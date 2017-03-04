Депутат о реформе: сомневаюсь, что нас ждет налоговый рай (+ОПРОС) (4)

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Эксклюзив | 4 марта 2017 года, 11:09

Предложенная Министерством финансов налоговая реформа вызывает немало вопросов и сомнений. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Никита Никифоров.

"У нас открылся очередной конкурс налоговых предложений. Только бюджет принимали - спорили о налогах, теперь опять налоги. Первое, на что делают упор реформаты - снижение подоходного налога с населения (ПНН). В целом, позитивная вещь. Вообще снижение налогов - это всегда хорошо. Буквально недавно у нас это снижение было предусмотрено законодательно - были графики, были расчеты. Потом та же самая коалиция во главе с тем же самым министром финансов дружно сказала, что не время снижению, мы не можем себе это позволить. Возникает вопрос, а что поменялось? Ответа на этот вопрос нет. Я уже даже где-то встречал слова о том, что нас ждет налоговый рай. Знаете, я не разделяю такого мнения. Каждый сам для себя решает, рай это или не рай. У меня все это вызывает большие подозрения. Боюсь, что когда мы увидим всю полную картинку, то это будет не совсем понижение", - считает Никифоров.

Как уже сообщалось, в понедельник министр финансов Дана Рейзниеце-Озола представила Национальному трехстороннему совету по сотрудничеству намеченные Минфином изменения в налоговой политике.

Министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы уменьшить ставку подоходного налога с населения (ПНН) до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий (НМП).

Комментарии 4
леший2 часа назад
надуть воздушный шарик--это не значит решить проблемы---это просто отвлекающий манёвр, ощущения праздника, так и здеся----заявить о реформе налогов---это одно, а протащить в полном объёме--это совсем другое====в сайеме урежут-дополнят и в конце получится, те же яйца только с боку
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оккупант32 минуты назад
Не надо быть экспертом,что-бы понимать одну простую вещь,если вы хотите что-бы народ перестал стадами бежать с Латвии,то прежде чем поднимать налоги,вы должны сделать нормальный прожиточный минимум в стране!То есть поднять минималку,и не на сраных 10 евро,то как они миннмалку не так давно подняли,это вы не подняли минималку,вы этим только еще больше унизили своих же жителей,типо мол вот вам подачка рабы,хватит нить,лучше бы по мне оставили бы все как есть по этому и не позорились бы!Прежде чем повышать налоги,акцизы и тому подобное вы твари должны сделать прожиточный минимум минимум 500 евро на руки!И поднять пенсии старикам!Тогда уже можно было бы начинать думать о том как повысить налог,и то не повышать налоги с такой космической скоростью как это у нас в Латвии происходит,а раз в 2-3 года хотя-бы!А у нас на данный момент цены и налоги растут с космической скоростью,это в то время когда в стране безработица,убито напрочь производство,не заводов нет,не толком предприятий где люди могли работать!Зато при этом государство со всех сторон душит налогами да штрафами за каждую ерунду!О каком налоговом Рае,при нашей убитой экономике с производством можно вообще говорить?))
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пенсионер1 час назад
коли эту реформу поддержал барабанщик то рай будет только для него и ему подобных,у них 26 лет рая
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