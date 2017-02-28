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Предложенная Минфином налоговая реформа – это революционный подход, считает экс-премьер Латвии Ивар Годманис. Однако стремительного роста экономики ждать не стоит, эта модель сыграет скорее в долгосрочной перспективе, сказал Годманис в интервью программе “Разворот” на радио Baltkom.

“Это действительно революционный подход к делу. Во-первых, эта реформа затрагивает очень широкий спектр налогов. Во-вторых, не так много стран мира с таким подходом. Эстонцы, правда, прошли это еще в 2000-м году. Да и необлагаемый минимум и в Литве, и в Эстонии уже давно намного выше, чем у нас сейчас”, - напомнил Годманис.

При этом Годманис отметил, что не связывает эту реформу исключительно с предвыборными амбициями политиков – ее необходимость давно назрела.

“Вспомните, один из упреков политикам всегда был тот, что они вечно дергают налоговую систему. Так и сейчас будут говорить те, кто всегда “просто в оппозиции”. Мне кажется, нам пора собраться всем и думать, что дальше делать. Сейчас налицо ситуация, когда объем рынка уменьшается. По разным причинам – например, чисто миграционным, то есть мы имеем меньше потребителей, меньше рабочей силы. Санкции тоже повлияли. Рынок уменьшается. Мы не можем сегодня открыть кафе и ждать, что народ придет просто потому, что кафе хорошее. Он может не прийти, потому что нет народа!” - говорит Годманис.

Приводя в пример эстонский опыт, экс-премьер напомнил, что результаты его очень положительные, но не моментальные.

“Эстонцы, которые сделали реформу еще в 2000-м году, показали, что результат налицо, по фискальным показателям, по капитализации предприятий. Но он не был моментальным – например, они только через три года восстановили объем налога с предприятий. Конечно, нам нельзя сразу вырисовывать графики с большой прибылью. Да, мы надеемся, что экономика пойдет вперед, что нам удастся компенсировать один налог за счет другого. Да, фискально мы сразу не выиграем, но долгосрочно точно выиграем”, - заявил Ивар Годманис.

Он отметил также, что невозможно стопроцентно смоделировать любые изменения, но то, что они нужны для бизнеса – это очевидно.