Василий Мельник: Латвия вернет лидирующие позиции в Балтии (21)

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Эксклюзив | 3 марта 2017 года, 10:19

Латвия практически по всем экономическим показателям отстает от своих соседей, и новая налоговая реформа должна кардинально изменить наши позиции в балтийском регионе, сказал в программе "Прямая речь" в интервью радио Baltkom вице-президент конфедерации работодателей Василий Мельник, который принимал непосредственное участие в разработке новой налоговой схемы.

По словам предпринимателя, в немедленном изменении нуждается налог солидарности, который был введен лишь год назад, 1 января 2016 года. Это позволит позволит улучшить пошатнувшиеся после кризиса 2008 года позиции Латвии.

"Налог солидарности усугубил и без того пошатнувшиеся позиции Латвии в Балтийском регионе. Совсем убирать его никто не собирается, но он претерпит изменения, а именно - до 45 000 евро будет применяться старая схема, а свыше 45 000 евро будет взиматься налог", - пояснил предприниматель

По словам Мельника, именно налог солидарности существенно снизил конкурентоспособность страны.

По его словам, введя налог солидарности, Латвия перестала получать квалифицированную рабочую силу, в которой иногда есть острая необходимость, чтобы создать стартап.

"Мы с удовольствием бы взяли иностранных специалистов, которые, как показывает практика, могут нас многому научить. Но, к сожалению, имея налог на солидарность, мы не можем платить такую же зарплату, которую сегодня платят этим специалистам в ближайших с Латвией странах", - сказал Мельник.

Поэтому, по словам предпринимателя, высококвалифицированные специалисты ищут место в других государствах.

"Мы же прекрасно знаем, что очень много рабочей силы уходит и уезжает из страны. Поэтому реформа налога солидарности изменит принцип оплаты труда тех квалифицированных специалистов, в которых мы остро нуждаемся", - считает Мельник.

Комментарии 21
леший 6 часов назад
во повыскакивали "черти из табакерки"---годманисы, мельники и остальная шушара!Почуяли запах бабла---счас локтями толкаться начнут----конкуренция!--каждый хочет присосаться к государственному вымю -----возглавить "новый успех"!
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мать перемать4 часа назад
Это тот Мельник , которай в райкоме комсомола (чуть не сказал -работал) вместе с комсомольцем Кажа. Хороший человек, комсомольские дэнги скомуниздил - не побрезговал. Потом на эти дэнги накупили недвижухи и Рижский завод автоэлектроприбор АЭП он же RAR. Ох , чудны дела наши человеци!
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не эксперт4 часа назад
Снижают налог на рабочую силу на 3% и отменяют на радость малой кучки людей налог солидарности.Что получает народ? а остальные налоги повышаются,особенно ждем налог на жилье.Повышают минимальную зарплату,а на деле зарплата уменьшается.Говорят,через полтора года вернете,а как прожить эти полтора года? необлагаемый налогами минимум должен рассчитываться ежемесячно бухгалтерами,как делается во всем мире.СГД всегда может проверить правильность и наказать нечестных.
Не вижу причину,по которой Латвия вдруг вернет лидирующие позиции в Балтии.Взяли бы уже имеющийся опыт эстонцев,может и обогнали бы Литву когда-нибудь,а так снова выдумывают свое.Людям ничего хорошего не светит.
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