепенное введение системы электронных расчетов в общественном транспорте Риги, которое должно было продлиться до конца апреля.

В тот же день в Риге в своей квартире был избит и ограблен дирижер хора «Камер» Марис Сирмайс. Около 5 часов утра в дверь квартиры Сирмайса постучали. Дирижер открыл дверь и получил удар по голове. Грабители унесли из квартиры вещи и деньги, а Сирмайс с травмой головы и лица был доставлен в больницу.

1 марта 2008 года мэр Вентспилса Айварc Лембергс в опубликованном интервью газете Neatkariga Rita Avize резко критиковал политическую оппозицию и партию, создаваемую Сандрой Калниете и Гиртcом Валдисом Кристовскисом. Лембергс сказал : «Кристовскис — классический карьерист и искатель собственной выгоды... Калниете была послом маленькой Латвии во Франции. Посла такой страны уважают из вежливости. А Эйнарc Репше вытащил ее на свет, взял в партию, и она там, так сказать, устроилась. С таким человеком опасно ходить в общественную баню, а может, даже находиться на одном пляже». Калниете и Кристовскис — «куклы в кукольном театре, организованном конкретными людьми из Вентспилса», считал Лембергс.

1 марта 2007 года в рижских трамваях появились компостеры. На установку 800 компостеров в трамваях Rīgas satksme потратило 365 тысяч латов.

В тот же день латвийская вокальная группа Cosmos выступила на фестивале в Сан-Ремо вместе с известным итальянским певцом Аль Бано, пригласившим Cosmos принять участие в фестивале. Это было первое выступление латвийских певцов на этом конкурсе. Благодаря им Аль Бано с песней Nel perdono ("В прощении") занял 2-е место.

1 марта 2006 года газета Neatkarīgā сообщила, что Служба госдоходов обнаружила расхождения в декларациях о доходах экс-министра обороны Латвии, председателя партии «Новое время» Эйнара Репше за 2005 год в части объема вложений в американские ценные бумаги.



В тот же день в Вашингтоне президент Вайра Вике-Фрейберга открыла латвийское посольство и наградила сенатора Джона Маккейна орденом Трех Звезд второй степени.

В тот же день министр образования и науки Ина Друвиете обсудила с мэром Вентспилса Айварcом Лембергсом и представителями Вентспилсской высшей школы возможности развития в Латвии космических технологий и строительства трех искусственных спутников Земли. Предполагалось, что строительство спутников заняло бы семь лет и обошлось бы в несколько десятков миллионов латов.

1 марта 2005 года вечером в Адажи возник пожар повышенной опасности на производстве чипсов, принадлежащем АО Latfood, в результате чего был поврежден склад упаковочных материалов и готовой продукции, частично пострадали производственные линии и административные помещения.

В тот же день около ста человек собрались у здания посольства Латвии в Москве на митинг, организованный партией«Родина» и Союзом молодежи «За Родину!». Участники акции держали транспаранты с надписями: «Не позволим лить грязь на нашу историю», «Русскому языку в Латвии быть», «Отправим легионеров на восстановление мемориала жертвам Саласпилса». Пикетчики установили виселицу с висящей черной куклой с надписью «латышский легионер».

1 марта 2004 года генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер известил и.о. министра иностранных дел Латвии Сандру Калниете о том, что все страны-участницы альянса представили дополнительные протоколы Североатлантического договора, предусматривающие расширение НАТО, и пригласил Латвию присоединиться к договору.

1 марта 2003 года приступило к работе рижское муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme, возникшее после объединения двух рижских автобусных парков.

1 марта 2002 года после полудня около здания посольства России в Латвии на пикет собрались четыре пенсионера, чтобы выразить свое недовольство работой посольства. Участники пикета рассказали, что посольство, по их мнению, слишком долго рассматривает заявления, и получаемые от посольства ответы зачастую нельзя считать конструктивными.



1 марта 2001 года в Рижской думе был торжественно представлен портрет бывшего мэра, а тогда премьер-министра Андриса Берзиньша. Портрет работы художника Яниса Осиса обошелся Рижской думе в 1700 латов. Сам Берзиньш признал сходство с изображением, но отметил, что в жизни он выглядит более жизнерадостным.

В тот же день в Дунте Лимбажского района загорелся музей Мюнхгаузена. Пожар возник на чердаке над вторым этажом, в северной стороне здания. На площади 500 квадратных метров полностью выгорела крыша. В одном из залов кабачка обрушился потолок.

1 марта 2000 года в Москве, в Третьяковской галерее министр культуры Латвии Карина Петерсоне открыла выставку «Род Скулме. Искусство ХХ века в Латвии».

В тот же день на заседании парламентской комиссии по обороне и внутренним делам руководитель Центра документации последствий тоталитаризма Индулис Залите сообщил, что имена 23 депутатов Верховного Совета, проголосовавших за восстановление независимости Латвии, значатся в «мешках ЧК». Залите указал, что эти депутаты, хотя их фамилии и значатся в «мешках ЧК», тем не менее голосовали за восстановление независимости. «Это был героизм,» — сказал Залите.

1 марта 1999 года согласно решению исполнительного комитета стран Шенгенского договора был введён безвизовый режим для граждан стран Балтии.

1 марта 1997 года в Верманском парке несколько сотен человек протестовали против подорожания жизни.

