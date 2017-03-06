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Лиепае премьер-министр Лаймдота Страуюма и министр финансов Янис Рейрс торжественно открыли производство на предприятии «КВВ Лиепаяс металургс», возобновленное новыми украинскими собственниками после приостановки деятельности в 2013 году. В металлургический завод «КВВ Лиепаяс металургс» уже инвестировано от 20 до 25 миллионов евро, сообщил журналистам совладелец «КВВ Групп» Валерий Кришталь. 16 сентября 2016 года Лиепайский суд объявил металлургический завод неплатежеспособным.

В тот же день суд Зиемельского предместья Риги вынес решение оштрафовать на 20 евро руководителя Латвийского конгресса украинцев Николая Павлюка за нарушение правил организации и проведения акции протеста, которая состоялась в январе у посольства России. Павлюк во время акции отказался по требованию полиции убрать плакат с советской символикой и был доставлен в участок. Павлюк после задержания сообщил, что на него был оформлен административный протокол за использование советской символики - серпа и молота, которые были нарисованы на плакате с изображением Путина.



6 марта 2014 года депутаты Сейма резко осудили военную агрессию России на Украине и подчеркнули в своем заявлении, что Латвия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также легитимную власть парламента этой страны. Депутаты пришли на заседание в цветах украинского флага.



В тот же день в Риге у здания Министерства образования и науки прошел пикет в защиту русских школ, участники которого назвали министра образования и науки Ину Друвиете провокаторшей и потребовали ее отставки. Пикетчики принесли с собой большой воздушный шар с фотографией Друвиете и надписью "Реформа", а затем при помощи факела подожгли, чтобы он лопнул. Таким образом протестующие продемонстрировали свое отношение к уменьшению доли преподавания на русском языке в русских школах и свою решимость не допустить этого. После официальной части пикета, когда его участники стали понемногу расходиться, к ним вышла министр образования. Она выслушала требования пикетчиков и пообещала, что школы нацменьшинств в Латвии никогда не будут ликвидированы.

6 марта 2013 года в некоторых регионах Латвии воздух прогрелся до +9 градусов, а на двух метеорологических станциях побиты температурные рекорды. Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в Зосены было +8,4 градуса. В Павилосте температура составила +6,8 градусов, что тоже стало рекордом дня. Теплее всего было в Риге и Елгаве, где воздух прогрелся до + 8,7 градуса, а холоднее всего было в Вентспилсе - +2,8 градуса.



В тот же день в рижском Домском соборе прошло прощание с выдающимся латышским поэтом Имантом Зиедонисом.

6 марта 2012 года в Рижской думе собрались эксперты по вопросами безопасности и организаторы мероприятий. С учетом возможных рисков и напряженности в обществе заместитель исполнительного директора Риги Марис Калве решил мероприятия 16 марта запретить.

6 марта 2011 года ночью Латвийский центр по правам человека принял участие в эксперименте, который впервые организовало Европейское движение против расизма и провело одновременно в крупных городах 14 европейских стран. Целью эксперимента было привлечь внимание общественности к риску расовой и этнической дискриминации. В ходе эксперимента правозащитники посетили пять ночных клубов Риги, используя две группы тестеров. В одной из них были молодые люди с темным цветом кожи, в другом — со светлым. Ни в одном из клубов факта дискриминации обнаружено не было - молодых людей с темным цветом кожи пустили во все клубы. Как сообщила организатор тест-похода по ночным клубам в Латвии Сигита Занковска-Одина, подобные тесты будут происходить и в дальнейшем.



6 марта 2010 года три партии — Jaunais laiks, Гражданский союз и Общество за другую политику на конгрессе, который состоялся в Национальном театре, подписали декларацию о создании объединения «Единство».

В тот же день председатель партии Jaunais laiks Солвита Аболтиня в интервью журналу Sestdiena заявила, что победа Центра согласия на выборах в Сейм может означать потерю страны.

