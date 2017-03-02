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Уволенная со вчерашнего дня директор Государственного центра доноров крови (ГЦДК) Ивета Озолиня планирует оспаривать решение Министерства здравоохранения. Об этом она заявила в интервью радио Baltkom.

"В качестве причины увольнения указан нанесенный государству ущерб, но я не могу с этим согласиться. В докладе тоже нет описания этого ущерба. Донорский центр уже давно работает в ситуации, когда не хватает финансирования, у нас уже были взяты кредиты, которые мы успешно отдаем", - рассказала она.

Озолиня отметила, что планирует восстанавливать свою репутацию.

"Я должна оспорить решение министерства, потому что мое имя опозорено. По закону, если будет доказано, что увольнение было без причины, то мне должны предложить должность такого же уровня. Но я готова вернуться и на должность директора Центра. Пока у меня нет адвоката, но если кто-то меня услышит и выразит готовность помочь, я открыта для этого", - сказал она.

Сама Озолиня считает, что ее уволили из-за ее решения рассказать обществу о ситуации с донорами крови, которые могли быть заражены гепатитом С.

"Меня обвиняют и в том, что я ввела в заблуждение общество, проинформировав людей о том, что могли быть случаи заражения гепатита С. И на сегодняшний день Минздрав говорит о том, что ни один человек не заболел, но найдены антитела. Я с этим согласиться не могу. Антитела обозначают, что донор может быть инфицирован, может быть носителем, мог когда-то болел. Там много вариантов. У меня ощущение, что хотят просто одну информацию заглушить другой. Переливание крови сегодня остается риском", - рассказала она.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения завершило расследование дисциплинарного дела против директора Государственного центра доноров крови (ГЦДК) Иветы Озолини и освободило ее от должности.

Дисциплинарное расследование было начато о возможном ненадлежащем выполнении должностных обязанностей, в том числе о не соответствующим правовым актам действиям с финансовыми средствами. В ходе расследования в работе Озолини выявлены нарушения, поэтому к ней применено дисциплинарное взыскание - увольнение с должности с сегодняшнего дня.