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Заранее трудно делать прогнозы о сокращении сектора теневой экономики после введения новой налоговой реформы, предложенной Министерством финансов. Однако опыт соседних стран и некоторые расчеты дают надежду на положительный эффект, заявил в интервью программе “Разворот” на радио Baltkom экс-премьер Ивар Годманис.

По его мнению, серьезные исследования доказывают эффективность мер по снижению и упорядочиванию налогов.

“Прогнозы, конечно, делать трудно. Я могу лишь сделать два допущения, основанных на наблюдениях. Во-первых, исследования профессора Сауки [Ассоциированный профессор Стокгольмской высшей школы экономики в Риге Арнис Саука – Ред.], который убедительно доказал, что эстонский опыт в этом плане был очень положительным. Во-вторых, даже чисто математически – чем у вас больше НДС, тем больше соблазн каким-то образом обойти, укрыть этот процент”, - считает Годманис.

Он отметил, что и сам в недалеком прошлом занимался подсчетами в налоговой сфере, и они доказали, что реформы нужно проводить.

“Я, например, еще в 2013 году расчитыал, что было бы, если бы мы на все продукты скинули налог с 21% на 12%. У нас 12% пониженная ставка – в Эстонии и Литве 9%. Что бы получилось? Я подсчитал, что это стоило бы бюджету 0, 3% ВВП или 95 миллионов, а не 200 миллионов, как кричал тогдашний министр финансов. То есть фискально мы теряем, конечно. Банки и министерство этот момент не затрагивают – обратите внимание, в налоговом пакете Минфина тоже нет этого предложения. Почему же не хотят трогать высокий налог на продовольствие? Потому что продукты – это то, без чего мы не можем обойтись. Поэтому вы будете платить 21 процент - кровь из носу”, - сказал Годманис.

По мнению бывшего политика, теневая экономика разогревается и за счет высоких налогов.

“Чем меньше у вас остается денег в кармане, тем больше у вас соблазн пойти на черные схемы”, - заметил Годманис.

Как уже сообщалось, в понедельник министр финансов Дана Рейзниеце-Озола представила Национальному трехстороннему совету по сотрудничеству намеченные Минфином изменения в налоговой политике. Министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы уменьшить ставку подоходного налога с населения (ПНН) до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий (НМП).

Разрабатывая реформы, Минфин получил и проанализировал предложения Банка Латвии, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, исследовательского центра "Certus" и других организаций.