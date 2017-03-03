Работодатель о налоговой реформе: Латвия вернет лидирующие позиции в Балтии (5)

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Эксклюзив | 3 марта 2017 года, 08:19

Латвия практически по всем экономическим показателям отстает от своих соседей и новая налоговая реформа должна кардинально изменить позиции Латвии в балтийском регионе, сказал в программе "Прямая речь" в интервью радио Baltkom вице-президент конфедерации работодателей Василий Мельник, который принимал непосредственное участие в разработке новой налоговой реформы.

По словам предпринимателя, в немедленном изменении, которое позволит улучшить пошатнувшиеся после кризиса 2008 года позиции Латвии, нуждается налог солидарности, который был введен лишь год назад, 1 января 2016 года.

"Налог солидарности усугубил итак пошатнувшиеся позиции Латвии в Балтийском регионе. Совсем убирать его никто не собирается,но он претерпит изменения, а именно - до 45 000 евро будет применяется старая схема, а свыше 45 00 евро будет взиматься налог", - пояснил предприниматель

По словам Мельника, именно налог солидарности существенно снизил конкурентоспособность страны.

Введя налог солидарности, Латвия перестала получать квалифицированную рабочую силу, в которой иногда есть острая необходимость, чтобы создать стартап. Мы с удовольствием бы взяли иностранных специалистов, которые, как показывает практика, могут нас многому научить. Но, к сожалению, имея налог на солидарность, мы не можем платить такую же зарплату, которую сегодня платят этим специалистам в ближайших с Латвией странах.

"И поэтому квалифицированная рабочая сила не только к нам не прибывает, но и убывает от нас. Мы же прекрасно знаем, что очень много рабочей силы уходит и уезжает из страны. Поэтому реформа налога солидарности изменит принцип оплаты труда тех квалифицированных специалистов, в которых мы остро нуждаемся", - считает Мельник.

Комментарии 5
леший2 часа назад
во повыскакивали "черти из табакерки"---годманисы, мельники и остальная шушара!Почуяли запах бабла---счас локтями толкаться начнут----конкуренция!--каждый хочет присосаться к государственному вымю -----возглавить "новый успех"!
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ЭДИКТ2 часа назад
====поСЛУХал, вчерасЬ, еТО ----дерьмоС
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не эксперт49 минут назад
Снижают налог на рабочую силу на 3% и отменяют на радость малой кучки людей налог солидарности.Что получает народ? а остальные налоги повышаются,особенно ждем налог на жилье.Повышают минимальную зарплату,а на деле зарплата уменьшается.Говорят,через полтора года вернете,а как прожить эти полтора года? необлагаемый налогами минимум должен рассчитываться ежемесячно бухгалтерами,как делается во всем мире.СГД всегда может проверить правильность и наказать нечестных.
Не вижу причину,по которой Латвия вдруг вернет лидирующие позиции в Балтии.Взяли бы уже имеющийся опыт эстонцев,может и обогнали бы Литву когда-нибудь,а так снова выдумывают свое.Людям ничего хорошего не светит.
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