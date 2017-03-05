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министр культуры Даце Мелбарде подписала распоряжение о внесении в список охраняемых государством памятников культуры надписей «Рига» на границах города. В список были включены созданные дизайнером Валдисом Целмсом в 1980 году надписи «Рига» на шоссе Рига-Вентспилс, Рига-Сигулда-граница с Эстонией, Рига-Даугавпилс-Краслава-граница с Белоруссией и Рига-Бауска-граница с Литвой. «Большие белые буквы на границах города со столь характерным для латышского языка знаком долготы на „I“ служат для каждого въезжающего в город знаком того, что они прибыли в столицу именно Латвии», — заявила министр.

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкоголя, которые предусматривают отказ от обязательного видеонаблюдения в местах розничной торговли алкоголем. Как заявили представители Службы государственных доходов, практика применения этой нормы показывает, что Государственная полиция, по инициативе которой она в свое время была введена в закон, не использует видеозаписи в магазинах, поэтому подобная норма не имеет смысла. Записями не пользуются ни Министерство финансов, ни СГД, тогда как для торговых предприятий эта норма означает дополнительные расходы на приобретение и установку видеоаппаратуры.



5 марта 2014 года Банк Латвии выпустил первую коллекционную евромонету, посвященную 150-летию мореходной школы в Айнажи. Презентация монеты состоялась в Айнажи, в музее школы. Тираж монеты - 5000 экземпляров, стоимость - 35,99 евро. У здания Банка Латвии за монетой выстроилась большая очередь, и в одни руки продавалось не более трех монет.

В тот же день около 7 часов утра на Вантовый мост забрался пьяный мужчина. Прибывшая на место происшествия полиция полностью остановила движение на мосту, что привело к большим транспортным заторам в его окрестностях. Сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы удалось уговорить его спуститься на землю примерно через час после начала восхождения, когда он находился примерно на половине пути к верхушке пилона. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что мужчине 30 лет, и он находился в состоянии опьянения. Преодолеть участок вант, обмотанных колючей проволокой, ему удалось практически без травм, если не считать небольшие раны на пальцах. Однако мужчина получил обморожения ладоней и был доставлен в Бикерниекскую больницу. После осмотра в больнице мужчина был доставлен в полицейский участок Центрального района Риги.

В тот же день министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение на неограниченный срок включить в список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, президента Украины Виктора Януковича и ещё 17 украинских должностных лиц.

5 марта 2013 года на заседании парламентской подкомиссии начальник отдела контроля Центра государственного языка Антонс Курситис заявил, что необходимо внести изменения в ряд нормативных актов с целью усиления защиты госязыка. Он указал, что, к примеру, мало регламентировано употребление госязыка в интернете, поэтому нужно разработать правила Кабинета министров для этой сферы. По словам Курситиса, следует внести изменения и в Кодекс административных нарушений, чтобы можно было наказывать юридических лиц за нарушения конкретных требований к употреблению госязыка. Также следует ввести плату за использование услуг переводчика для лиц, которые знают и понимают язык, но не хотят его употреблять в учреждениях и судах.

В тот же день из исследования, проведенного в рамках государственной программы «Национальная идентичность», стало известно, что наименее защищенной группой населения ощущают себя в Латвии русскоязычные женщины в возрасте 45 −55 лет, проживающие в Риге и Латгалии. Об этом рассказала на конференции в Сейме профессор факультета социальных наук ЛУ Жанета Озолиня.

В тот же день Резекненский мясоперерабатывающий комбинат сообщил, что решил начать производство нового продукта, в состав которого входит конина. Производство конской колбасы под названием "Калну сервеладе" начнется в ближайшее время, а сырье для нее будет закупаться в ЕС, сообщили на предприятии. По словам технолога комбината Мариса Трупавниекса, новый продукт будет отличаться еще более тщательным контролем качества и производиться исключительно из высококачественного сырья.



5 марта 2012 года пресс-аташе посольства России в Латвии Иван Мостинский сообщил, что в выборах президента России в Латвии приняли участие 21 895 российских граждан, и по большей части они голосовали за Владимира Путина. За Путина отдали свои голоса 19 494 избирателей, за лидера коммунистов Геннадия Зюганова - 1285, за предпринимателя Михаила Прохорова - 636, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 254, за кандидата от "Справедливой России" Сергея Миронова - 115.

