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Серьезные проблемы в сфере здравоохранения и отставки руководителей медицинских учреждений свидетельствует о клинической болезни всей отрасли. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила уволенная на этой неделе директор Государственного центра доноров крови (ГЦДК) Ивета Озолиня.

"Я думаю, что министерство поверхностно смотрело на эту ситуацию. Они должны были учитывать все обстоятельства. Министр все время говорит о нехватке средств в сфере здравоохранения. Мы знаем, что Анита Слокенберга и Виестур Бока ушли из Восточной больницы потому, что были проблемы, связанные с финансированием и нехваткой бюджета. Это клиническая болезнь всей отрасли, а не только Центра доноров крови", - отметила Ивета Озолиня.

Как ранее писал Mixnews, Министерство здравоохранения завершило расследование дисциплинарного дела против директора Государственного центра доноров крови (ГЦДК) Иветы Озолини и освободило ее от должности. Раннее, свои должности покинули председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Анита Слокенберга и член правления Виестур Бока.