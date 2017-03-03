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Латвия практически по всем экономическим показателям отстает от своих соседей и новая налоговая реформа должна кардинально изменить позиции Латвии в балтийском регионе, сказал в программе "Прямая речь" в интервью радио Baltkom вице-президент конфедерации работодателей Василий Мельник, который принимал непосредственное участие в разработке новой налоговой реформы.

По словам предпринимателя, в немедленном изменении, которое позволит улучшить пошатнувшиеся после кризиса 2008 года позиции Латвии, нуждается налог солидарности, который был введен лишь год назад, 1 января 2016 года.

"Налог солидарности усугубил итак пошатнувшиеся позиции Латвии в Балтийском регионе. Совсем убирать его никто не собирается,но он претерпит изменения, а именно - до 45 000 евро будет применяется старая схема, а свыше 45 00 евро будет взиматься налог", - пояснил предприниматель

По словам Мельника, именно налог солидарности существенно снизил конкурентоспособность страны.

Введя налог солидарности, Латвия перестала получать квалифицированную рабочую силу, в которой иногда есть острая необходимость, чтобы создать стартап. Мы с удовольствием бы взяли иностранных специалистов, которые, как показывает практика, могут нас многому научить. Но, к сожалению, имея налог на солидарность, мы не можем платить такую же зарплату, которую сегодня платят этим специалистам в ближайших с Латвией странах.

"И поэтому квалифицированная рабочая сила не только к нам не прибывает, но и убывает от нас. Мы же прекрасно знаем, что очень много рабочей силы уходит и уезжает из страны. Поэтому реформа налога солидарности изменит принцип оплаты труда тех квалифицированных специалистов, в которых мы остро нуждаемся", - считает Мельник.