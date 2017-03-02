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2 марта 1992 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ № 225 «О назначении Ранних А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Латвийской Республике». Это был первый российский посол в Латвии, после восстановления независимости.



Формально преемником Александра Ранних можно считать последнего посла СССР в Латвии Владимира Деревянского (на фото справа). Он официально закончил свою деятельность 10 октября 1940 года, но с августа его должность называлась - уполномоченный ЦК ВКП(б) и Совнаркома в Латвийской ССР. В декабре он стал депутатом ВС Латвийской ССР, а после войны вернулся к прежней специальности и возглавлял трест «Союзэлектрод». В фильме «Страшное лето» его изобразил Арнис Лицитис.

С другой стороны, первый полпред Москвы в Риге Яков Ганецкий с 1920-го года представлял именно Россию - РСФСР. А первым послом СССР в Латвии считается Семён Аралов, который стал таковым в 1923 году.

Всего послов СССР и России в Латвии на сегодняшний день, включая действующего, насчитывается 19 человек. Судьба прежних послов сложилась по-разному и не всегда доподлинно известно как. По крайней мере семеро было репрессировано сталинским режимом, а Алексей Свидерский скончался на рабочем месте 10 мая 1933 года. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.



Непросто пришлось и первому посланнику новой России. Латвийские власти долго и под разными предлогами затягивали возвращение дома на улице Антонияс, в котором до 1940-го находилось посольство СССР, а потом — Министерство культуры. Тогда министром культуры был Раймондс Паулс, в министерстве недавно прошел ремонт, депутаты Верховного Совета ЛР предлагали здание России не возвращать вовсе. Около его дверей проходили пикеты пророссийских активистов с плакатами типа «Раймонд! Бери баян, иди домой!».

Посольство России разместилось в одном из пансионатов министерства обороны РФ в Юрмале. Сообщалось, что там не было элементарных условий для работы, в том числе оперативной связи с МИД РФ.

В начале октября 1992 года, после неоднократных напоминаний и протестов, премьер-министром Иварсом Годманисом было подписано решение о передаче России здания старого советского посольства. Но оно не выполнялось. 4 декабря 1992 года заместитель начальника 2-го европейского управления МИД России Александр Удальцов (будущий посол в Латвии) заявил, что если латвийские власти не ускорят решение вопроса о возвращении России здания бывшего посольства СССР в Риге, то МИД России будет вынужден принять меры, целью которых будет создание для латвийских дипломатов в Москве "адекватных условий". В Ригу из Москвы срочно прибыл латвийский посол Янис Петерс, объяснивший депутатам, что Латвия может лишиться солидного посольского комплекса в Москве на улице Чаплыгина.

И только 15 января 1993 года здание посольства было передано России. Пресса сообщала, что в торжественной церемонии передачи ключей принял участие и министр культуры Раймонд Паулс.



Первый российский посол Александр Александрович Ранних стал популярным персонажем светской хроники. «Г-н Посол часто проводил великолепные по этикету приемы в российском посольстве, лично чтил присутствием все большие латвийские культурные события, поражал своей барской русской статью (в том числе на вороном коне в Клейстах), и вообще был «добрым посланником» даже для тех латвийцев, кто ненавидит Россию только потому, что она тоже когда-то входила в состав СССР» - вспоминала в 2002 году в журнале «Люблю!» известный специалист по этикету Е.Екатериничева.

25 ноября 1996 года президент Ельцин освободил Ранних А.А. от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Латвийской Республике. И тот продолжил дипломатическую службу на других постах. Его последняя должность - посол Российской Федерации в Танзании. В 2015 году ушел на пенсию.

Сейчас посольство России в Латвии возглавляет Евгений Лукьянов, назначенный совсем недавно — 15 декабря 2016 года.

Фото - журналы "Атпута" и "Балтийский курс".