5 марта 2011 года в центре Риги на улице Тербатас около здания Кабинета Министров случился прорыв водопровода. Улица Тербатас на участке между улицей Элизабетес и улицей Меркеля на несколько часов была закрыта для движения, машины вблизи здания правительства были эвакуированы, а маршрут 1-го троллейбуса изменен.

5 марта 2010 года комитет Рижской думы по собраниям, шествиям и пикетам решил запретить 16-го марта проведение всех мероприятий. Такое заключение было сделано на основе заключений Госполиции и Полиции безопасности, в которых содержалась информация о возможных беспорядках и угрозах безопасности общественности.

В тот же день президент Валдис Затлерс отказался подписать поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, предусматривавшие запрет на продажу спиртного 1 сентября. Документ был возвращен в Сейм на доработку.

5 марта 2009 года Сейм во втором чтении одобрил поправки к Уголовному закону, которые предусматривали введение уголовной ответственности за попытки оправдания геноцида, преступлений против человечества или военных преступлений. За публичное прославление, отрицание или оправдание геноцида грозит тюремный срок до пяти лет или принудительные работы.

В тот же день в Таргальской волости Вентспилсского района сотрудники управления уголовного расследования криминальной полиции совместно с лиепайскими полицейскими обнаружили хранилище, где было изъято 2160 патронов, 9 кг тротила, 2,4 кг взрывчатки, 47 детонаторов и другие предметы.



В тот же день к зданию Сейма были доставлены две большие коробки с обувью, которой 21 февраля жители Даугавпилса забрасывали изображение здания Сейма и шаржи на депутатов самоуправления. На одной из коробок был размещен траурный венок с лентой, где на русском языке написано – «Латвийскому правительству от благодарного народа». Как рассказал представитель даугавпилсского «Движения за развитие города» Руслан Ефимов, ботинки были подарены депутатам Сейма, потому что это все, что могут позволить себе жители Даугавпилса. Парламентская канцелярия приняла подарок и зарегистрировала его.

5 марта 2008 года премьер Ивар Годманис cпрогнозировал, что показатели инфляции в Латвии достигнут кульминации в мае 2008 года, после чего должны снизиться.



В тот же день прошла презентация книги Лато Лапсы «Хапуга. Рассказ об Андрисе Шкеле и грошике». Книга о бывшем премьере адресована двум аудиториям: первая будет читать ее с отвращением, вторая - как хорошую азбуку предпринимательства, сказал ее автор.

5 марта 2007 года посольство Норвегии сообщило, что теперь латвийские неграждане смогут ездить без виз и в Норвегию.

В тот же день МИД Латвии заявил, что не признает законными состоявшиеся в Абхазии выборы парламента.

5 марта 2006 года десятки людей собрались в центре Риги, чтоб потребовать освобождения из заключения лидера латвийских национал-большевиков Бенеса Айо.

В тот же день министр культуры Хелена Демакова заявила, что считает главу министерства иностранных дел, своего коллегу по Народной партии Артиса Пабрикса наиболее достойным кандидатом на должность президента государства. «После Вайры Вике-Фрейберги должен прийти человек типа Клинтона — энергичный, спортивный и молодой», считала глава министерства культуры.



5 марта 2005 года объединение "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ) в центре Риги, около памятника Райнису, провело акцию протеста против перевода школ нацменьшинств на преимущественно латышский язык обучения, участники которой высмеяли реформу образования.



В тот же день партия «Новое время» организовала в Старой Риге шествие и пикет. Своей акцией политики хотели привлечь внимание к «неясному принятию решений в Рижской думе».Около 80 партийных активистов прошли по утренним рижским улицам с плакатами: «Насколько глубоки карманы Боярса?», «Что вы скрываете, рижские господа?», «Долой корыстность, коррупцию и бессмыслицу!» Лидер партии Эйнарс Репше пожелал однопартийцам, чтобы последняя неделя перед выборами самоуправлений прошла для них творчески, чтобы удалось проинформировать рижан о планах «Нового времени» на работу в Рижской думе.



5 марта 2004 года установленный на аэродроме в Аудриньской волости Резекненского района трехмерный локатор TPS-117 начал непрерывное наблюдение за воздушным пространством. Радиус действия локатора - 450 километров на высоте 30 километров, стоимость - 8 миллионов латов.

В тот же день и.о. министра обороны Латвии Гирт Валдис Кристовскис, выступая на конференции латвийской интеллигенции, выразил опасения по поводу признаков формирования в стране двухобщинного общества, Выступая на конференции, посвященной проблемам безопасности в Европейском Союзе и НАТО, Кристовскис отметил, что часть общества «протестует против духовного освобождения, предлагаемого латвийским государством».



