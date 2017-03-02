Эксклюзив |

Виктор Батурин, российский предприниматель, шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в эксклюзивном интервью программе “Круглый стол” на радио Baltkom, посвященной теме денег, высказал мнение, что экономика напрямую зависит от военной мощи государства.

“Чем больше ядерных боеголовок, тем сильнее ваша экономика”, - заявил он.

По его мнению, именно военным потенциалом США можно объяснить доминирующую роль доллара в мире. Америке просто никто не в состоянии бросить вызов на валютном пьедестале.

“Когда вместо золота появился доллар - его эквивалентом стала бумажка. Были дефолты, другие потрясения, но мир смирился с этим в конце концов. Ядерная мощь США такова, что Европа не может себе позволить создать что-то. Поэтому существует гегемония США. Поэтому за все экономические трудности США расплачивается весь мир”, - сказал Батурин.

По его словам, единственным государством, которое было способно что-то противопоставить США, был СССР.

«Раньше был СССР, он тоже имел свою валюту. Сейчас только США. Будущее, я уверен, за множеством валют. Но есть США, которые хотят жить лучше всех, и все за это платят. Ни у одной страны мира нет такого военного потенциала, и если что-то будет мешать США в экономическом смысле, то эта страна просто разберется с этим», - сказал Батурин.

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