6 марта 2009 года в рижском микрорайоне Пурвциемс в своей квартире была обнаружена мёртвая 67-летняя женщина с травмами головы. В ходе расследования этого преступления выяснилось, что убийство, возможно, совершила 65-летняя знакомая жертвы. Несколько лет назад они жили в одной коммунальной квартире и конфликтовали друг с другом. По всей видимости, подозреваемая затаила обиду, поэтому разыскала свою бывшую соседку, пришла к ней домой и убила несколькими ударами захваченного с собой топора. Несмотря на то, что после убийства из квартиры жертвы пропало более 100 латов и некоторые хозяйственные предметы, имущественная мотивация имела второстепенное значение. По мнению полиции, основной мотивацией была личная обида, а также то, что подозреваемая была недовольна более благополучным материальным положением жертвы.

6 марта 2008 года латвийская финансовая полиция прекратила деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся налоговым мошенничеством и легализацией полученных преступным путем средств, которая за несколько месяцев «отмыла» 6,5 млн латов. Преступная группировка занималась отмыванием денег по всей территории Латвии. В группировку входили примерно 10 человек, а ее услугами пользовались примерно 100 латвийских предприятий, в том числе - и хорошо известных в стране.

В тот же день натуралист Илмар Тирманис рассказал агентству ЛЕТА, что из-за наступившего в последние дни похолодания многие птицы, уже вернувшиеся в Латвию из теплых стран, вынуждены улетать обратно к источникам тепла и корма.

6 марта 2007 года правительство Латвии уполномочило премьер-министра Айгара Калвитиса подписать парафированный десять лет назад латвийско-российский договор о границе. В протоколе было указано, что два министра от объединения ТБ/ДННЛ - министр юстиции Гайдис Берзиньш и министр экономики Юрис Стродс - не поддержали это решение, считая, что оно противоречит Конституции страны.

6 марта 2006 года европейское статистического бюро Eurostat опубликовало данные, свидетельствующие, что в Латвии женщины в среднем работают больше мужчин. Женщины в Латвии работают 7,37 часа в день, тогда как мужчины — 6,59 часа, сообщило бюро.



6 марта 2005 года более двухсот женщин приняли участие в Забеге женской солидарности по Вантовому мосту в Риге, проходившему второй раз. В забеге победила легкоатлетка Ирина Латве.

6 марта 2004 года латвийские пограничники на контрольно-пропускном пункте Мейтене конфисковали незадекларированный груз российских учебников по истории, который пытался ввезти на рейсовом автобусе в Латвию гражданин Литвы. В упаковке с 357 учебниками также находились пять маек с изображением президента России Владимира Путина и надписями на русском языке «Все путем» и «Идущие вместе».



В тот же день работу Вселатвийского конгресса защитников русских школ во второй половине дня прервало анонимное сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Рижского дворца спорта, где проходило мероприятие. Анонимный звонок поступило в 13.10 из таксофона на Привокзальной площади. За неполный час оперативные службы обыскали здание Рижского дворца спорта и не обнаружили заложенной взрывчатки. На Вселатвийский конгресс защитников русских школ собрались 987 делегатов из различных городов Латвии.

6 марта 2003 года более 10 представителей Национального фронта Латвии в пикете у здания Латвийского радио на Домской площади протестовали против отказа в аккредитации в Сейме и Рижском замке журналистам издаваемой НФЛ газеты DDD («Деоккупация. Деколонизация. Дебольшевизация»).

В тот же день премьер-министр Эйнарс Репше поручил министру здравоохранения Арису Аудерсу восстановить Валдиса Затлерса на должности директора Больницы травматологии и ортопедии. После того, как Репше посетил больницу, где за закрытыми дверями прошла его встреча с Затлерсом. Сообщалось, что такое решение было принято потому, что нахождение Затлерса на работе не помешает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией продолжать расследование.

В тот же день результаты опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS показали, что более половины рижан (54,4%) считали, что в городе вновь должен быть установлен памятник Петру I и лишь 18,4% поддерживали передачу восстановленной конной статуи Петра Великого Санкт-Петербургу.

6 марта 2002 года Цесисская городская дума утвердила ограничения посещения компьютерных салонов школьниками – с 22.00 до 13.00 вход в компьютерные салоны для подростков до 16 лет закрыт.

