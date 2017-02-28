Профсоюз: без еврофондов политики бы не решились на такую налоговую реформу (3)

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Эксклюзив | 28 февраля 2017 года, 10:35

Вряд ли правительство решилось бы на радикальные изменения в налоговой системе, если бы не было подушки безопасности в виде денег из еврофондов. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.

"Вряд ли правительство решилось на такие радикальные перемены. Но, в принципе, с планируемыми изменениями согласны представители не только правящих партий", - отметил он.

По словам Балдзенса, профсоюз не принимал в разработке налоговой реформы непосредственное участие, но она соответствует желаниям профсоюзов.

"Профсоюз профсоюзов видит очень много своих тезисов в этой разработке. В разработке мы не участвовали, но свои предложения мы давали и Минфину, и фракциям", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы уменьшить ставку подоходного налога с населения до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.

Сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола представила Национальному трехстороннему совету по сотрудничеству намеченные Минфином изменения в налоговой политике.

Комментарии 3
леший1 час назад
Я тут буквально на коленях набросал новую налоговую стратегию----теперь вот думаю----толи с этой бумажкой в туалет сходить, толи министру финансов послать====к чему это Я?====написать можно всё, что угодно, выполнить затруднительно, особенно в сране, где про народ вспоминают только перед выборами====считаю, что это просто пиар-ход Ебдинства
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Так и раньше были еврофонды! Которые даже до конца не осваивались из-за хуторской лени!
И налоги только росли. Чего ж вы сейчас-то на них, пардон, так возбудились?
Что изменилось-то?
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парад дебилов46 минут назад
"Профсоюз профсоюзов видит очень много своих тезисов в этой разработке." а кто это - профсоюз профсоюзов?
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