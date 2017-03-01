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Люди не сдают декларации из-за недостатка информации. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший директор СГД Карлис Кетнерс.

"Я думаю, что в основном причины чисто психологические. Люди просто не привыкли, нет у нас культуры ежегодного декларирования. Хотя, если мы возьмем более длительный период, скажем, 10 -15 лет, то мы увидим, что число людей, которые декларируют свои доходы, и возвращают переплаченные налоги с каждым годом растет. Это просто надо попробовать. Просто войти в электронную систему декларирования. На самом деле эта система достаточно проста и удобна для автоматического декларирования доходов", - пояснил Кетнерс.

С сегодняшнего дня, 1 марта, Служба государственных доходов начнет принимать декларации о доходах за 2016 год для возврата переплаченного подоходного налога с населения.

Как сообщает СГД, латвийцы все активнее пользуются правом вернуть переплаченный налог. Если в 2015 году были произведены выплаты на сумму 74,4 млн евро, то в прошлом году эта сумма увеличилась уже до 92,54 млн евро.

Однако, как уже писал Mixnews, согласно опросу, в этом году подать в Службу государственных доходов годовую декларацию о доходах планируют лишь 57% жителей.

Между тем, сегодня, в первый день, когда налогоплательщики могут подавать декларации о доходах, не работает система электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД).

При попытке подключиться к системе появляется надпись "В настоящее время по техническим причинам функциональность системы электронного декларирования не доступна".