5 марта 2003 года Банк Латвии честь десятой годовщины возрождения национальной валюты выпустил в обращение отчеканенную из чистого золота монету с профилем девушки. Такую же, как ее довоенный серебряный аналог достоинством пять латов.

5 марта 2002 года Кабинет министров, рассматривая вопрос о поправках в законодательстве в связи с новыми праздничными днями, принял решение не поддержать предложения об установлении новых праздничных дней. Министерство экономики предлагало Сейму объявить праздничным днем 8 марта - День латвийских женщин, 21 августа - день принятия конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики" и фактического восстановления независимости Латвии, а также 1 сентября - День знаний.

В тот же день сотрудники Бюро по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обнаружили в Екабпилсском районе в одном сельском доме нелегальное производство алкоголя, где изготовлялась фальсифицированная водка US Reserve и Gosudarj Pjotr Pervij. Было конфисковано 500 литров фальсифицированной водки и 3500 литров спирта неизвестного происхождения на общую сумму около 4000 латов, а также пустая тара, этикетки, пробки и оборудование для изготовления фальсифицированной продукции.

В тот же день газета «Вакара Зиняс» сообщила, что во время визита министра иностранных дел Эстонии Кристийны Оюланд в Латвию машина ее эскорта столкнулась с частным автомобилем, и, судя по свидетельствам очевидцев, ее водитель был застрелен сопровождавшими министра лицами. Полиция безопасности выступила с опровержением.

5 марта 2001 года президент Вайра Вике-Фрейберга заявила, что надо срочно отменить в Латвии систему прописки. Как сказала президент в интервью Латвийскому радио, «мне система прописки кажется окончательно устаревшей реликвией тоталитарной системы, которая у нас сохранилась».

В ту же ночь со здания рижской 61-ой школы был украден государственный флаг. Это был первый случай хищения флага со школы в столице. А самый первый в стране произошел 3 марта в Саулкрасты. Флаги на всех школах, согласно решению Сейма, были вывешены с 1-го марта.

5 марта 2000 года в Риге, в одном из домов по ул.Виландес был обнаружен повесившимся на брючном ремне гражданин Финляндии Ян Кристиан В., 1942 года рождения.



5 марта 1998 года лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов пикетировал посольство Латвии в Москве. «Избиение пенсионеров, протестующих против повышения платы за коммунальные услуги, — это проявление фашизма» - заявил он. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Сергей Ястржембский сообщил: «Президент России Борис Ельцин безусловно поддерживает заявление министра иностранных дел России Евгения Примакова о том, что разгон в Риге митинга русскоязычных пенсионеров является вопиющим нарушением элементарных прав человека. В сложившихся условиях не может быть и речи даже о предварительной проработке встречи Бориса Ельцина с президентом Латвии Гунтисом Улманисом».

5 марта 1997 года преступник, называющий себя Виктором, начал по электронной почте пугать фирму Varner Baltija, угрожая терактами против их магазинов и требуя 1,1 миллион долларов. Виктора задержали в июле, им оказался бывший эстонский милиционер Олег Сафьянков.



5 марта 1993 года Банк Латвии пустил в обращение купюры достоинством в пять латов. Дизайн бумажных латов разрабатывали художники Имантс Жоджикс и Валдис Ошиньш.

5 марта 1991 года Верховный Совет ЛР принял закон о предприятиях самоуправлений.

5 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР освободил Станислава Зукулиса от обязанностей председателя КГБ, вместо него был назначен Эдмундc Йохансонс.



5 марта 1970 года в Риге прошел объединенный пленум творческих союзов «В.И.Ленин и социалистическая культура». На него собрались известные деятели культуры и искусства Советской Латвии, редакторы газет и журналов, кинематографисты, партийные и советские работники. Пленум открыл народный поэт Латвии Янис Судрабкалнс. В почетный президиум единогласно выбрали Политбюро ЦК КПСС.

5 марта 1957 года шведскому послу в Москве Рольфу Солману была вручена нота с обвинением в том, что эта страна в течение нескольких лет скрытно забрасывала в Прибалтику своих агентов «с целью диверсий и шпионажа». Шведский МИД назвал советские утверждения абсурдными, а шведская пресса высмеяла их. Только в 2003 году шведская газета Dagens Nyheter сообщила, что с 1947 по 1955 годы военная разведка Швеции в сотрудничестве с другими западными странами заслала в Балтию более 40 шпионов. Ни один из агентов не вернулся.

