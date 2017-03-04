4 марта в истории Латвии: экстренное заседание
4 марта 2014 года утром президент Андрис Берзиньш после чрезвычайного заседания Совета по национальной безопасности заявил: «Жители Латвии находятся в настоящее время в безопасности». Берзиньш сообщил, что заседание было посвящено ситуации на Украине и действиям Латвии в связи с этим. Также на заседании обсуждались внутриполитическая ситуация в стране и внешние угрозы.
В тот же день посол России в Латвии Александр Вишняков в передаче «Актуальный вопрос» заявил, что если бы в Латвии случилась бы ситуация, подобная украинской, и группа русскоязычного населения попросила бы Россию о помощи и введении войск для защиты своих интересов, эта просьба не была бы выполнена. Он отрицал такую возможность и коротко ответил, что подобного никогда не произошло бы: «Не нужно фантазировать. Такого не произойдет».
В тот же день Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что минувшая календарная зима была одной из самых теплых и малоснежных в XXI столетии, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Средняя температура воздуха составила -1,2 градуса, что на 2,7 градуса выше многолетних норм.
4 марта 2013 года правительство поддержало предоставление 19,9 тысяч латов на организацию похорон поэта и публициста Имантса Зиедониса. Средства были выделены из фонда на непредвиденные обстоятельства.
В тот же день агентство ЛЕТА сообщило, что медикам пришлось оказывать помощь двухлетней девочке, которая попробовала на вкус суперклей. В результате у ребенка приклеились к зубам губы и слиплись пальцы. Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, до приезда врачей губы девочки уже удалось разлепить, а врачи помогли очистить от клея и пальцы. Госпитализировать ребенка не потребовалось, так количество съеденного клея было небольшим.
4 марта 2012 года на выборах президента России в Латвии проголосовали 21 895 российских граждан. Как сообщил пресс-атташе российского посольства в Латвии Иван Мостинский, больше всего голосов было отдано за кандидатуру премьер-министра России Владимира Путина - 19 494. За лидера Коммунистической партии Генадия Зюганова проголосовало 1285 избирателей, за миллиардера Владимира Брынцалова - 636, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 254, за лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского - 115.
В тот же день в Рижском аэропорту был задержан прибывший из Аргентины наркокурьер с килограммом кокаина в желудочно-кишечном тракте. Наркотик был расфасован в пластиковые пакетики. Такое количество кокаина оценивается в 50 тысяч латов, сообщило агентство ЛЕТА.
4 марта 2010 года ЦСУ сообщило, что в последние годы удельный вес латышей в населении Латвии растёт. С 2000 года удельный вес латышей вырос на 1,6% - с 57,7% до 59,3% в 2009 году.
4 марта 2009 года Кабинет министров принял решение о выделении более 30 000 латов на медицинскую реабилитацию грузинских военнослужащих. Эти средства должны были быть взяты из бюджета Министерства здравоохранения и Министерства обороны.
В тот же день кандидат в премьер-министры Валдис Домбровскис объявил состав нового Кабинета министров.
4 марта 2008 года данные опроса, проведённого Институтом социальной альтернативы Фонда общественной интеграции показали, что жители Латвии были настроены против ввоза в страну иностранной рабочей силы - более 40% считало, что следовало бы ограничить работу в Латвии гастарбайтеров.
В тот же день Латвийское агентство среды, геологии и метеорологии сообщило, что зима 2008 года была самой тёплой за последние 83 года - среднесуточная температура в Латвии составляла +0,8 градуса, то есть на 5 градусов превышала обычную.
4 марта 2007 года Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии сообщило, что, по их данным, минувшая календарная зима была одной из самых тёплых в истории наблюдений. Средняя температура воздуха зимой 2006/2007 года составила -1,2 градуса, и это был 16-й показатель в истории наблюдений.
4 марта 2006 года утром полиция Рижского района только после предупредительного выстрела в воздух смогла задержать в Кекаве автомашину Mercedes Benz с шестью пьяными людьми. Когда автомобиль все же остановился, оказалось, что в нем сидят шесть пьяных. У водителя - мужчины 1984 года рождения - было констатировано содержание алкоголя в 1,91 промилле.
В тот же день в Вашингтоне президент Вайра Вике-Фрейберга от американо-балтийского фонда получила Приз балтийской государственности.
4 марта 2005 года в Риге на Эспланаде собрались около 20 сторонников национал-большевиков, выкрикивавших лозунги — «Капитализм — дерьмо!», «Нет росту цен!», «Да здравствует революция!». Они также заявили, что гнев народа растет, и скоро не будет дорогих вилл, лимузинов с затенёнными стёклами — революция не за горами. Сторонники национал-большевиков требовали выхода Латвии из Евросоюза (ЕС) и понижения цен на продукты питания.
4 марта 2004 года Сейм принял в окончательном чтении Закон о государственных наградах, восстановивший награды довоенного времени - орден Виестура и крест Отличия, а также почетные знаки к ним. К государственным наградам был отнесен и учрежденный в 1999 году Памятный знак участника баррикад 1991 года.
В тот же день Сейм концептуально одобрил разработанный Министерством финансов новый законопроект об обороте алкогольных напитков, в котором к ним было приравнено и пиво.
