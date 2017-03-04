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Группа Triana Park, которая с песней "Line" будет представлять Латвию на "Евровидении-2017", рассчитывает занять в конкурсе одно из первых мест. Об этом в эфире радио Baltkom заявила лидер группы Агнесе Раковска.

"Во-первых, я хочу сказать всем большое спасибо! Я чувствую вашу поддержку, я читаю все ваши добрые слова и поздравления. Спасибо! Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы доказать, что в маленькой Латвии можно сделать хорошую, крутую музыку, которая будет интересна за рубежом. Вообще, мы рассчитываем на первые места в конкурсе", - сообщила певица.

Она также рассказала о том, что активная подготовка к выступлению в Киеве уже идет полным ходом.

"Активная фаза подготовок к большой сцене началась уже сразу же на следующий день после того, как мы узнали, что мы поедем на Украину. Мы уже встречались с представителями Латвийского телевидения для обсуждения всех деталей – как будет выглядеть номер, что оставим, что наоборот - уберем. На самом деле, времени не так уж и много осталось, впереди много работы. В Киеве сцена будет очень большая и мы хотим полностью ее заполнить красками, которые вы уже могли наблюдать во время отборочного тура. Мы хотим устроить большой неоновый взрыв", - поведала Раковска.

Как уже сообщалось, в финале конкурса Supernova 2017 победила группа Triana Park , которая с песней "Line" будет представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение".

Финал международного вокального конкурса "Евровидение-2017" пройдет 13 мая в Киеве. Латвия примет участие в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.