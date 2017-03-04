4 марта 2014 года утром президент Андрис Берзиньш после чрезвычайного заседания Совета по национальной безопасности заявил: «Жители Латвии находятся в настоящее время в безопасности». Берзиньш сообщил, что заседание было посвящено ситуации на Украине и действиям Латвии в связи с этим. Также на заседании обсуждались внутриполитическая ситуация в стране и внешние угрозы.

В тот же день посол России в Латвии Александр Вишняков в передаче «Актуальный вопрос» заявил, что если бы в Латвии случилась бы ситуация, подобная украинской, и группа русскоязычного населения попросила бы Россию о помощи и введении войск для защиты своих интересов, эта просьба не была бы выполнена. Он отрицал такую возможность и коротко ответил, что подобного никогда не произошло бы: «Не нужно фантазировать. Такого не произойдет».

В тот же день Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что минувшая календарная зима была одной из самых теплых и малоснежных в XXI столетии, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Средняя температура воздуха составила -1,2 градуса, что на 2,7 градуса выше многолетних норм.

4 марта 2013 года правительство поддержало предоставление 19,9 тысяч латов на организацию похорон поэта и публициста Имантса Зиедониса. Средства были выделены из фонда на непредвиденные обстоятельства.

В тот же день агентство ЛЕТА сообщило, что медикам пришлось оказывать помощь двухлетней девочке, которая попробовала на вкус суперклей. В результате у ребенка приклеились к зубам губы и слиплись пальцы. Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, до приезда врачей губы девочки уже удалось разлепить, а врачи помогли очистить от клея и пальцы. Госпитализировать ребенка не потребовалось, так количество съеденного клея было небольшим.

4 марта 2012 года на выборах президента России в Латвии проголосовали 21 895 российских граждан. Как сообщил пресс-атташе российского посольства в Латвии Иван Мостинский, больше всего голосов было отдано за кандидатуру премьер-министра России Владимира Путина - 19 494. За лидера Коммунистической партии Генадия Зюганова проголосовало 1285 избирателей, за миллиардера Владимира Брынцалова - 636, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 254, за лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского - 115.

В тот же день в Рижском аэропорту был задержан прибывший из Аргентины наркокурьер с килограммом кокаина в желудочно-кишечном тракте. Наркотик был расфасован в пластиковые пакетики. Такое количество кокаина оценивается в 50 тысяч латов, сообщило агентство ЛЕТА.

4 марта 2010 года ЦСУ сообщило, что в последние годы удельный вес латышей в населении Латвии растёт. С 2000 года удельный вес латышей вырос на 1,6% - с 57,7% до 59,3% в 2009 году.

4 марта 2009 года Кабинет министров принял решение о выделении более 30 000 латов на медицинскую реабилитацию грузинских военнослужащих. Эти средства должны были быть взяты из бюджета Министерства здравоохранения и Министерства обороны.

В тот же день кандидат в премьер-министры Валдис Домбровскис объявил состав нового Кабинета министров.

4 марта 2008 года данные опроса, проведённого Институтом социальной альтернативы Фонда общественной интеграции показали, что жители Латвии были настроены против ввоза в страну иностранной рабочей силы - более 40% считало, что следовало бы ограничить работу в Латвии гастарбайтеров.

В тот же день Латвийское агентство среды, геологии и метеорологии сообщило, что зима 2008 года была самой тёплой за последние 83 года - среднесуточная температура в Латвии составляла +0,8 градуса, то есть на 5 градусов превышала обычную.

4 марта 2007 года Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии сообщило, что, по их данным, минувшая календарная зима была одной из самых тёплых в истории наблюдений. Средняя температура воздуха зимой 2006/2007 года составила -1,2 градуса, и это был 16-й показатель в истории наблюдений.

4 марта 2006 года утром полиция Рижского района только после предупредительного выстрела в воздух смогла задержать в Кекаве автомашину Mercedes Benz с шестью пьяными людьми. Когда автомобиль все же остановился, оказалось, что в нем сидят шесть пьяных. У водителя - мужчины 1984 года рождения - было констатировано содержание алкоголя в 1,91 промилле.