4 марта 2003 года председатель комитета по среде Валдис Калнозолс выступил с идеей запрещения пользоваться мобильными телефонами в общественных местах. Свое предложение Калнозолс обосновал тем, что использование мобильных телефонов, например, в общественном транспорте, мешает окружающим.«Если я войду в общественный транспорт и крикну кому-нибудь в ухо, это будет хулиганство, а если в ухо зазвонит мобильник, это хулиганством не будет», - сказал он.
В тот же день начальник Управления натурализации Эйжения Алдермане и мэр города Айварс Лембергс поздравили 60-тысячного натурализованного гражданина Латвии - вентспилсчанку Татьяну Багирову.
4 марта 2002 года предприниматель Петерис Шмидре пожертвовал возглавляемой партии "Новое время" 25 000 латов. Как подчеркнул предприниматель, расцвет рыночной экономики возможен только в развитых демократических странах, а одним из показателей развития демократии является многопартийность. Поэтому в пределах своих возможностей Шмидре будет стараться материально поддерживать дальнейшее развитие многопартийной системы в Латвии. На тот день партии Репше было пожертвовано 34 545 латов, а Репше как руководителю партии – 74 519,95 лата, 5 500 долларов США, 2 045,17 евро, 3 000 немецких марок, 3 449 итальянских лир и 296 испанских песет.
В тот же день представители коалиционных партий и оппозиционного Социал-демократического союза подписали в парламенте законопроект поправок к Конституции с целью закрепления позиций латышского языка.
В тот же день комитет Кабинета министров одобрил проект распоряжения, предусматривающего зарезервировать квартиры для экс-президентов Латвии. Согласно проекту, в распоряжение Агентства государственной недвижимой собственности должны были быть переданы квартиры № 4, 5 и 7 в доме по ул. 38 в Риге.
4 марта 2000 года из Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса) в кругосветное путешествие отправился латвийский парусный катамаран Kaupo. Проделав путь в 35 400 морских миль, 12 ноября 2002 года впервые в истории Латвии латвийская яхта завершила обход вокруг Земли.
В тот же день на Привокзальной площади Риги открылся парк аттракционов, который работал до 9 апреля.
4 марта 1999 года Сейм отклонил представленные политическим объединением «» поправки к закону «О праздничных и памятных днях», согласно которым предусматривалось вычеркнуть день памяти латышских воинов 16 марта из списка отмечаемых дат. За отклонение поправок проголосовали 33 депутата, против — 37, воздержались — 11. Представленные ПЧЕЛ изменения к закону поддержала фракция союза «Латвияс цельш».
4 марта 1997 года впервые за 10 лет в Латвии человек умер от болезни Крейцтфельда-Якоба, она же коровье бешенство. Это был житель Бауского района.
4 марта 1996 года в Латвии первый раз было отмечено появление фальшивой 50-латовой банкноты. Это случилось в Елгаве , в филиале Унибанка.
4 марта 1994 года в Рундальском дворце с участием президента Гунтиса Улманиса была торжественно отмечена 5-я годовщина «Банка Балтия».
4 марта 1993 между Латвией и Россией было подписано соглашение об обмене заключенными.
4 марта 1990 года Народный фронт Латвии выступил с заявлением на русском языке о том, что «поддерживает право национальных меньшинств на получение всестороннего образования на своем родном языке, а также создание и развитие национальных школ в Латвии».
4 марта 1945 года на Салдусском направлении перешли в наступление войска 22-й армии, которые внезапным ударом прорвали оборону противника. В наступательных действиях армии приняли участие и части 130-го латышского стрелкового корпуса, сосредоточившиеся к тому времени на рубеже Турели - Стури. Бойцы латышского корпуса, расширив прорыв до 16 км, перерезали в районе Кукшас железную дорогу Елгава - Салдус.
4 марта 1941 года в Риге в большом зале Латвийского государственного университета состоялось собрание партийного актива, на котором говорили о решениях XVIII партконференции ВКП(б) и их реализации. Собрание открыл и вёл секретарь республиканского комитета КП(б)Л тов. Америкс. Доклад о решениях партконференции сделал секретарь республиканского комитета КП(б)Л тов. Пуго, сообщило информационное агентство ЛТА.
4 марта 1940 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что президент Карлис Улманис утвердил эскиз проекта почетного знака заслуженного участника борьбы за урожай. Девиз почетного знака - «Люди труда работают, а не говорят».
4 мая 1927 года возле Сарнате Вентспилсского уезда, в тумане, два военных гидроплана IVL A-22 (на рисунке) были вынуждены совершить посадку на море в условиях плохой видимости и разбились. Все четверо лётчиков выжили, но им пришлось пробыть в холодной воде около часа, пока их не спасли рыбаки.
4 марта 1924 года в рижских кинотеатрах начался показ трехчасового документального фильма «Погребение тела Ленина».
4 марта 1919 года было учреждено латвийское бюро прессы Latopress, на базе которого в 1920 году было создано Латвийское телеграфное агентство, или ЛЕТА.
Фото - LETA, president.lv, latvianaviation.com, газета "Яунакас Зиняс".