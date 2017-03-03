3 марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине президент Андрис Берзиньш прервал отпуск и вернулся в Ригу.

В тот же день Национальное объединение призвало Сейм и правительство предпринять чрезвычайные меры для усиления внутренней безопасности - «ограничить прокремлёвскую военную пропаганду в латвийских СМИ», прекратить выдачу видов на жительство гражданам России, повысить обороноспособность Земессардзе и усилить его роль в обеспечении внутренней безопасности.

В тот же день Новый Рижский театр отменил все гастроли в российских городах. Как заявило руководство НРТ, действия России расцениваются как прямая угроза не только безопасности Латвии, но и принятым во всем цивилизованном мире ценностям. Поэтому бойкот - это единственный способ, как каждый способен повлиять на ситуацию. НРТ отменил не только все гастроли в России, но и участие в театральных фестивалях в Петербурге и Омске, а художественный руководитель театра Алвис Херманис отказался ставить спектакль в Москве. Как подчеркнул Херманис, даже болельщикам рижского "Динамо" следует сделать выбор, посещать ли следующий хоккейный матч с учетом того, что проект Континентальной хоккейной лиги поддерживает Владимир Путин.

3 марта 2012 года некий мужчина оставил комментарий в интернете под статьей о русской молодежи. "Весь латышский народ (этнос) дебилы, а в политику лезут самые отборные дебилы, поэтому и рождаются такие дебильные идеи", - написал он. Кроме того, в период до 12 марта он же оставил на портале еще восемь комментариев на национальные темы, в том числе назвав Латвию нацистским и фашистским государством и грубо обозвав президента. В мае суд Латгальского предместья Риги приговорил комментатора к условному лишению свободы сроком на 1 год.

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Сейм тайным голосованием первый раз избрал на должность госуполномоченного по правам человека выдвинутого "Центром согласия" Юриса Янсонса.

В тот же день профсоюз работников МВД направил премьер-министру Валдису Домбровскису, министру внутренних дел Линде Мурниеце и начальнику Госполиции Артису Велшсу письмо, в котором предлагал по примеру Эстонии в целях экономии объединить полицию и пограничную службу.



В тот же день в Бухаресте президент Валдис Затлерс наградил президента Румынии Траяна Басеску Орденом Трех звезд первой степени с цепью.

3 марта 2010 года гражданин Азербайджана Магомед Гурбанов также отказался от покупки бывшего военного городка в Скрунде. Он был вторым претендентом на аукционе по продаже объекта и предложил за него 1 миллион 548 тысяч латов. Победителем аукциона была признана российская компания "Алексеевское-Сервис", но она в предусмотренный срок не внесла первый платеж, поэтому право на покупку городка получил Гурбанов.



В тот же день в Москве более 50 активистов движения "Наши" вышли на несанкционированный митинг посольству Латвии. Пикетчики требовали от латвийских властей обратить внимание на очередной вопиющий случай нарушения прав соотечественников, проживающих в Латвии. Сотрудники милиции задержали семь человек.

В тот же день президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о награждении предстоятеля латвийской православной церкви митрополита Александра Орденом Дружбы «за заслуги в сохранении Латвийской православной церкви , укреплении дружбы и сотрудничества между российским и латвийским народами».

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков поручил столичному управлению культуры украсить город к Международному женскому дню 8 марта. Это произошло впервые после того, как Сейм признал 8 марта отмечаемым днем.



3 марта 2009 года в Каире министр иностранных дел Марис Риекстиньш открыл посольство Латвии в Арабской Республике Египет — первое латвийское посольство на африканском континенте. Которое работало с 2007 года, а в сентябре 2008-го там появился посол Марис Селга.

В тот же день уходящий в отставку премьер Ивар Годманис подписал распоряжение о награждении министра обороны Винетса Велдре пистолетом 9-миллиметрового калибра Glock-17. В конце 2008-го года Велдре уже получил непригодный к использованию пулемет SPG 43, полученный в своей время НВС от Польши. НВС подарили пулемет министру в благодарность за вклад в развитие НВС, а также - за сотрудничество между министерством и армией.

3 марта 2008 года Зиемельский суд Риги приговорил к тюремному заключению на три года двух мужчин, осквернивших на II Лесном кладбище могилу Жаниса Липке, спасшего многих евреев в годы Второй мировой войны.Задержанные пояснили, что украденный ими с памятника бронзовый барельеф весом около 60 кг сдали в ближайший пункт приема металлов, получив за него 100 латов. Полиция обнаружила барельеф в пункте сбора металлов. Он был немного поцарапан, но существенных повреждений не имел.

