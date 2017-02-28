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В рамках операции Atlantic Resolve 28 февраля в Латвию должны были доставить пять американских вертолетов Blackhawk. Однако, как радио Baltkom сообщила представитель посольства США в Латвии Илзе Миллере, воздушную технику не смогли доставить из-за механических проблем с самолетом. По ее словам, вертолеты могут доставить в ближайшие дни.

Как сообщили в посольстве США в Латвии, в Рижский аэропорт должны были прибыть транспортный самолет ВВС США с вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими подразделения Fеnikss 10-й авиабригады.

В церемонии встречи завтра будут участвовать посол США в Латвии Нэнси Петит, министр обороны Раймонд Бергманис, начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный, вице-командующий ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Дохерти.