В тот же день Комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы сегодня в ходе дискуссии о возможных альтернативных способах освобождения улиц от снега зимой пришел к заключению, что пока единственным средством для ликвидации обледенения на проезжей части рижских улиц является соль.

В тот же день Административная комиссия Центрального района Риги оправдала ученицу 12-го класса 17-й средней школы Даугавпилса Ирину Пантюшенко, которая 21 февраля, во время визита в Ригу генсека НАТО лорда Робертсона, приковалась цепью к ограде Технического университета. На девушке была майка с надписью Fuck off NATO!, из-за которой ее и обвинили в употреблении нецензурных слов в общественном месте. На слушание Пантюшенко пришла с академическим англо-латышским словарем. И доказала, что fuck off переводится на латышский язык вполне приличными выражениями vākties projām, vācies, atsujes, izbeidz, то есть -- катись, отцепись, перестань и т.п.

6 марта 2001 года комиссия Сейма по обороне и внутренним делам приняла решение создать военный аэродром в Риге. Решение было вызвано продвижением Латвии в НАТО. Минобороны проинформировало комиссию о том, что в 2002 году приступит к работе по проекту Рижского аэродрома и первоначально вложит в него 400 000 латов своих средств.

В тот же день специалист Института астрономии Латвийского университета Илгонис Вилкс сообщил, что в Латвии еще можно невооруженным глазом увидеть российскую космическую станцию «Мир».

6 марта 1992 года государственная Геральдическая комиссия еще раз скорректировала описание латвийского госу­дарственного герба и в таком виде он в марте 1995 года был скреплен подписью президента Гунтиса Улманиса.

6 марта 1991 года Верховный Совет ЛР решил, что Латвия 17 марта не будет участвовать в референдуме о сохранении СССР.

6 марта 1990 года Совет министров Латвийской ССР принял решение разрешить заниматься издательской деятельностью министерствам, ведомствам, Советам народных депутатов, учреждениям, организациям и кооперативам.



6 марта 1985 года в 16 часов 40 минут в порту Вентспилса загорелся советский танкер «Людвиг Свобода». На борту пришедшего из Лондона танкера находилось 419 тонн дизельного топлива. На тушение были мобилизованы пожарные части не только всего Вентспилса, но также Риги, Лиепаи, Юрмалы, Кулдиги, Талсы. Всего на танкер было вылито 7 500 кубометров воды и 15 000 кубометров пены. Борьба с огнем закончилась к 20 часам. Это был крупнейший пожар Латвии в ХХ веке.



6 марта 1965 года полиция уругвайского города Монтевидео обнаружила ящик с телом бывшего латышского летчика Герберта Цукурса. Так не совсем удачно завершилась операция израильской разведки МОССАД.

6 марта 1956 года в Алуксне была зафиксирована глубина снега в 69 сантиметров, что стало латвийским рекордом.



6 марта 1953 года в Риге, в Верманском парке, у бюста Сталина состоялся траурный митинг.

6 марта 1934 года в рижском Русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Отец Сергий» по роману Толстого. В главной роли был режиссер спектакля Юрий Юровский.

6 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Уголовная полиция обнаружила за последнее время в городе несколько тайных станций для принятия радиоволн; владельцы этих станций не могли предъявить соответствующих разрешений почтово-телеграфного управления, вследствие чего на них составлены протоколы».



6 марта 1919 года при наступлении на Митаву от боевого ранения скончался полковник Оскарс Калпакс (Колпакс), считающийся первым главнокомандующим латвийской армии. В 1938 году сосну, возле которой он умер, выкопали вместе с корнями и поместили в музей в Айритес.

6 марта 1524 года была основана Рижская городская библиотека, первая публичная библиотека на территории современной Латвии. Теперь – Фундаментальная библиотека Академии наук.

Фото - mixnews.lv, vienotiba.lv, газета "Час", Mузей пожарного дела, картина Я.Лаувы "Смерть Калпакса", книга "Смерть рижского мясника", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.