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Деньги – это одно из главных искушений человека. Говорят, что если ты хочешь узнать своего друга, дай ему взаймы.

Мы с детства слышим, что счастье не в деньгах, но тем у кого их нет совсем тоже не позавидуешь. Много денег – стресс, мало денег – тоже стресс. Лишь немногим людям удается найти идеальный баланс и не думать о них.

«Деньги никогда не делали человека счастливее, и никогда не сделают. Чем больше у человека есть, тем большего он хочет. Но вместо заполнения вакуума, он сам его себе создает», - говорил один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин. Тот самый, который изображен на 100 долларовой купюре.

«Беден не тот, кто мало имеет, а тот, кому всегда мало этого», задолго до Франклина развил эту мысль древне-римский философ Сенека.

Как бы там не было, но человека всегда тянуло к деньгам и власти. И 21 век в этом смысле мало чем отличается от своих предшевственников. В среду, 1 марта, в эфире радио Baltkom пройдет круглый стол на тему “Деньги”.

В студию к нам обещали придти финансисты, психологи, предприниматели, банковские аналитики. Мы ждем финансового аналитика Леонида Ольшанского, военного психолога и преподавателя курса психологии экономики Витаутаса Вербицкиса, руководитель отдела денежных технологий Управления кассовых операций Банка Латвии** Александра Антиньша**, штатного эксперта Европейской Комиссии по вопросом грантов** Александра Хомко**.

Также в прямой эфир с нашей студией согласились выйти бывшие и действующие долларовые миллиардеры.

Предприниматель, старший брат жены экс-мэра Москвы Юрия Лужков Елены Батуриной Виктор Батурин (Москва, Россия),

бизнесмен, филантроп, единственный русский член влиятельнейшего Рокфелеровского клуба Феликс Комаров (Нью-Йорк, США),

генеральный директор ОАО “Белсталь”, миллиардер Рамиль Бигнов (Уфа, Россия),

владелец крестьянского хозяйства, в прошлом миллиардер **Герман Стерлигов **(Загорск, Россия) .

Также мы ожидаем прямого включение с режиссером фильма “ПираМММида” об истории МММ и ее лидера Сергея Мавроди Эльдаром Салаватовым. и специалистом по IT из Франкфурта на Майне Сергеем Глущевым, который расскажет о биткоинах.

Эксклюзивное интервью нашей радиостанции, которое впервые прозвучит в латвийской эфире, дал Нобелевский лауреат по экономике 2010 года, один из основоположников современной макроэкономики – британский экономист кипрского проихождения Кристофер Писсаридес. В настоящее время он является руководителем кафедры экономики Лондонской школы экономики и политических наук.

Время эфире с 13 до 15 часов. Ведущие Вадим Радионов и Константин Ранкс.

При поддержке портала “Новая газета Балтии”.