5 марта 1953 года в Лиепае у памятника Сталину на Привокзальной площади состоялся траурный митинг.



5 марта 1942 года первая группа девушек отправилась с Рижского вокзала на работу в Германию. Как сообщала газета «Тевия»,«к новым местам работы поехали 150 латышек в возрасте от 18 до 25 лет. Их рабочие места будут Гамбурге, Любеке, Киле и Ростоке. Вместе с группой в Великую Германию отправилась представительница Трудового управления, чтобы помочь работницам приспособиться к новой жизни», писала газета.

5 марта 1938 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «Вчера возле витрины магазина оружейных и спортивных принадлежностей Никласа долго задумчиво стоял какой-то молодой мужчина. Через некоторое время он вошел в магазин и попросил для покупки автоматический пистолет системы Orgis, объяснив, что имеет разрешение на оружие. Договорившись о цене, покупатель с продавцом пошли испытать новое оружие в оружейную мастерскую Арвида Никласа, на ул. Лиела Смилшу 26, где оборудован небольшой тир. Сначала два раза мишень поразил владелец мастерской, передав оружие покупателю. И тот два раза попал в цель, сказав «Отличное оружие, это мне подходит». Вдруг присутствующие увидели, как он подносит ствол револьвера к виску. Прозвучал выстрел и мужчина упал на пол... Выяснилось, что самоубийца — 26-летний Генрих Бассе с улицы Виландес, 4. При нем найдена записка на немецком языке».

5 марта 1936 года газета «Ритс» рассказала о некоторых результатах переписи населения, прошедшей годом ранее. Выяснилось, что в Риге тогда проживали три столетних жителя, а вот людей в возрасте 95-99 лет было 44. В свою очередь, 90-94-летних было 196, а 80-84 летних — 2555. Кроме того, газета сообщила, что за год в Риге сыграли 4 168 свадеб. Из них 2 556 устроили латыши, 434 — немцы, 425 — русские, 496 — евреи, 166 — поляки, 58 — литовцы, 12 — эстонцы, а остальные 21 — такие люди, которые сами не знали, какой они национальности.



5 марта 1924 года в Риге прошли грандиозные похороны летчика капитана Эдвинса Бите, который разбился 25 февраля в Спилве, а скончался 29-го. Траурное шествие прошло от Домского собора по Бастионному бульвару. Гроб покойного провезли на лафете в виде самолёта.

В тот же день рижская газета «Сегодня» сообщала: «В ночь на вчерашний день стрелочник станции Ремерсгоф (Скривери) заметил двух мужчин, несших по линии железной дороги мешки. В ответь на оклик стрелочника, последние бросили свои мешки и стали в него стрелять. На помощь к стрелочнику подоспел железнодорожный полицейский, которого преступники скоро ранили в бедро. Одного из преступников удалось задержать и он оказался неким Осисом. Другой вор скрылся в один из домов вь Айзкраукле, и этот дом быль осажден полицейскими. До полудня полицейским не удалось проникнуть в здание, так как преступник энергично отстреливался. В брошенных мешках найдены были живые куры».



5 марта 1921 года Латвийскую Республику признало королевство Нидерланды. Об этом нидерландское посольство в Париже известило латвийского посла во Франции.

5 марта 1919 года латвийская и эстонская армии освободили от большевиков город Валку.

5 марта 1909 года Рижском окружном суде начало слушаться дело о покушении на отравление баронессы Кампенгаузен. «Сначала баронессу пытался убить из мести уволенный лакей Спруде. Покушение на убийство не удалось. Спруде покончил самоубийством. Во второй раз экономка Ирбе подсыпала в суп стрихнину. Преступление обнаружилось, и Ирбе привлечена в качестве обвиняемой» - писала газета «Русское слово».



5 марта 1279 года в сражении при Ашерадене (Айзкраукле) древние земгалы во главе с Намеем нанесли тяжелое поражение войску Ливонского ордена, потерявшему 70 рыцарей во главе с магистром Эрнстом фон Рассбургом.

Фото - mixnews.lv, bank.lv, Википедия, газеты "Час" и "Литература ун Максла", книга "90 лет ЛР". журналы "Лайкметс" и "Илюстретс журналс".