Эксклюзив |

Налоговая реформа, предложенная Министерством финансов, действительно значительно облегчит жизнь предпринимателей. Однако, есть и другая сторона предлагаемых преобразований - уменьшение бюджета самоуправлений из-за снижения поступления подоходного налога. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил мэр Резекне Александр Барташевич

По словам градоначальника, не смотря на то, что государство и обещает компенсировать потери, правительство не говорит о том, как это будет происходить. А, значит, полагает градоначальник, придется снова просить у того же государства.

"Главное, чтобы это не свелось к тому, что будем ходить с протянутой рукой к правительству и просить. Практически, если мы на три процента снижаем этот налог, то потери для Резекне могут составить от одного до двух миллионов евро. В бюджете, который и так достаточно напряженный. Поэтому мы хотим видеть, как правительство будет компенсировать эти два миллиона. Например, предоставив какой-то другой твердый налог для самоуправлений. Это может быть подоходный налог с предприятий, часть от этого налога могла бы уходить в самоуправления. Тут должна работать какая-то система. И доходы должны государством распределяться справедливо. Иначе это грозит снижением доходов бюджета, и, соответственно, неспособность самоуправления выполнять функции, назначенные ему законом. И больше всего пострадают, как всегда, образование и социальная сфера", - отметил Барташевич.

Напомним, как писал Mixnews, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сегодня на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству заявила, что связанное со снижением ставки подоходного налога с населения уменьшение доходов самоуправлений будет компенсировано.

По словам министра, правительство ранее разработало компенсирующие механизмы, и самоуправления могут и сейчас рассчитывать на это.