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Предложенная Министерством финансов налоговая реформа вызывает немало вопросов и сомнений. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Никита Никифоров.

"У нас открылся очередной конкурс налоговых предложений. Только бюджет принимали - спорили о налогах, теперь опять налоги. Первое, на что делают упор реформаты - снижение подоходного налога с населения (ПНН). В целом, позитивная вещь. Вообще снижение налогов - это всегда хорошо. Буквально недавно у нас это снижение было предусмотрено законодательно - были графики, были расчеты. Потом та же самая коалиция во главе с тем же самым министром финансов дружно сказала, что не время снижению, мы не можем себе это позволить. Возникает вопрос, а что поменялось? Ответа на этот вопрос нет. Я уже даже где-то встречал слова о том, что нас ждет налоговый рай. Знаете, я не разделяю такого мнения. Каждый сам для себя решает, рай это или не рай. У меня все это вызывает большие подозрения. Боюсь, что когда мы увидим всю полную картинку, то это будет не совсем понижение", - считает Никифоров.

Как уже сообщалось, в понедельник министр финансов Дана Рейзниеце-Озола представила Национальному трехстороннему совету по сотрудничеству намеченные Минфином изменения в налоговой политике.

Министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы уменьшить ставку подоходного налога с населения (ПНН) до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий (НМП).