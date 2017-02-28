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Вряд ли правительство решилось бы на радикальные изменения в налоговой системе, если бы не было подушки безопасности в виде денег из еврофондов. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.

"Вряд ли правительство решилось на такие радикальные перемены. Но, в принципе, с планируемыми изменениями согласны представители не только правящих партий", - отметил он.

По словам Балдзенса, профсоюз не принимал в разработке налоговой реформы непосредственное участие, но она соответствует желаниям профсоюзов.

"Профсоюз профсоюзов видит очень много своих тезисов в этой разработке. В разработке мы не участвовали, но свои предложения мы давали и Минфину, и фракциям", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы уменьшить ставку подоходного налога с населения до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.

Сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола представила Национальному трехстороннему совету по сотрудничеству намеченные Минфином изменения в налоговой политике.