В тот же день на трассе Варшава-Катовице грабители напали на туристический автобус из Латвии. В 22.30 автобус догнала и остановила машина с надписью "Полиция". Двое лже-полицейских вошли в салон и заставили водителя ехать на лесную дорогу, где стали требовать деньги, одну пассажирку убили. Всего отняли 38 тысяч немецких марок, 250 долларов, 210 тысяч злотых.

1 марта 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял закон об альтернативной (трудовой) службе.

1 марта 1980 года вышел первый номер газеты «Юрмала» — органа Юрмальского горкома КПЛ и Юрмальского горсовета.

1 марта 1963 года Прибалтийская железная дорога получила первый дизельный поезд ДР-1 01, производства Рижского вагоностроительного завода. Он был приписан к депо Засулаукс. Это был первый советский дизельный поезд.

1 марта 1960 года газета «Ригас Балсс» писала: «По решению Совета Министров СССР с 1 марта 1960 г. снижены государственные и розничные цены в среднем: на электрические швейные машины — на 20%; на ткани из натурального шелка — на 15%; на фотоаппараты — до 30%; на некоторые марки радиоприемников — на 25%; на консервы какао и кофе со сгущенным молоком — на 30%».

1 марта 1951 года в Риге, в пластмассовом цехе завода ВЭФ, состоялся многолюдный митинг. Как писала газета «Труд», со страстными и взволнованными речами выступили стахановец т. Русановский, прессовщик завода т. Корнилов, прессовщица т. Леонова, секретарь партийкой организации, цеха т. Максименко. Они благодарили правительство и Сталина за заботу, выразившуюся в очередном снижении цен. Участники митинга обратились ко всему коллективу завода с призывом ответить на заботу партии и правительства дальнейшим развертыванием социалистического соревнования, превращением всех цехов и участков завода в стахановские. Многолюдные митинги состоялись также на Рижском электромашиностроительном заводе, на велосипедном заводе, на многих других предприятиях города. Они вылились в демонстрацию беспредельной любви и преданности советских людей к большевистской партии и товарищу Сталину, сообщила газета «Труд».

1 марта 1942 года под Старой Руссой вступила в бой 201-я Латышская стрелковая дивизия, командир – полковник Паэгле Генрих Генрихович.

В тот же день ЦК КПЛ принял решение о развертывании партизанского движения на оккупированной немцами территории.

1 марта 1936 года газета «Ритс» сообщала о том, сколько латышей живут за рубежом. Выяснилось, что в вольном городе Данциге проживало 184 гражданина Латвии, из них 15 латышей, в Бельгии — 234 гражданина, из них 43 латыши и 154 евреи, во Франции — 150 латышей из 2000 граждан, в Швейцарии — 109 из 418 граждан (евреев -206), в Англии и Канаде — около 50-ти латышских семей, но не граждан Латвии, а в Аргентине жило 400 латышей, но официально в посольстве зарегистрировались только 126, в Харбине жили 297 латвийских граждан, а в Испании и Португалии постоянно живших там граждан Латвии не было. Всего латышей за пределами Латвии проживает несколько десятков тысяч, подводила итог газета.

1 марта 1935 года стали известны данные переписи населения – в Латвии проживало 1 944 933 человека, в Риге – 384 575.

1 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Недавно в Риге произошел случай, который мог бы служить сюжетом для кинофильмы. Сын довольно состоятельных родителей, некто Б., влюбился в девушку христианку и, как подобает в кино-драме, конечно, бедную. Родители -почтенная еврейская семья, — категорически воспротивились предполагаемому браку и по слухам, объявили своего непослушного сына сумасшедшим. С этой целью они нашли психиатра, который выдал удостоверение, что Б. действительно сумасшедший, вследствие чего он был принят в психиатрическую больницу. Несколько дней тому назад он совершил побег из лечебницы и заявил прокурору о незаконном лишении его свободы».

1 марта 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: « В ночь на 28 февраля в Луна-парке кутил некий В. Берент, выдававший себя за богатого «иностранца», проживающего в гостинице «Рим». Берент не скупился, пир шел горой и вино лилось рекой. Кто что хотел, тот то и заказывал. Счет был внушительный: 20.375 руб. Кутила схватился за карман сюртука, где должен был быть бумажник, но к великому огорчению нашел, что свои деньги «забыл» в гостинице «Рим». Пришлось для Берента взять автомобиль до трамвая и везти его в «Рим», где по словам Берента у него имеется много денег. Сопровождал кутилу кельнер Г. Луц , но уже близ гостиницы Берент покушался на бегство. Была приглашена полиция, которая обыскала самого Берента, но не нашла у него ни копейки. Был открыть чемодан «иностранца», но он оказался пустым. В нем не было ничего, кроме белой плевательницы, которая оказалась украденной в гостинице «Рим». Кутила задержан и делу дан ход».

1 марта 1920 года Терминологическая комиссия на своем заседании постановила назвать новые латвийские деньги «лат» и «тимпа». Эти названия будут предложены министерству финансов , сообщила газета «Сегодня».

1 марта 1919 года правительство Советской Латвии издало указ о национализации земли. Права собственности и наследства на землю упразднялись, бывшие землевладельцы становились арендаторами у государства. Для крестьян был установлен обязательный 8-часовой рабочий день.

В тот же день на 6-м съезде латвийских социал-демократов фракция большевиков создала Коммунистическую партию Латвии.

1 марта 1765 года в Митаве вышло первое на территории Латвии медицинское периодическое издание Der Landarzt.

Фото - mixnews.lv, president.lv