3 марта 2007 года новый мэр Риги "отчизновец" Янис Биркс в интервью газете Latvijas Avize сказал, чтo не видит необходимости переименовывать улицу в рижском микрорайоне Пурвциемс, названную именем погибшего чеченского лидера Джохара Дудаева. "Я очень уважаю Джохара Дудаева и высоко ценю его вклад на пути стран Балтии к независимости. Он действительно Человек с большой буквы. Менять название улицы Дудаева нет никаких оснований", - сказал Биркс.

В тот же день несколько нетрезвых иностранцев справили естественные потребности у часов Laima. Как сообщили очевидцы, трое мужчин общались между собой по-английски, вели себя нагло и их совершенно не смущало присутствие прохожих.

3 марта 2006 года министр иностранных дел Артис Пабрикс заверил, что готов сделать все, что бы выдворенный из Латвии защитник русских школ Александр Казаков был лишен возможности въехать в Латвию. Пабрикс обратился к министру внутренних дел Дзинтарсу Яунджейкарсу с просьбой включить Казакова в "черный список".



В тот же день в США президент Вайра Вике-Фрейберга посетила Национальный Центр Конституции в Филадельфии и осмотрела выставку о жизни Бенджамена Франклина.

3 марта 2005 года латвийская телекомпания LNT сообщила, что хакеры взломали компьютер Иманта Фрейбергса - мужа президента Латвии, президента Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций, узнав номера его банковских счетов и пароли, после чего похитили несколько тысяч латов.

В тот же день Сейм Латвии отклонил предложение фракции объединения "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ) внести изменения в Конституцию с целью допустить неграждан к участию в муниципальных выборах.

В тот же день вступили в силу Правила Кабинета Министров об использовании языков в информации. Они определили случаи, когда в предназначенной для информирования общества предоставляемой в доступных обществу местах информации наряду с государственным языком допускается применение иностранных языков. Например, если данная информация связана с соображениями безопасности или эпидемиями и опасными инфекционными болезнями.

3 марта 2004 года полиция Рижского самоуправления призвала существенно изменить закон об обороте алкоголя и запретить жителям хранить для личных нужд и перевозить более 2 литров алкоголя.

3 марта 2003 года Литовская Республика закрыла консульство в Даугавпилсе.

5 марта 2002 года Кабинет министров, рассматривая вопрос о поправках в законодательстве в связи с новыми праздничными днями, принял решение не поддержать предложения об установлении новых праздничных дней. Министерство экономики предлагало Сейму объявить праздничным днем 8 марта - День латвийских женщин, 21 августа - день принятия конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики" и фактического восстановления независимости Латвии, а также 1 сентября - День знаний.

3 марта 2001 года в Москве национал-большевики выбили стекла в здании латвийского посольства, а стены облили краской. В связи с нападением в МИД России поступила нота протеста.

3 марта 2000 года суд Земгальского предместья Риги признал, что депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс был штатным сотрудником Пограничных войск КГБ СССР.

В тот же день около четырех часов утра члены Национал-большевистской парти совершили нападение на здание посольства Латвии в Москве на улице Чаплыгина. Они облили стены посольства краской, разбили окна в здании.

3 марта 1999 года в Риге во время пикета в парке Кронвальда муниципальная полиция задержала 19-летнего Вадима Максименко, который в неразрешенном месте распространял информативные листовки с текстом на русском языке «Дай мне гранату, и я остановлю НАТО». Во время проведенного движением «Равноправие» пикета в парке никаких серьезных нарушений не констатировано,заявил исполнительный директор города Риги Андрис Гринбергс.



3 марта 1998 года В Риге полторы тысячи людей по призыву газеты «Панорама Латвии» собрались перед зданием Рижской Думы. Цель встречи была — консультация пенсионеров о методах борьбы против высоких тарифов на коммунальные услуги. Собравшиеся на час блокировали движение по улице Кр. Валдемара. Приехавшие полицейские стеками разогнали несанкционированный пикет.

3 марта 1993 года ночью в Юрмале, в рамках войны между криминальными группировками, было совершено нападение на дом номер 12 по улице Стендес в Булдури. Этот случай вошел в историю тем, что тогда впервые был использован гранатомет РПГ–18. Помимо гранатомета атакующие пустили в ход автоматическое оружие. Хозяин дома Александр Гитченко, по прозвищу Гитлер, в тот момент отсутствовал. Он был убит в Гомеле 20 апреля того же года.

3 марта 1992 года в 5 часов 17 минут утра у станции Подсосенки (345 километров от Москвы) скорый поезд «Юрмала», шедший из Москвы в Ригу, проехал красный сигнал семафора и врезался в товарный состав. Погибло 48 человек.



