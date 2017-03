2 марта 2016 года на совещании министр внутренних дел Рихардс Козловскис и руководители учреждений, подведомственных МВД, положительно оценили присутствие сил союзников и формирование подразделений по интеграции сил НАТО в Латвии. И обсудили возможность, того, что размещенные в Латвии подразделения НАТО могли бы оказывать поддержку системе внутренних дел страны в кризисных ситуациях.

2 марта 2015 года МИД Латвии обратилось в посольство России с просьбой оказать содействие в обеспечении поездки представителей Латвийской Республики на похороны российского политика Бориса Немцова. В этой связи посольству Латвии было заявлено, что евродепутат Сандра Калниете внесена в списки лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, в ответ на расширение «черных списков» ЕС в отношении российских парламентариев. Тем не менее, евродепутат прибыла в Москву, где её задержали в аэропорту Шерметьево и выдворили обратно.

у посольства РФ в Риге в организованного Латвийским конгрессом украинцев пикете участвовали более 500 человек. Они выкрикивали лозунги и держали плакаты «Нет — агрессии России на Украине», «Руки прочь от Украины», «Нет войне!», «Путин — фашист», «Мне стыдно за российских оккупантов». На одном из плакатов президент РФ был изображен с усами Гитлера.

В тот же день экс-президент Вайра Вике-Фрейберга заявила в передаче ЛТВ «Панорама», что реакция остальных государств мира на события на Украине — трусливая. Особо критически Вике-Фрейберга отозвалась о реакции ООН, назвав ее «никуда не годной» и «беспомощной». По ее мнению, Украина сейчас загнана в угол, так как любые ее действия по защите себя приведут к тому, что Россия займет еще большую часть территории.

2 марта 2012 года министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс объявил персонами нон грата граждан России - директора общественного фонда "Историческая память" Александра Дюкова и руководителя исследовательских программ фонда Владимира Симиндея. Они были включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Решение министр принял на основе заключения компетентных органов о деятельности упомянутых лиц, которая наносит ущерб Латвии и ее гражданам, сообщил пресс-центр МИД.



В тот же день главы стран ЕС, в том числе и Латвии, подписали в Брюсселе договор о фискальной дисциплине, призванный стабилизировать экономику Европы. Премьер-министр Валдис Домбровскис после подписания договора отметил, что это важный инструмент для обеспечения стабильности в Европе, и Латвия, подписав пакт, присоединилась к ведущему ядру ЕС.

2 марта 2011 года Государственная инспекция данных из-за нарушений ограничила перепись в интернете и ввела временный запрет на обработку данных на сайте Центрального статистического управления до момента, пока учреждение не обеспечит выполнение требований закона. При заполнении анкеты переписи населения в интернете через персональный код и номер паспорта личные данные могут быть переданы третьим лицам без правового обоснования, что нарушает нормы закона о защите личных данных, заявила Государственная инспекция данных.

2 марта 2010 года председатель Верховного суда Иварс Бичковичс нарушил правила дорожного движения, оставив свой служебный Audi в зоне действия знака "Остановка запрещена" на напротив входа в Дом Москвы, при этом не только под запрещающим знаком, но и заехав на пешеходный тротуар. Тогда-то и выяснилось, что против председателя Верховного суда возбудить дисциплинарное дело может только сам председатель Верхового суда.

В тот же день на заседании парламентской подкомиссии по общественному здоровью руководитель кафедры статистики и демографии Латвийского университета Петерис Звидриньш сообщил, что к 2030 году население Латвии может сократиться до 2 миллионов человек. Сегодня в стране проживают 2,248 миллионов человек, однако население стремительно стареет и средней возраст латвийцев уже превысил 40 лет, указал профессор.

В тот же день группа активистов, называвшая себя Народной армией 4-ой Атмоды, обнародовала зарплаты сотрудников Банка Латвии.

2 марта 2009 года подавший в отставку премьер Иварс Годманис заявил, что Латвии удастся преодолеть экономический кризис. "Моя уверенность состоит в том, что, действуя рационально, кризис мы преодолеем, вопрос только в том, насколько быстро и какие шаги нужно будет сделать. Я в этом не сомневаюсь", - сказал он.

В тот же день фракция объединения «Центр согласия» в Рижской думе начала сбор подписей за отставку мэра Яниса Биркса (ТБ/ДННЛ). Как заявил руководитель фракции ЦС Михаил Каменецкий, партия надеется, что необходимые 20 подписей удастся собрать быстро и соответствующий проект будет подан на рассмотрение думы. «Мы сделаем все, чтобы максимально ограничить влияние ТБ/ДННЛ в Риге. Каждый день, который Биркс проводит в кресле мэра, — позор для рижан» заявил он.

2 марта 2008 года на национальном этапе отбора конкурса песни Евровидения в Латвии победила группа Pirates of The Sea, исполнившая песню Wolfes of The Sea.

В тот же день в Латвии в выборах президента России приняли участие 14 070 или 70,35% проживающих в Латвии российских граждан. Большинство из них - 85,33% - проголосовали за Дмитрия Медведева.

2 марта 2007 года съемочная группа во главе с продюсером студии Rija Вилнисом Калнаеллисом начала работать над документальным фильмом о президенте Латвии Вайре Вике-Фрейберге. Авторы фильма "Tроякие солнца" хотели через историю жизни Вике-Фрейберги показать судьбу Латвии.

