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Протесты медиков по поводу небольших зарплат, напрямую связаны с несовершенством действующей налоговой системой. С таким утверждением в эфире радио Baltkom выступил член парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрей Клементьев.

Он считает, что низкие доходы и высокие налоги вытеснили и продолжают вытеснять из страны специалистов, в которых сегодня нуждается государство.

"Мы закончили строительство одного из самых грандиозных медучреждений в Задвинье и сдали его в эксплуатацию. У нас есть очень большой, современный операционный блок, палаты интенсивной терапии. Но, к сожалению, там просто не кому работать. Отставки руководителей медучреждений как раз связаны именно с этой проблемой. Они не использовали данные им ресурсы. Получилось, что мы вложили сумасшедшие деньги в аппаратуру, а люди этим не пользуются. Ответы руководителей больниц простые: некому работать. Без нормального налогового подхода к человеку, чтобы у него оставалось больше финансовых средств после уплаты налогов – мы не получим ни одной отрасли с качественным конечным продуктом", - считает Клеметьев.

Напомним, в рамках подготовки бюджета на следующий год, 1 апреля будет представлен проект налоговой реформы, который, возможно, существенно увеличит необлагаемый минимум для работающих и пенсионеров и снизить ставку подоходного налога.