3 марта 1991 года состоялся опрос жителей Латвии «Вы за демократическую и государственно независимую Латвийскую Республику?». За независимую и демократическую Латвию проголосовало 73,68% из 87,57% (1 902 802 человек) населения, принявших участие в опросе. В Риге приняли участие 84,43%, из них 60,69% ответили "да", а 34,8% - "нет".

3 марта 1988 года в КГБ была зарегистрирована карточка с именем Иварcа Годманиса. В 1990 году он был снят с учета. Об этом сообщил сам Годманис на на шестом съезде партии «Латвияс цельш» в 1998 году.

3 марта 1987 года Совет Министров ЛССР принял решение об образовании кооперативов общественного питания и бытового обслуживания.



3 марта 1963 года в депо Засулаукс Прибалтийской железной дороги прибыл первый советский дизельный поезд «ДР1-01», изготовленный на Рижском вагоностроительном заводе. Из четырех вагонов ярко-вишнёвого цвета. Первая поездка с пассажирами состоялась 18 марта на участке Рига-Елгава.

3 марта 1951 года московская «Учительская газета» в заметке «В школах Советской Латвии» сообщила о школьных митингах в Риге, где партию и правительство благодарили за снижение розничных цен на продовольственные и промышленные товары - великую заботу о благосостоянии трудящихся. «На митинге в 83-й русской семилетней школе выступила учительница 1-го класса Е. И. Пермякова. — Наш долг, долг советских учителей. — сказала она. — добиться отличной успеваемости учащихся. Ведь наши ученики будут трудиться уже при коммунизме».



3 марта 1940 года в Эргли на поезде прибыли примерно 500 лыжников, среди которых были министр иностранных дел Латвии Вилхелмс Мунтерс и военный атташе посольства Великобритании полковник Уэллс. В поезде лыжникам сообщили, что их ожидают не только развлечения, но и созидательный труд. На станции Эргли были сложены дрова, которые срочно надо было погрузить в вагоны, отправляющиеся в Ригу. Большая часть лыжников вняла этому призыву, в том числе министр и британский полковник, которые трудились рука об руку. За неполных два часа было загружено четыре вагона, сообщила газета «Яунакас Зиняс».

В тот же день в Риге подпольный Центральный комитет Компартии Латвии принял решение «О едином фронте рабочего класса» и выдвинул задачу «добиться объединения всех антифашистских сил и свержения фашистcкой диктатуры, после чего создать действительно демократический строй и предоставить всему народу возможность решать, как он в последующем пожелает строить политическую и хозяйственную жизнь Латвии».

3 марта 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «Правление города Риги 1 июля постепенно начнет перенимать автобусное движение в столице. Прежде всего переймут 22 и 23 линию, а затем также следующие. На улицах столицы уже показались новые модные автобусы. Новые машины светло-голубой окраски, с дизельными моторами. В автобусах будет 50-52 стоячих и сидячих мест».



3 марта 1936 года президент министров Карлис Улманис стал стотысячным вкладчиком Почтовой сберегательной кассы. И одновременно первым — Вождю была торжественно вручена сберегательная книжка N 1.



3 марта 1926 года около Хельсинки в густом тумане упал самолет «Юнкерс F-13» (на рисунке) акционерного общества Latvijas gaisa satiksmes, на котором в Финляндию на авиационный праздник летел помощник командира дивизиона военной авиации полковник-лейтенант Арвидс Скурбе. Он и пилот отделались ушибами.

3 марта 1925 года финансовая комиссия Сейма приступила к рассмотрению законопроекта o повышении акцизного налога на табак, гильзы и спички. Комиссия согласилась с повышением акциза на гильзы — на 66 процентов, на спички на 31,28 процентов и на табачные изделия в среднем на 28 процентов. Комиссия, как сообщила газета «Сегодня», санкционируя повышение акциза, руководствовалась заявлением представителя магистерства финансов, что повышение акцизного налога на спички не приведёт к подорожанию спичек, а только несколько уменьшит прибыль предпринимателей.

3 марта 1920 года газета «Сегодня» писала: «Американское консульство в Риге. Соединенные Штаты основали в Риге консульство. Первым американским консулом после войны в Риге будет назначен капитан Джон П. Гэрли. Консул Гэрли, сопровождавший американского посланника, Мг. Гадэ, из Америки в Ригу, был консулом в Эстонии; при его отъезде в Ригу консульство в Эстонии было закрыто».

3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России с одной стороны и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарского царства) — с другой, был подписан Брестский мирный договор. По которому от России отторгались, в том числе, Курляндская и Лифляндская губернии.

Фото - president.lv, latvianaviation.com, Сейм ЛР, МИД ЛР, nashi.su, Википедия, газеты "Ритс" и "Час", журнал "Атпута". .