В тот же день посол России в Латвии Виктор Калюжный открыл "Год русского языка в Латвии". Калюжный отметил, что Год русского языка объявлен в более чем 30 странах. Русский язык является родным для 170 миллионов людей, и еще 350 млн. понимают его. Важно сохранить и приумножить их число, заявил посол."Русская община должна беречь свой язык, и мы поддерживаем программу", заявил министр интеграции Оскар Кастенс.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга после встречи с первым омбудсменом в истории Латвии - назначенным накануне Романсом Аписитисом заявила: "Это исторический момент, который особо важен и для меня, что путь к созданию института госуполномоченного по правам человека был долгим.

2 марта 2006 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к своему регламенту, предусматривавшие включение в него Кодекса депутатской этики.

В тот же день Кабинет министров утвердил основные направления политики государственного языка на 2005-2014 годы. Планировалось усовершенствовать юридический механизм функционирования госязыка, обеспечить его качественное изучение как латышами, так и представителями нацменьшинств, проводить всестороннее исследование языка, стандартизацию и кодификацию его норм на научной основе, обеспечить качество языка в информационном пространстве, особенно в СМИ и электронной среде, способствовать развитию и популяризации языка через литературу и искусство.

2 марта 2005 года председатель парламентской комиссии по иностранным делам Александрс Кирштейнс в нашумевшем интервью, опубликованном в газете Latvijas Avize, признался, что хотел бы заключения с Россией договора о переселении русских из Латвии.

В тот же день советник министра обороны Латвии Янис Дамбитис в середине дня задержал в центре Риги мужчину, за десять минут до этого укравшего кошелек у одной женщины, и передал злодея полиции.

2 марта 2004 года для обеспечения функций руководства, контроля и надзора в Вооруженных силах правительство Латвии утвердило должность армейского генерального инспектора.

В тот же день правительство утвердило Правила о написании и использовании имен и фамилий в латышском языке и их идентификации.

2 марта 2003 года ночью по своему месту жительства найден скончавшимся Алдис Озолиньш, недавно оставивший пост начальника Валмиерской криминальной полиции.

2 марта 1999 года был принят закон «О статусе лица без подданства в Латвийской Республике»

В тот же день Ревизионная комиссия Сейма приступила к крупнейшей в истории парламента ревизии, сообщила председатель комиссии Ингрида Удре.

2 марта 1993 года Комитет по денежной реформе Латвийской Республики постановил, начиная с 5 марта, выпустить в обращение бумажный денежный знак номиналом в 5 латов, определяя, что его ценность соответствует 1000 латвийских рублей и что этот денежный знак является законным платежным средством.

2 марта 1992 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ № 225 «О назначении Ранних А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Латвийской Республике». Это был первый российский посол в Латвии, после восстановления независимости.

2 марта 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял закон о банках. Было решено создать центральный банк ЛССР и назвать его «Банк Латвии».

В тот же день в Москве, в Центральном доме кинематографистов, прошел вечер под названием «Встреча с Народным фронтом Латвии», с участием Дайниса Иванса и прочих. Первый секретарь правления Союза кинематографистов СССР Андрей Смирнов заявил, что российскому демократическому движению следует перенять у демократов Латвии последовательность ненасильственных действий и опыт совместной деятельности разных национальностей.



2 марта 1972 года газета «Советская молодежь» сообщила: «На слёт пионеров–интернационалистов Даугавпилса приехал первый пионер США Гарри Айзман. Тот самый Айзман, который в двадцатых годах надел красный пионерский галстук, за что был посажен в тюрьму. Он был вызволен благодаря давлению мировой общественности, благодаря детям нашей страны…».



2 марта 1966 года грузовой состав из 56 пустых цистерн, следовавший из Вентспилса в Зилупе, сошел с рельсов у станции Даугава в Екабпилском районе. Погиб машинист Алексей Прохоров, чьим именем назвали улицу в Елгаве, на которой находится локомотивное депо.

В тот же день в Юрмале родился Артис Пабрикс.



2 марта 1941 года специальным поездом из Москвы в Ригу в первый раз прибыл Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски СССР под управлением Александрова. И выступил в оперном театре. Как отмечала газета «Циня», были исполнены не только «Кантата о Сталине» и «Гимн партии большевиков», но народные песни «Калинка», «Дубинушка», «Бандура». А также марш из оперы «Фауст», хор из оперы «Риголетто» и прочее.



2 марта 1938 года латвийская пресса опубликовала речь министра общественных дел Алфредса Берзиньша перед издателями газет и журналистами. Министр, в частности, сказал: «Вы, газетчики, должны на этой работе не только констатировать факты, но и быть сознательными, активными соавторами и тоже нести ответственность за те явления, что происходят в наше время; газетчики не только удовлетворители любопытства, но те, кто предоставляет важную информацию, объясняет идею и ее цель. Обязанность газетчиков поощрять и укреплять доверие и взаимное уважение среди нашего народа, жителей городов и сел. Я уверен, что вы всем сердцем хотите служить исполнению идей народного Вождя, потому что все, что в это время начало делаться, идет от Вождя нашего народа. Народный Вождь дал нам большие практические достижения, но еще больше — нашему духу, нашей культуре. Всюду вы видите большую симпатию народного Вождя к работникам культуры и духа. И потому ваша обязанность такими же дружбой и доверием ответить на это доверие».

2 марта 1925 года на заседании бюджетной комиссии Сейма много времени занял вопрос о государственных служащих, больных чахоткой. Выяснилось, что 30 процентов чиновничества страдает этим недугом, а смертность достигает 75 процентов. Комиссия отпустила на устройство санатории для чахоточных служащих 200 000 латов, сообщила газета «Сегодня».

2 марта 1897 года Николай II издал указ об организации наи­более краткого «бесперегрузочного пути» из Москвы в Виндаву (Вентспилс) и Ригу – Виндавской железной дороги.

2 марта 1868 года было основано Рижское латышское общество, первоначально называлось «Латышское общество помощи голодающим эстонцам».

