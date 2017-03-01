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Правозащитнику Оксане Челышевой, которая направлялась из Финляндии через Ригу в Минск, латвийская авиакомпания airBaltiс отказала в перелете из Латвии в Белоруссию. Об этом радиостанции Baltkom сообщила сама Челышева, которая пояснила, что не является гражданкой Финляндии, и по закону не нуждается в визе в Белоруссию.

Челышева проживает в Финляндии, где имеет статус негражданина страны после отказа посольства России выдать ей новый паспорт.

По ее словам, в аэропорту отказ в полете сотрудники компании airBaltiс обосновывали именно отсутствием визы.

"Сегодня я должна была прилететь в Минск для участия в конференции, посвященной вопросам журналистики в условиях вооруженных конфликтов. Билеты мне купили организаторы этого мероприятия. Я их предупреждала о том, что у меня финский паспорт негражданина с постоянным видом на жительство в этой стране. На это мне ответили, что в Белоруссию мне виза не нужна. Когда я сегодня пришла в аэропорт в Хельсинки, уже сразу начались проблемы. Меня отказывались сажать в самолет, ссылаясь на то, что у меня нет белорусской визы. После долгих разбирательств меня пустили на этот рейс и я прилетела в Ригу. В столице Латвии я прошла пограничный контроль, пограничники видели мои документы и без вопросов пропустили меня на посадку. Однако сотрудники airBaltic отказались меня сажать на рейс, объясняя это тем, что у меня нет визы. Я позвонила в посольство Белоруссии в Латвии, где мне четко сказали о том, что, если я имею финский паспорт негражданина и лечу в аэропорт Минска, и нахожусь там четыре дня - то виза мне не нужна. Сотрудники airBaltic это слышали, но тем не менее на рейс пускать меня отказались и сослались уже не на отсутствие визы, а на указ руководства компании. Надо отметить, что сотрудники компании вели себя чрезвычайно нагло, они открыто издевались. Всему этому у меня были свидетели", - рассказала Челышева.

Радиостанция Baltkom связалась с компанией airBaltic для комментариев.

Как сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям airBaltic Янис Ванагс, причина отказа заключалась не в отсутствии визы, а в отсутствии полного пакета необходимых документов.

"Во-первых, airBaltic приносит свои извинения госпоже Челышевой за сложившуюся ситуацию. Все произошло по нескольким причинам. В первую очередь, по требованию белорусских властей, клиент должен иметь все необходимые документы для въезда в Белоруссию, а у нее не было всех этих документов, то есть, был не весь пакет необходимых бумаг. Далее, по стандартам авиации, мы должны были отказать госпоже Челышевой в полете еще в Хельсинки, но в то же время мы пытались сделать все возможное, чтобы она могла лететь дальше. Мы сразу же связались с белорусской стороной, где нам сказали, что они стараются наладить все последние формальности для того, чтобы Челышева смогла въехать в Белоруссию. К сожалению, уже по пути, а именно, когда она приземлилась в Риге, белорусские власти приняли решение отказать г-же Челышевой во въезде. Мы же, не имея уже в таком случае юридического основания, должны были отказать ей в полете в Белоруссию. Я еще раз прощу прощения, что отказа не было сразу, еще в Хельсинки", - пояснил Ванагс.

Как отметили в авиакомпании, ситуация находится пока в процессе разрешения и airBaltiс постарается сделать все возможное для того, чтобы правозащитник смогла попасть на мероприятие в Минске.

Сама Оксана Челышева после инцидента побывала в Посольстве Беларуси в Латвии, где пояснили, что Россия и Беларусь является общим пространством при пересечении границы. Правозащитник приняла решение не ехать на конференцию, и организаторы конференции ее поддержали.

Напомним, что Оксана Челышева с 2008 года живёт в Финляндии, сначала как гость финского ПЕН-центра, а с 2015 года как политэмигрант.